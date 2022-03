Conoce a Judocas veracruzanos que buscan el triunfo en Mazatlán

Un conjunto de 32 judocas veracruzanos viajó a Mazatlán, Sinaloa para competir en el Torneo Nacional de Judo profesor “Tomoyoshi Yamaguchi” que será del 11 al 13 del presente mes; el grupo en su mayoría es conformado por xalapeños (19) y es acompañado por 8 entrenadores.

La delegación se encuentra conformada por los mejores del Estado de Veracruz provenientes de Xalapa, Coatzacoalcos, Minatitlán y Veracruz puerto, además son medallistas de Juegos Estatales 2022 en las categorías Sub 18, Sub 21 y Primera Fuerza en varonil y femenil.

El viaje lo iniciaron el jueves a las 14 horas con dirección hacia Mazatlán y las primeras competencias de los veracruzanos darán inicio este viernes a las 9 de la mañana con la categoría Sub 18 Cadetes y por la tarde de ese mismo día, entrarán en acción los de la Sub 21 Junior. Las competencias continuarán el sábado por la mañana con los de la Sub 21 Junior y por la tarde iniciarán su participación los de Primera Fuerza, concluyendo el domingo por la tarde; la delegación estará de regreso en la entidad el día lunes. La capital veracruzana estará representada por judocas con amplia experiencia, por mencionar, Mauro Alexander Guatemala García en la categoría Sub 18, 90kg; Dione Danae Rodríguez Cruz, Sub 21, 57kg y Julián Gutiérrez Haid. Los tres competidores son alumnos del experimentado y campeón nacional, Julián Gutiérrez Palma, quien les imparte sus conocimiento en el Club de Judo Xallapan.

LISTA DE JUDOCAS

Categoría Sub 18 Cadetes Varonil: Elías Ordaz Piñón, -50 kilogramos, Minatitlán; Gadiel Antonio Cabrera Aguirre, -55 kilogramos, Veracruz; Ángel Daniel Hernández Juárez, -55 kilogramos, Xalapa; Ernesto Álvarez Murrieta -60 kilogramos, Xalapa; Ángel Axel Castillejos López, -66 kilogramos, Coatzacoalcos; Jesús Alexis Rodríguez Gaspar, -73 kilogramos, Xalapa; Arturo de Jesús Cobix Pérez, -81 kilogramos, Coatzacoalcos; Mauro Alexander Guatemala García, +90 kilogramos, Xalapa.

Categoría Sub 18 Cadetes Femenil: Adriana Rodríguez Méndez, -48 kilogramos, Xalapa; Guadalupe Domingo Méndez, -52 kilogramos, Xalapa; Ana Violeta Castillo Díaz, -57 kilogramos, Coatzacoalcos; Nery Adriana Lúa Ramírez, -63 kilogramos, Minatitlán; Gabriela García Cabrera, -70 kilogramos, Xalapa.

Categoría Sub 21 Junior Varonil: Alexis Hernández Mendoza, -60 kilogramos, Xalapa; Martín Ronaldo Morales Pérez, -60 kilogramos, Coatzacoalcos; Felipe Fernando Rodríguez Lino, -60 kilogramos, Coatzacoalcos; Erick Brandon González Rojas, -73 kilogramos, Xalapa; Arturo Huerta Salazar, -81 kilogramos, Xalapa; Jorge Luis Antonio Ángeles, -90 kilogramos, Coatzacoalcos; Arturo Alonso Ortiz Pérez, 100 kilogramos, Coatzacoalcos.

Categoría Sub 21 Junior Femenil: Lesly Miranda Degyves, 48 kilogramos, Coatzacoalcos; Hannia Karyme Córdova Manzo, -52 kilogramos, Coatzacoalcos; Dione Danae Rodríguez Cruz, -57 kilogramos, Xalapa; Luisa Fernanda Cano García, -63 kilogramos, Xalapa; Brenda Montemira León, -70 kilogramos, Xalapa; Fernanda Landa Valencia, 78 kilogramos, Xalapa; María Esther Landa Valencia +78 kilogramos, Xalapa.

Categoría Primera Fuerza Varonil: Nassary Hernández Del Ángel -73 kilogramos, Xalapa; Román Ortega Cárdenas, -81 kilogramos, Xalapa; Julián Gutiérrez Haid, -100 kilogramos, Xalapa; Mervin Humberto León Vallejo, -100 kilogramos, Coatzacoalcos.

Categoría Primera Fuerza Femenil: Sara Beatriz Hernández Marcial, -48 kilogramos, Xalapa.