Con 16 años, el veracruzano Aziel Meza busca un lugar dentro del futbol profesional

Boca del Río, Ver.- Inspirado en su hermano mayor, Aziel Meza Pérez de 16 años busca alcanzar el nivel profesional dentro del futbol jugando como volante izquierdo.

En entrevista para Diario de Xalapa, relata que desde muy pequeño se inició en este deporte inspirado en su hermano Daniel Meza Pérez, quien pasó por equipos como Tiburones y Juárez, pero prefirió meterse de lleno en sus estudios profesionales como médico veterinario.

Así sus primeras patadas al balón dentro de su carrera formativa fueron en el Pachuca, los extintos Tiburones Rojos y actualmente entrena en el Racing Porto Palmeiras en las instalaciones del Hugo Sánchez en la ciudad de Boca del Río.

¿Cómo inició Aziel Meza Pérez dentro del futbol?

“Mi inspiración es mi hermano, él jugó en Tiburones, en Juárez, siempre me motivó a involucrarme en el deporte. Él ya no siguió, prefirió estudiar, a veces me dice que se arrepiente pero que por la edad ya no es posible, yo quiero enfocarme en el futbol y también no descuidar mis estudios porque si no se me da en el deporte al menos tener mi carrera, quiero estudiar Ingeniería Civil”, destaca.

Menciona que también busca profesionalizarse y una carrera que le llama la atención es la de Ingeniería Civil, pues señala que en caso de que en el futbol “no se den las cosas” al menos tendrá una profesión como respaldo.

Aziel Meza, comenta que hay muchos amigos que llegan a compararlo con su hermano, sin embargo, aclara que no hay rivalidad y que por el contrario hay mucho apoyo y motivación para que él pueda seguir en este deporte que tanto le apasiona.

“Como mi hermano también jugó, los amigos hacen bromas y preguntan '¿Quién es mejor?' Yo digo que cada uno tiene su estilo y no hay rivalidad, te repito, él me dice que le siga echando todas las ganas, siempre me motiva, nos llevamos muy bien”, insiste.

El joven ha destacado por formar parte de grandes instituciones como los extintos Tiburones Rojos | Foto ilustrativa: René Corrales / Diario de Xalapa

El deportista se considera un joven responsable, pues a lo largo de este tiempo ha logrado llevar a cabo el deporte sin descuidar sus estudios; actualmente cursa el cuarto semestre de bachillerato en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz.

¿Cómo es el día a día de un joven futbolista?

“Básicamente el día para mi pasa bien rápido, en las mañanas a la escuela, nada más llego a comer, a adelantar tareas y después a entrenar, nos citan desde las 6:30 de la tarde porque entrenamos de siete a nueve, nos exigen mucho porque quieren que seamos los mejores, que nos desarrollemos bien en la cancha”, afirma.

Su posición es volante izquierdo, un puesto que le demanda mucho porque debe tener bastante condición física para enviar al balón a un gol seguro a través de los delanteros. “Mi posición es estar por la banda, dar muchas asistencias y centros, hacer un recorrido, es cansado porque hay que estar en constante movimiento, debe uno tener mucha condición física”, señala.

Asegura que el club donde entrena es uno de los mejores y los apoya para avanzar dentro de este deporte, en su caso, él busca continuar para alcanzar la segunda división y posteriormente tocar el pasto de la primera división.

Inspirado en su hermano mayor, Aziel Meza Pérez de 16 años busca alcanzar el nivel profesional dentro del futbol jugando como volante izquierdo | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“La competencia entre los compañeros es fuerte porque los profesores quieren a los mejores en el cuadro y dependen de tu rendimiento, a mi me dicen que voy bien, así que yo le pongo todo el empeño porque me gusta y quiero sobresalir”, afirma.

El deporte también le ha permitido conocer algunos estados y municipios que no conocía, ya que ha participado en campeonatos de finales y semifinales.

“El deporte también te lleva a conocer lugares, cuando jugaba con los Tiburones era un fin salir fuera y otro quedarse en casa, en este caso en Boca del Río, pero íbamos a Puebla, Querétaro o México, en cuanto a campeonato recientes, también hemos ido a Mérida y otros lugares”, indica

El joven deportista expresa que quiere llegar a ser una inspiración para los niños que sueñan con jugar al futbol para motivarlos a que persigan el sueño y se esfuercen para alcanzarlo.