Conoce a Melitón Sánchez y su destacada historia en las pesas

Xalapa se caracteriza por ser cuna de deportistas destacados que han dejado huella a lo largo de los años en la mayoría de los deportes y gracias a ello personas que inician a practicar alguna actividad física lo utilizan como motivación.

Uno de los deportes que practican los xalapeños, es el físicoconstructivismo, disciplina que todos pueden realizar, pero pocos se atreven a llegar al final.

Por fortuna, hay instructores que motivan a las y los que se atreven a levantar pesas y uno de ellos es Melitón Sánchez Cortés, destacado entrenador con vasta experiencia y actual campeón nacional del Míster México Juvenil y Veteranos 2022, en categoría 40-44, hasta 80 kilogramos.

El coach tiene una trayectoria en el deporte de los “fierros” de 20 años; 7 años como cadete del Pentathlón Deportivo Militarizado y 7 años en el atletismo con el que logró representar a México en un evento internacional en Cuba.

“Si hablamos a que edad me inicié en el deporte fue a los 7 años de edad y fue en el “Penta”; ahí estuve 8 años en el que me formé como persona y deportista. Como no me gusta conformarme, entre al atletismo, disciplina que practiqué 8 años con la que representé a México en un evento internacional en Cuba”, recuerda el instructor del Rino´s & Warriors.

Luego de probar las mieles del triunfo en esas disciplinas, “Mely” comenzó a forjarse en el levantamiento de pesas y gracias a la destacada formación que años anterior tuvo, comenzó a destacar y la prueba más palpable es su título de Novato del Año en Xalapa en 2004; primer lugar general en el Míster Xalapa 2005 y campeón en el Míster Veracruz, categoría hasta 85 kilogramos en 2006.

Por algún tiempo pisó tarimas nacionales en el Míster México con destacados lugares, sin embargo la corona no llegaba y fue hasta 2022 que obtuvo el título nacional de su categoría.

Tiene una trayectoria en el deporte de los “fierros” de 20 años | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Lo que realizó para nuevamente competir tras 7 años de no hacerlo, fue entrenamiento de 8 meses, porque deseaba cumplir una promesa hecha a su menor hijo, además buscaba motivar a hombres y mujeres que siguen sus pasos en su gimnasio.

“Era el objetivo que muchos saben, que fue una promesa hecha a mi pequeño hijo de que regresaría a competir. El grande ya me vio campeón en el Míster Xalapa absoluto, pero el pequeño no, por eso me atreví hacerlo, además quería que mis alumnos me vieran en acción, porque a veces los regaño como coach y pues quise demostrarles que cuando se quiere se puede”, platica.

Melitón como competidor sus actuaciones dejan en claro que la constancia y disciplina juntas logran campeonatos, por lo que desde su gimnasio trabaja con el objetivo que más mujeres y hombres logran alcanzar su meta en este deporte.

Como entrenador formó a una chica que ganó el título de Míster México en categoría Wellness; atletas ganadores de primeros, segundos y terceros lugares en fitness figura en campeonatos nacionales; un primer lugar en un evento internacional, además en línea, entrenó a una joven de Texas que ganó en fitness figura, quien estuvo muy cerca de lograr el Pro en EU.

Aunque su camino tiene más triunfos que derrotas, su humildad lo hace mejor y gracias al buen trato con la gente, cuenta con muchas personas que lo admiran, respectan y apoyan.

“Al evento que fui en la capital, estuve a punto de no ir por problemas en el último día, sin embargo, personas de mí equipo, de las que me reservo los nombres para no olvidar alguno, pude asistir, porque me apoyaron, se pusieron la camiseta y gracias a eso competí y no les fallé”, platica.

Por algún tiempo pisó tarimas nacionales en el Míster México con destacados lugares, sin embargo la corona no llegaba | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Además agrega que está agradecido “con Dios, mis hijos y gente que se sumó a este proyecto, por eso tengo deseos de continuar, sin embargo no quiere decir que voy a seguir compitiendo, pero al estar de este lado podría asistir a un campeonato nacional, pero como repito no creo que continúe, porque tengo un equipo o soy yo o mi equipo”, dice.

Para concluir invita a personas que practiquen alguna actividad deportiva, “la que más les guste, porque no tiene que ser levantando pesas, pero sí hagan una disciplina, porque estarán saludables, ahora, si desean entrar a un gimnasio pueden asistir al que gusten, en Xalapa hay muchos y con buenos entrenadores y si gustan aquí los esperamos en Rino´s & Warriors. Nosotros estamos ubicados en Clavijero casi esquina con inicio de Ávila Camacho, planta alta, en contra esquina del Parque Juárez”, concluyó.