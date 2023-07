¿Sabes qué es el Campeón de Barrio? Competencia de box será en Medellín

El próximo sábado 29 de julio en el Centro de Box de Medellín realizarán el Campeón de Barrio II, organizado por Team Elvira, en donde se desarrollarán 12 emocionantes combates con presencia de campeones y subcampeones nacionales, por lo que las emociones estarán presentes; la entrada será completamente gratis.

Esta importante información la dio a conocer Carlos Elvira, organizador principal, quien dijo que arriba del cuadrilátero habrá gran nivel, “va a ser un evento de choque, los 24 jóvenes que van a estar arriba del ring, traen un nivel de boxeo al máximo, son campeones nacionales, subcampeones nacionales, de hecho hay una niña que es campeona mundial que va contra una campeona nacional, serán grandes batallas”, expresó.

Te puede interesar: Quieren competir en Mérida: Atletas máster piden apoyo de autoridades para ir a Panamericano

¿De qué lugares provienen los boxeadores?

En el evento que arrancará a las 16 horas, se presentarán pugilistas de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Minatitlán, Nanchital y Oaxaca, augurando por la calidad y fortaleza de los mismos, que quizá no se llegue al final por límite de tiempo en el combate, “si se van a la decisión, ahí el trabajo de los jueces va a estar bastante complicado, no me gustaría estar en sus zapatos”; señaló.

Deportes Invitan a tercer partido de exhibición de futbol para ciegos y débiles visuales

Destacó que la organización tuvo comunicación con el municipio e iniciativa privada que les brindan el apoyo y que por eso, “el evento es gratis aquí en el domo de Puente Moreno, para que vengan a ver a los chavos de Medellín, para que vean que el boxeo es bonito”, concluyó.

El evento cuenta con el aval de la Unión Mexicana de Boxeo de Excelencia, representada por David Ayala Torralba, velando por la integridad física de los peleadores a través del Comité Municipal de Boxeo de Veracruz.

El campanazo inicial de la tarde boxística se dará en punto de las 4 de la tarde en la bóveda del Centro de Box, instalado en el segundo acceso al Fraccionamiento Puente Moreno, con acceso gratuito a todos los amantes del deporte de los puños.