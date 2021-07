Camina rápido y veracruzano quiere dar medalla olímpica

Xalapa, Ver.- La pasión por la marcha, para José Leyver Ojeda Blas, originario de Mundo Nuevo y próximo representante de México en Juegos Olímpicos de Tokio 2021, surgió a la edad de 17 años, cuando participó en un promocional de caminata, realizado en Coatzacoalcos, ciudad donde radicó por mucho años con su familia.

Era el año 2004, cuando se paró en la salida para enfrentar a rivales desconocidos, pero su seguridad lo llevó a la gloria luego de 5 kilómetros de recorrido.

Ese día maravilló a muchos con su técnica por lo que fue invitado a trabajar con Raúl Cruz Conde, exitoso promotor de caminata en esa ciudad.

Ahora, innumerables eventos han sido parte de su amplio recorrido que tiene varios años y en el que ha conseguido logros importantes para la nación que han marcado su vida y uno de ellos fue la medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, entre otros.

El andarín asistirá por tercera ocasión a Juegos Olímpicos y se convertirá en el primer veracruzano en participar en marcha de forma consecutiva, por lo que sería histórico. También serán los últimos en los que participará con esa disciplina, ya que se informó que la marcha de 50 km no seguirá más en Juegos Olímpicos.

José Leyver Ojeda Blas nació Mundo Nuevo, Veracruz, pero fue registrado en Ixhuatlán del Sureste y no en Nanchital, como se ha informado. El atleta radica desde hace 14 años en la Ciudad de México y ahora se encuentra realizando un campamento de preparación en Boca del Río con su entrenador, Juan Hernández, para alcanzar su mejor nivel y encarar los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

El marchista de 50 kilómetros, sargento primero del Ejército Mexicano, con especialidad en Educación Física y Deporte, en entrevista platicó que la ciudad de Boca del Río cuenta con un clima parecido al que sentirá en Sapporo, donde competirá, que es caluroso y húmedo, por lo que el estar en esa parte del estado de Veracruz le ayudará mucho.

“Con mi entrenador estamos realizando un campamento en Boca del Río, porque el factor humedad y calor estará muy fuerte en Sapporo y este clima me aclimatará. Llevamos aquí 8 días y vamos por la última semana para luego regresar el 25 a la Ciudad de México y el 29 partir a Tokio”, indicó vía telefónica.

La mira puesta

Ojeda Blas, ganador de medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018, comentó que dará lo mejor de si mismo para lograr un buen lugar, ya que con ese prueba sería su última vez, porque la quitarán de los JO.

“Nos estamos preparando muy bien. Quiero dar lo mejor de mí, ya que serían los últimos Juegos Olímpicos que tendrá la prueba de 50 kilómetros. Ya no habrá esa prueba, por lo que aspiro a lograr un excelente resultado y porque no, tratar de buscar una medalla. Son mis últimos Juegos Olímpicos con esa prueba y lucharé para conseguir un metal”, afirmó desde Boca del Río.

El deportista que es padre de dos niñas y menor de cinco hermanos, cuenta con el invaluable apoyo de sus padres Emilia Blas Pineda e Ismael Ojeda López, el Ejército Mexicano, la Conade, así como el Comité Olímpico Mexicano, si embargo dijo sentir tristeza, porque autoridades del Estado de Veracruz no lo han apoyado. “Mi familia es la base principal de mi motivación. Mis hijas siempre me han dado fuerza para seguir luchando y pelear por mis sueños. Obviamente el apoyo del Ejército Mexicano ha sido muy importante en mi carrera deportiva, también la Conade me ha respaldado y el Comité Olímpico”, aseguró Ojeda Blas.

Y agregó. “Me siento un poco decepcionado y triste, porque en mi estado, nunca me han apoyado, sin embargo, sigo representándolo con mucho orgullo y espero traer un excelente resultado para todo el país”, expresó.

Platicó que para darle más solidez a la marcha, autoridades deben apoyar a la juventud que está compitiendo, “porque sin apoyo es muy difícil llegar a estos eventos tan importantes, por eso sería lo mejor que cada deportista que destaque reciba el respaldo necesario para sobresalir”, puntualizó José.

Para el marchista luego de tomar parte de Tokio, indicó que inmediatamente se pondrá a trabajar para arrancar otro ciclo olímpico, porque en mente tiene llegar a unos cuartos juegos, pero ahora en 35 kilómetros.

“Luego de los Juegos Olímpicos seguiré trabajando, porque a la vuelta de la esquina están los Centroamericanos, Panamericanos y obviamente los Juegos Olímpicos de Paris. Tengo planeado otro ciclo olímpico en 35 kilómetros de marcha y se que siendo disciplinado, constante y si procuro hacer lo que me ponen y corresponde, me llevarán a seguir adelante. Nunca dejo algo sin concluir, porque eso es lo que más me fortalece”, señaló para Diario de Xalapa.

Reconoció que no siempre estará participando y que el retiro algún día llegará y aunque aún no están en sus planes, comienza a pensar lo que seguirá luego de dejar las competencias.

Foto: Cortesía | José Leyver Ojeda

“He pensado que luego de concluir mi carrera me gustaría ser entrenador para aplicar la experiencia que me ha dado el deporte. Llevo 17 años entrenando y lo que he aprendido me gustaría aplicarlo, ya que en México hay mucho talento, pero lamentablemente no hay apoyo para los niños que salgan adelante”.

“Me gustaría aplicar un poco de lo que he aprendido para ayudar a la marcha”. Afortunadamente ahí va poco a poco. Creo que hay mucho talento, pero se fue perdiendo y creo es importante que desde ahorita se comience a trabajar con niños para en futuro nos representen”, finalizó el atleta.