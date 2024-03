Con solo 9 años, Saraí Chávez demuestra su amor por el karate: la historia

Saraí Chávez de Ita tiene 9 años de edad y practica el karate desde los 4; actualmente cuenta con 5 años en la disciplina y tiene ya numerosas medallas de primeros lugares, además dos copas.

La pequeña deportista nació sin un brazo, sin embargo, jamás ha participado en parakarate, solo el karate convencional y lo ha hecho excelente que es considerada una de las mejores de su estado.

Este fin de semana en Xalapa se realizó la Copa Choda, donde se reunieron más de 800 karatecas de otros estados, entre ellos Puebla, ciudad que fue representada por Saraí, quien llegó acompañada de sus padres, su hermano mayor, su abuelita y una tía.

Deportes Gimnasta xalapeña brilla en Turquía durante los Juegos Mundiales Trisomía

Al concluir uno de sus combates, platicó con Diario de Xalapa algunos recuerdos de cómo nació su amor por el karate y porque inició a practicarlo; mientras se desarrollaba la entrevista, su mamá no perdía detalle, mientras que su hermano grabó el momento. "Me gusta mucho el karate, significa mucho para mí, porque desde pequeña lo he practicado; a los 4 años inicié y mi sensei me ha dado todo lo posible para que yo sea la mejor y aquí estoy”.

Recordó cuando conoció la disciplina: "Es algo chistosa la historia, recuerdo que estaba en el kínder y nos dieron una clase de TKD, entonces me gustó y le dije a mi mamá que quería entrenar; ella me dijo que no sabía en donde. Un día fuimos por las tortillas y encontramos una escuela de karate cerca de la casa de mi abuela y fuimos a preguntar, luego entré a la clase muestra con mis amigas, quienes lo dejaron, porque no les gustó, y yo me quedé”.

Luego de casi 6 años en el karate, la pequeña deportista ha visitado Oaxaca, Ciudad de México, Puebla, Campeche y ahora Xalapa. El compromiso que tiene es muy grande, pues lo que ha aprendido lo ha desarrollado muy bien en los torneos que ha participado.

Saraí Chávez de Ita tiene 9 años de edad y practica el karate desde los 4; actualmente cuenta con 5 años en la disciplina y tiene ya numerosas medallas de primeros lugares, además dos copas | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

"He logrado primeros, segundos, terceros y varios trofeos y muchas otras cosas más; en mi casa tengo aproximadamente 40 medallas y dos trofeos. El título más importante que he logrado fue un primer lugar en kata y kumite con niñas de cinta café que son de 11 y 12 años; ese es mi logro más alto, porque soy cinta morada y apenas tengo 9 años".

Saraí es alumna de Antonio Rodríguez en el dojo Cekko Kensei Kai, localizado en la colonia Lázaro Cárdenas del estado de Puebla.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Para ella son muchísimas experiencias positivas y muy bonitas es por eso que recomienda a los niños que practiquen el karate. “Es muy bonita la disciplina y también me gusta, porque te enseña carácter, cuando era más pequeña era muy traviesa y ahora mi mamá me ha dicho que soy más tranquila y educada, es por el karate, porque te enseña muchas cosas, es una disciplina muy hermosa, por eso recomiendo que lo practiquen".

No solo ha practicado el karate, también natación, donde logró igualmente varias medallas, el basquetbol y el futbol, pero el karate sin duda es la disciplina que para ella significa todo.

"Con este deporte quiero llegar muy lejos y sueño con un día ser participante de unos Juegos Olímpicos, por eso estoy entrenando muy fuerte con mi sensei. También quiero estudiar pintura porque desde pequeña hago dibujos muy bonitos y mi papá siempre me ha enseñado a pintar y es la carrera que quiero elegir. Mi papá se llama Víctor Hugo Chávez López".

No solo ha practicado el karate, también natación, donde logró igualmente varias medallas, el basquetbol y el futbol, pero el karate sin duda es la disciplina que para ella significa todo | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Mamá orgullosa

Amisadai de Ita Reyes, mamá de Saraí, platicó orgullosamente que su hija ha participado en varios nacionales y recordó que ya visitaron Morelia, Ciudad del Carmen, Ciudad de México, ahora Xalapa. "Ella ha visitado muchos lugares y siempre se emociona y por lo regular casi siempre gana".

La madre de familia platicó que su hija nació sin un brazo debido a que al estar embarazada tuvo una trombosis. "Ante esta situación me inyectaba anticoagulantes, entonces no se sabe bien, si fue por lo mismo del medicamento o cuándo se estaba desarrollando se rompieron las ligas amnióticas, no saben bien que fue, pero ella hace su vida completamente normal".

Amisadai de Ita Reyes, mamá de Saraí, platicó orgullosamente que su hija ha participado en varios nacionales y recordó que ya visitaron Morelia, Ciudad del Carmen, Ciudad de México, ahora Xalapa | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Respecto al torneo que se realizó en Xalapa, agradeció que haya sido inclusivo, porque los que participaron con alguna discapacidad dijo que es muy motivante para ellos; "No se sienten rechazados, quieren seguir participando con los demás. Mi hija ha ido a torneos convencionales y le han preguntado si quiere ir a un tornero convencional o parakarate, ella siempre ha ido a un convencional, no sé si ella lo ha pensado, yo creo que no, pero ella siempre va con todo, no se limita".

Vuelve a leer: Todo listo para el World Para Athletics Grand Prix 2024 en Xalapa; fechas y sedes

“Es muy buena, le gusta lo que hace desde muy pequeña que fue desde los 5 años. Además su sensei la apoya muchísimo. Me siento muy bien, estoy contenta, porque le gusta lo que hace, ella no se limita, no la hemos limitado, siempre le decimos que tiene que seguir adelante con quien esté, sea niño chico o grande tiene que salir y a todos ver por igual, nadie es menor que ella", concluyó.

Puedes ver más contenido en YouTube ⬇️