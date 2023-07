Celso Aldán, referente nacional en TKD y entrenador destacado

El taekwondo en la capital veracruzana se fortalece día a día gracias a los destacados entrenadores xalapeños que se comprometen con el crecimiento de este deporte marcial, en el que México es potencia mundial.

Uno de ellos es el cinta negra 6 Dan, Celso Aldán Domínguez, entrenador con 17 años de experiencia y con sabiduría de 10 años como competidor; actualmente es coach de la destacada escuela, Elite Taekwondo que está en avenida Orizaba, plaza Europa, en donde forma guerreros y grandes seres humanos.

Te puede interesar: ¡Imparable! A sus casi 64 años, Mario sigue consolidándose como atleta élite

Su historia en el TKD inició a los 8 años de edad; a los 15 años con experiencia en combate comenzó a brindar conocimientos a otros alumnos y a los 17 años fundó su escuela: Élite de TKD; ahora también es entrenador de la Selección de Veracruz.

Como atleta ganó olimpiadas nacionales y representó a México en 2008, en Brasil, logrando el campeonato mundial en parejas de combate en -68kg; participó en torneos universitarios y fue seleccionado veracruzano por 8 años.

¿Cuándo inició como entrenador Celso Aldán?

Deportes Veracruzano competirá en lanzamiento de jabalina en Mundial de Paratletismo París 2023

Su inicio como entrenador fue en 2006 y desde entonces es fundamental en el crecimiento del TKD; en 2016 comandó la selección de Veracruz con la que asistió a un campamento de poomsae y combate en Corea.

Entre sus alumnos más destacados está Gilberto del Callejo Hernández, medallista de oro de Olimpiada Nacional en 2018; también con Daniel Rachit con medalla de bronce, mientras que en 2022 en los universitarios con Gilberto logró otro bronce y en 2023 con Iam Mejía García en combate de Conade ganó otro bronce.

Actualmente entrena a 10 de sus mejores alumnos, pues desea colocarlos en la selección nacional a través del próximo nacional clasificatorio que es en Veracruz puerto, ellos son: Gilberto del Callejo Hernández, Raúl Bala Rodríguez, Iam Darío Mejía García, José Manuel Viciconte Cuevas, Eliseo Chon Moreno, Taira Chantres López, Adair Chantres López, Daniel Arenas, Ana Casas, Ángel David Madero y Daniel Rachit Muñoz Olivo, en competencia que será del 21 al 24 de septiembre del presente año.

“Quiero llegar muy lejos con mis alumnos en competencias nacionales, dentro de este deporte que para mí es un estilo de vida con el que además quiero ayudar a Xalapa, Veracruz y México a tener un mejor futuro con destacados atletas, así como grandes seres humanos”.

Lee más: ¡Lo logró el “Mexicanito de Oro”! Piloto xalapeño de 7 años triunfó en Perú

Remarcó que el nacional selectivo que será en Veracruz es una buena oportunidad para lograr colocar a sus alumnos en selección nacional, pues habrá renovación en el combinado.

Deportes Renata Parra, a su corta edad es una guerrera de la gimnasia aeróbica

“Con 10 alumnos lo que sigue es quedar seleccionados nacionales en el próximo evento que será en Veracruz puerto, por eso ya estamos entrenando desde el pasado mes durante 3 horas diarias, además tenemos nuestro equipo multidisciplinario que es nutriólogo, psicólogo, preparador físico y entrenador técnico táctico”, explicó.

Invitó a padres de familia que les den la oportunidad a sus hijos de practicar una disciplina como el TKD, deporte que forma carácter y da mucha preparación para enfrentar la vida.

“Por este deporte muchos jóvenes han logrado becas en las mejores universidades de la región, hablando de mi escuela Elite Taekwondo, hemos logrado becas del 80%, por eso recomiendo ampliamente este deporte”.

Y agregó: “Gracias a la competencia han logrado tener estos estímulos e ingreso a la Anáhuac; otros se fueron a Puebla. Ellos no todo el tiempo los tenemos con nosotros, pero cuando están de vacaciones vienen a entrenar aquí. Hay unos chicos que no pudieron tener escuela de paga pero el TKD les da ese plus y les dan becas, algunos del 80%, hablo de mis alumnos”, concluyó.