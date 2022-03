Xalapa busca boletos de Nacionales en voleibol

Como cada año, el club de voleibol Xalapa Vip, nuevamente asistirá a Juegos Estatales y ahora lo hace con tres de sus destacadas categorías: Infantil, Juvenil Menor y Juvenil Mayor, conformadas con niñas de diferentes planteles educativos, por mencionar, Colegio Euro, Técnica 3 y 128, además contarán con flamantes refuerzos que se detectaron en el regional de Martínez de la Torre. Aunque no contaron con apoyo del municipio en transporte y uniformes, se encuentran animados por conseguir medallas que les brinde el pase a Juegos Nacionales, como en años anteriores.

Las tres categorías que representarán a la capital, en compañía de padres de familia y el profesor Ignacio Sánchez Palmeros, visitaron Diario de Xalapa para platicar que se encuentran enfocados en realizar buen trabajo este fin de semana en el puerto de Veracruz.

Deportes Veracruz, sede de dos Regionales Nacionales

Sánchez Palmeros platica que llevan "carro completo", y que los tres categorías "van fuertes". Indica que la Infantil es nueva, porque eliminaron la Superior y que pese a tener poca referencia, "creemos que vamos fuertes y así como en las otras dos, buscaremos traer medallas y la Selección de Veracruz a la capital", explica. Puntualiza que la Juvenil Menor y Juvenil Mayor ya han sido campeonas estatales y que han representado a Veracruz en años anteriores, por lo que "confiamos en traer la selección a Xalapa en esas categorías y poder conformar equipos competitivos como en 2019, cuando se ganó medalla a nivel nacional", recuerda. Respecto a los refuerzos, dice que son niñas seleccionadas en el Regional-Nacional de Martínez de la Torre y es porque se permite ese movimiento "y creo llegarán a apuntalar bien el cuadro para buscar el campeonato estatal".

Reconoce que todo lo alcanzado es gracias a padres de familia, porque se involucran y que además realizan gran esfuerzo, "porque compran todo. Ahorita vamos con el uniforme del club, porque el municipio no nos dio, no llevamos una representación de Xalapa como siempre, sin embargo eso no demerita, vamos a cumplir y buscar ganar", platica.

Comenta que para ir al puerto lo harán gracias al "esfuerzo que hicieron los padres", porque indica que visitaron al alcalde y les dio apoyo económico "que no debería ser así, porque marca la convocatoria nacional y estatal que los Comudes les corresponde el transporte y uniforme de los representativos del municipio, pero en esta ocasión no fue así", dice.

El entrenador desea que autoridades trabajen en pro del deporte y niñez xalapeña, porque que hay destacados representantes de la capital, no sólo en voli, sino en otros deportes: "Hay niños de calidad excelente, a ellos se les debe apoyar, hay que cuidarlos mucho. Imagínate me pongo a pesar que viajar con 36 niñas, cada quien como pueda, sí es muy complicado, hay que ver su seguridad. Ojalá el siguiente año tomen cartas en el asunto y no pase de nuevo esto", concluye.

PADRES PIDEN ATENCIÓN

Mario Antonio García Arceo, papá de una jugadora del equipo, externa que están tristes y molestos, porque el equipo representativo de la capital no tuvo el apoyo con uniformes y transporte, "pese a que el equipo va representando a Xalapa, no como club. Estamos molestos, porque los nuevos proyectos no están apostando al deporte, o muy poco", platica.

Dice que solicitaron el transporte algo "que es obligación como lo marca el reglamento de la Conade e IVD en las convocatorias que lanzaron, pero no lo conseguimos, no nos dieron ni el 30% de apoyo", señala.

Además dice que ellos compraron el uniforme de los equipos y que no "hubo felicitaciones por avanzar a la etapa donde representaremos a Xalapa. Pedimos que pongan más atención no sólo el voli, supimos que otros deportes no contaron con ningún apoyo de parte del ayuntamiento. Ojalá que nos volteen a ver. A lo mejor la situación económica no está bien, pero que se nos acerquen y platiquen con nosotros el que esté encargado del deporte. El señor Ahued delega funciones, entonces el encargado que se nos acerque y abran las puertas. Por lo menos que haya una sinergia entre municipio y padres de familia", concluye.