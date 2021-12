Atlético Hilanderos Sub 17 logra título en el torneo “Héroes de la Salud”

Este fin de semana culminó con éxito el torneo futbolero, “Héroes de la Salud” en el que surgieron campeones en sus distintas categorías que albergó y uno de ellos fue el equipo Sub 17 del Atlético Hilanderos de Xalapa.

El plantel capitalino logra la corona al doblegar en gran juego al equipo de Inter de Xalapa con anotaciones de José Gonzalo del Valle y José Rodrigo Apodaca Álvarez.

Leer más: Hilanderos de Xalapa recibe hoy al líder Poza Rica en la USBI

Deportes Veracruzanas logran campeonatos nacionales en futbol

Dicho encuentro tuvo como sede la cancha de Campus CAD Universitario en donde se reunieron numerosas familias para apreciar este emotivo encuentro entre ambas escuadras.

Esta corona sin duda es el reflejo del buen trabajo que realiza la institución de Hilanderos con sus jóvenes en las diferentes categorías, por lo que no será raro ver que parte del equipo campeón apuntale las líneas defensivas y ofensivas del equipo que incursiona en la Tercera División Profesional.

Es verdad, hay jugadores de esta categoría que ya han debutado en el ramo profesional y seguramente esto será un envión para los que aun no lo hacen.

Campeones del torneo

La institución con años de trayectoria en la capital veracruzana, Delfines de Xalapa, fue el equipo que más títulos que consiguió y lo hizo en las categorías, Sub 6, Sub 7, Sub 8, Sub 10 y Sub 15, por lo que nuevamente demuestran que siguen siendo los mandones en la producción de nuevos jugadores.

Otros equipos que se consagraron en el torneo que reunió a los mejores de la capital fue Pumas Filial Xalapa, Águilas de Xalapa, Iniciativa 7 y Atlas Xalapa.

El evento que fue disfrutado también por numerosos familiares, reunió a más de 500 futbolistas en diferentes categorías, quienes demostraron lo aprendido en las instituciones a las que pertenecen.