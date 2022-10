Entrega su vida al judo con fuerza y disciplina; la historia de Jesús Cassiel

Orizaba, Ver. - Los retos determinan la actitud de una persona y su forma de ver la vida. Para Jesús Cassiel González Jiménez, deportista orizabeño, aprender diversas disciplinas le abrió un panorama de lo difícil que pueden ser y por ello ahora el joven judoísta enseña a menores de edad.

Desde niño, su primer acercamiento con los deportes fue a través de las artes marciales, pasando por taekwondo, wing chun, karate y aikido. “Cuando era niño quería aprender jiujitsu japonés, pero no encontré dónde, entonces vi la similitud con el judo, por lo que decidí enfocarme en ello”.

A los 4 años fue pasando de disciplina en disciplina; pudo aprender sambo y desde menor pudo participar en eventos nacionales; también en ese momento practicaba judo.

En casa, con su padre aprendió a tomarles el gusto de las diversas artes marciales, por ello, empezó a probar un poco de todas logrando destacar en ello, pero fue aproximadamente a los 14 años que viendo a uno de sus amigos llegó a una escuela donde pudo tener su primer acercamiento con este deporte.

“Mi amigo se fue a entrenar artes marciales y pues yo también probé otra disciplina como el aikido, donde conocí al máster Raúl Lara, quien me invitó a competir en sambo y ahí conocí a mi sensei Alexis y me gustó mucho la forma de enseñanza”.

A sus 26 años tiene el placer de decir que ha estado enfocado en muchas disciplinas, pero la que lo llevó a su primera competencia fue el taekwondo siendo un niño y en pequeños fogueos de artes marciales mixtas tuvo apariciones.

Actualmente por cuestiones de tiempo dejó la carrera profesional y planea retomar la misma; sin embargo, no deja de lado el poder enseñar a los niños lo que él aprendió a lo largo de su carrera como deportista.

Para Cassiel el judo le representó un reto y lo tomó, ya que no le gusta obtener las cosas fáciles, “me pasó en disciplinas que participé y no era un reto y en el judo cuando participé me fue mal y eso me gustó, siempre era una ventaja y este deporte se me hizo difícil; por ello sigo aquí”.

Describe al judo como un arte deportiva noble, pero si lo olvidas te olvida, es decir, en tema de los entrenamientos, pues no es lo mismo una práctica constante y técnica al dejarlo de lado.

Continúa preparándose para competir y aunque este año no pudo asistir a uno de los torneos más importantes de su rama, pues una lesión en la pierna se lo impidió, no se rinde y espera que en el 2023 pueda seguir, pero si tiene la oportunidad de asistir a campamentos o hará, además de seguirse capacitando porque tiene su escuela “Shinsekai Judo”.

(Publicada originalmente en El Sol de Orizaba)