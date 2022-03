Califican 20 xalapeños a regional de halterofilia pero lamentan la falta de respaldo de autoridades deportivas

Las pesistas xalapeñas que avanzaron al Regional-Nacional de Conade, visitaron Diario de Xalapa para mostrar sus medallas de etapa Estatal, así como para pedir apoyo de autoridades, porque carecen de material y suplementación para trabajar en el gimnasio municipal de San Bruno.

El entrenador Luis Mateo Tapia Arizmendi, comenta que están contentos por lo conseguido, porque por vez primera califican varias atletas al regional, pero están tristes, por falta de apoyo de autoridades.

“Antes que nada agradecemos a Diario de Xalapa por la invitación para expresar nuestra felicidad de lograr esto, porque fue un proceso fuerte. Además nunca habían calificado tantos atletas a esta etapa. Ahora competiremos en la UNAM en donde vamos por calificación al Nacional, que será en Sonora”.

Deportes Destaca pilota veracruzana en Gran Premio "Ida y Vuelta"

Sin embargo admite que el equipo se encuentra triste, porque pese a los resultados positivos a nivel estatal y nacional por varios años, no tienen respaldo correcto del ayuntamiento.

“Somos seis entrenadores que no cobramos ni un quinto, trabajamos de 7 de la mañana a 7 de la noche como si nos pagaran. Los atletas no tienen suplementación, son atletas de bajos recursos, la suplementación es muy cara, material ya no hay, realmente estamos entrenando con barras parchadas”, comenta.

Y agrega: “Con cuatro barras hicimos llegar a 18 mujeres y dos hombres al Regional, por esto pedimos encarecidamente apoyo. Es un grito de auxilio, que nos miren y visiten. Que se nos pague como entrenadores, que reconozcan nuestro trabajo, porque realmente llevamos muchos años en esto. Simplemente que ya nos reconozcan lo que hacemos como entrenadores y atletas”, explica.

Pese a los resultados positivos a nivel estatal y nacional por varios años, no tienen respaldo correcto del ayuntamiento | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

“Somos los que hacemos el deporte en nuestro estado y no es justo que nos tengan aun con unas becas y que a los muchachos nos los miren. Que recuerden que los recursos que hay en el Estado se bajan en base a medallas”, puntualiza Luis Tapia.

Aunque escasos de material para entrenar, invita a mujeres y hombres para crecer este deporte que cambia la vida a todo el que lo practica, además de mantenerlos sanos, fuertes y alejarlos de malos vicios.

“Sinceramente hace falta gente porque queremos que crezca, pero desgraciadamente el material no alcanza. Tenemos 60 personas con cuatro barras, cuando por barra deben ser tres personas y estamos colocando a 10, sin embargo los invitamos, las puertas están abiertas para los que gusten ir a entrenar. Nosotros los apoyamos a que se desarrollen y que su mente esté enfocada en lo positivo. También les buscamos becas escolares, así que se animen y venga”, concluye.

Te puede interesar: Ella es una Guerrera de la lucha libre