Conoce a Belén Godos: formadora experta de lucha olímpica en Veracruz

La disciplina de la Lucha Olímpica se encuentra posicionada como un deporte que aporta muchas medallas en ramas varonil y femenil para Veracruz, por lo que la entidad a nivel nacional la consideran potencia en crecimiento, porque cada año asisten a competencias importantes numerosos atletas de todas las categorías.

Para lograr este importante proceso en cada trinchera existen profesores que aportan sus conocimientos a los niños y jóvenes que practican este bonito deporte que día a día se fortalece. Belén Godos Moctezuma es una de las entrenadoras que está comprometida con el avance y crecimiento de la disciplina en Veracruz, por lo que es considerada como un pilar fuerte en la lucha asociada.

Te puede interesar: Gladiador xalapeño va por el pase a los Juegos Centroamericanos

¿Cuál es la formación deportiva de Belén Godos?

Godos Moctezuma actualmente es la entrenadora del Club Yaocihuatl en donde se encarga de la formación de nuevos atletas que buscan competir en eventos locales, estatales, regionales y nacionales.

Deportes ¿Conoces a Brittany Sainz? veracruzana es seleccionada nacional en gimnasia

El conocimiento que tiene Belén lo respalda una Licenciatura en Educación Deportiva y una maestría en Educación y Ciencias del Entrenamiento Deportivo. Además cuenta con 2 cursos del SICCED que impartió la Comisión Nacional de Cultura y Deporte en la especialidad de Luchas asociadas y Atletismo, así como un Curso Nacional de Iniciación para Entrenadores que impartió la FEMELA.

Igualmente su amplia trayectoria tiene un certificado “Listos para Luchar” impartido en línea por la United World Wrestling Academy y un Curso de Certificación Nacional para Entrenadoras de la Federaciónde Medallistas de Luchas Asociadas.

Participó en el Foro Mundial Mujer en Lucha y además amplió su conocimiento con el curso Internacional para Entrenadoras, eventos organizados por Solidaridad Olímpica, la United World Wrestling, la United World Wrestling Américas, el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Federación de Luchas Asociadas.

El destacado aporte que tiene en la lucha es muy importante para los futuros luchadores xalapeños, porque la entrenadora también tiene un curso de Capacitación y Certificación en Luchas Asociadas convocado por la FEMELA, ENED y CPLED. Asimismo fue parte de la “Jornada por el Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Inclusión en el Deporte” y lo hizo como panelista.

Vuelve a leer: Mariola García va por todo en mundial de gimnasia en Bulgaria

Tiene 16 constancias del ciclo de conferencias del Instituto Veracruzano del Deporte, constancia por parte del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California sobre Métodos para el Entrenamiento de la Fuerza y un Diplomado Seguimiento a deportistas en formación hacia el Alto Rendimiento impartido por CONADE.

En su amplia trayectoria, de 2016 al 2018 dio clases de Educación Física en la Escuela Telesecundaria “Revolución Mexicana” de esta capital y fue entrenadora de la Selección Femenil de Lucha del 2016 al 2018.

¿Cómo se llama el club de lucha olímpica de Belén Godos?

Deportes Destacada atleta veracruzana logra su pase al Campeonato Panamericano de Surfing 2022

En el 2018 decide crear el club de lucha olímpica y Yaocihuatl con el que crea un importante equipo de gladiadores y en 2019 al presentarse en la Olimpiada Nacional, lo hizo con un gran número de alumnos siendo la mayor representación de atletas veracruzanos con los que logra ganar medallas de bronce.

Belén Godos destaca que con su club, “lo que manejamos son los valores, porque son muy importantes, los resaltamos, porque creemos que a veces se nos olvida tanto a los entrenadores como deportistas", dijo en entrevista.

Destaca que en Yaocihuatl conduce dos valores importantes con sus alumnos; uno es la honestidad, porque si no son honestos con ellos mismos no pueden serlo con lo demás; el segundo, el respeto, si no hay respeto, en este caso que soy una sola entrenadora, para estar con todos los chicos no podría, pero como sé que son honestos, sin decirles que lo hagan lo hacen (el entrenamiento). Además me doy cuenta cuando se les hago el test pedagógico cada dos meses, el cual aplicó para ver el avance y ahí me doy cuenta de cada paso que dan que va de la mano con la honestidad", remarcó.

Otro de los caminos de la entrenadora para engrosar más su conocimiento, fue cuando tomó las riendas de Semilleros Deportivos Municipales en el deporte de Luchas Asociadas de 2019 al 2021 y gracias al gran trabajo que desempeñó del 2020 al 2021 llegó a ser asesora solidaria de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz en la Licenciatura en Educación Deportiva con las materias Ética y Valores, Proyecto de Nación, Metrología Deportiva, Pedagogía Deportiva y Fundamentos Técnicos - Tácticos l y II. Preparación Física General Vigente.

Belén Godos formó el Club Yaocihuat de lucha olímpica | Foto: Cortesía a B. Godos

Su importante capacidad no pasó desapercibida para la Comisión Nacional del Deporte (Conade), porque le dieron la oportunidad de ser Entrenadora enlace del Programa de Seguimiento a Deportistas en Formación hacia el Alto Rendimiento, cargo que realizó hasta el mes de noviembre pasado.

En este año la entrenadora con su Club Yaocihuat trabajó fuertemente durante el ciclo y calificó a 3 atletas femeniles a los Juegos Nacionales de Conade 2022 que se realizaron en Mexicali, logrando una medalla de bronce, un quinto y sétimo lugar; todo el grupo femenil se colocó entre los mejores del ranking nacional.

Igualmente aportó su entrenamiento para que dos de sus atletas participarán en la Universidad Nacional 2022 que se realizó en Ciudad Juárez Chihuahua donde logran la medalla de bronce y un importante quinto lugar nacional.

Sin duda el trabajo hecho por la entrenadora Belén Godos es importante para que la lucha continúe a la alza, además es considerada a nivel nacional como una de las entrenadoras más destacadas del estado de Veracruz, y aunque tiene una preparación destacable con logros importantes su humildad la hacen mejor ser humano.