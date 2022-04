Ella es Luz Rocha, experta en taekwondo y gimnasia

Luz Rocha Galván de 14 años de edad es una atleta que destaca en el TKD y la prueba más contundente son las varias medallas que ha logrado en campeonatos nacionales en los que se ha presentado, además es experta en gimnasia rítmica.

El taekwondo comenzó a practicarlo a la edad de 6 años y fue porque le llamó la atención una competencia que logró apreciar, por lo que sus padres Norma Galván e Ismael Rocha al ver la inquietud de ella no dudaron en inscribirla en un Dojo.

“De pequeña me llamó la atención este deporte y como me gustaba ver las competencias, más me animé y ahora por eso estoy aquí. Cuando comencé a realizar esta actividad tenía 6 años de edad, eso fue en Puebla, pero al llegar a Xalapa buscamos un lugar para continuar entrenando”, recordó.

Ahora tras 8 años de realizar el arte marcial, Luz es una ganadora que ha competido en Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Campeche, Teziutlán, entre otros y siempre con primeros lugares.

En su segunda disciplina, la gimnasia, igualmente ha destacado en importantes eventos a nivel nacional; actualmente entrena con el profesor de gimnasia, Enrique Aguilar del Club Bane, mientras que en TKD está bajo instrucciones de Germán Alberto Hernández Espinoza, 3er. DAN y fundador de la escuela de “Taekwondo Xalapa KIDO”.

La deportista comenta que su plan a corto plazo es calificar a unos Juegos Nacionales de Conade representando al estado de Veracruz y que su proyecto a largo plazo es pelar un día una plaza olímpica “y ya estoy trabajando para lograr eso”, expresa.

Luz Rocha platica que gracias al TKD aprendió a ser disciplinada y constante, pero sobre todo a respetar y parte de esa enseñanza la obtuvo de Fernando Lucas su primer entrenador en Puebla.

Aunque las dos disciplinas son parte de su vida disfruta pasar el tiempo con sus amigas, quienes la admiran por su forma de competir, además igualmente reparte su tiempo con sus mascotas.

También se concentra en sus estudios que toma en el Instituto Científico Motolinía en donde cursa la secundaria con destacado promedio. Otro de su plan de vida es estudiar la carrera de Derecho, porque sus padres la inspiran a lograr ese plan.

Un día de la atleta

En día normal, Luz por la mañana al despertar alista sus cosas para ir a estudiar, luego regresa a cambiar su vestimenta, comer, hacer tarea y finalmente ir a entrenar como todos los días. Gracias a su disciplina logra cumplir con su rutina que suele romper ocasionalmente para distraerse un poco.

Gusta de ver series y navegar por internet a través de la redes sociales en donde sus mejores amigas y amigos la siguen.

Lo que ha conseguido como deportista reconoce que es gracias al respaldo de sus padres, quienes siempre la apoyan para continuar practicando el TKD y la gimnasia.

“Mis padres que siempre me respaldan y motivan les agradezco porque ellos me llevan a entrenar desde que me inicié, por eso les digo que muchas gracias”.

“A las niñas y niños los invito que hagan deporte, eso es lo mejor, además que te haces fuerte, ganas medallas y reconocimientos”, concluye.