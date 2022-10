Mariola García va por todo en mundial de gimnasia en Bulgaria

La veracruzana Mariola García, quien practica la gimnasia desde los 5 años de edad, medallista de oro y plata en Cali-Valle 2021 en gimnasia de trampolín, se encuentra lista para encarar el próximo Campeonato Mundial de su especialidad que se desarrollará en noviembre en el país de Bulgaria.

Ahora se encuentra lista luego de recuperarse de una fractura en el codo que en su momento no le permitió participar en el Panamericano que se realizó en Brasil, por lo que ahora está trabajando concentrada en Canadá acompañada de la olímpica Dafne Navarro.

¿Cuáles son los planes de Mariola García?

Ahora luego de culminar su etapa como juvenil con dos importantes preseas, la joven gimnasta y veracruzana, está concentrada, porque pronto llegará su debut con la selección mexicana mayor en el próximo Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Gimnasia, en donde tendrá participación con pruebas en individual y sincronizado.

La medallista en entrevista destacó que ya está en condiciones para la competencia mundial, tras dejar en el pasado su fractura que desafortunadamente se le presentó un día antes del Panamericano que se desarrolló en junio.

“Me fracturé el codo un día antes de la competencia en Brasil haciendo una de mis rutinas, pero lo que más me dolió es que fue un día antes de iniciar actividad, ya tenía todo entrenado, estaba súper lista mental y físicamente”, dijo la destacada deportista.

Aunque su fractura la alejó de competencias, cuando se mantenía recuperando, Mariola García trabajó también en detalles técnicos en cuanto a su rutina individual la cual está en este momento perfeccionando y puliendo en el país del norte en donde radica estudia y entrena desde hace seis años.

“Desde que salí de la lesión me enfoqué en la ejecución, un área que se me estaba pasando; todo ese mes y medio que estuve fuera, estuve practicando mucho en el fortalecimiento, en la ejecución, limpiando todos los elementos que tenía que limpiar y una vez que ya me dieron el alta, mi entrenador se puso a hacer las correcciones en la rutina”, dijo la deportista.

Detalla que ahora trabaja con una rutina que pensó nunca haría, ya que en su momento la consideraba imposible, sin embargo acepta que ahora con la experiencia que tiene ve posible cumplir ese reto en el mundial en el qué realizará lo desarrollado en entrenamientos.

“Estamos preparando una rutina que nunca pensé hacer o que nunca me imaginé que yo quisiera hacer; es una rutina que veía imposible, ahora, es una rutina que la veo muy posible para dentro de un mes, ya la tengo hecha, sólo falta limpiarla y asegurarla para poder competir lo mejor que se pueda y pasar a una semifinal en el Mundial”, puntualizó la deportista.

Otra de la rutina con la que también se encuentra realizando arduo entrenamiento es en la modalidad de sincronizado y lo está realizando con Dafne Carolina Navarro, quién tiene experiencia de Juegos Olímpicos y con la que saldrá a escena en el próximo campeonato mundial.

“Estuvo unas semanas Dafne (Navarro) conmigo en Canadá, nos pusimos a hacer pruebas de varias rutinas cómo quedarían, cómo nos acomodaremos más porque tenemos el estilo similar de saltar, pero al mismo tiempo diferentes; vamos a ver qué conexiones le acomodan a cada una y a ambas”, dijo.

Tiene confianza en una buena actuación

El trabajo que hizo el año pasado Mariola García dejó en claro que es una seria aspirante a lograr cosas importantes como lo ha hecho Dafne Navarro, medallista de bronce en el Campeonato Mundial de Rusia 2018, así como ser finalista en Tokio 2020.

Ahora tendrá la oportunidad de mostrar su calidad luego de recuperarse de su grave lesión. Ella tiene seis años entrenando fuertemente en Toronto bajo instrucciones de Dave Roos, responsable de guiar a varias gimnastas de trampolín a ganar medallas importantes.

Mariola en noviembre se colgó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior en individual, así como la plata en sincronizada, además ya tiene en su bolsillo el boleto de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Igualmente cuenta con experiencia del campeonato Mundial Senior que fue en Tokio 2019, por lo que ahora peleará por estar entre las primeras 24 del certámen mundial.

¿Cuál es la historia de Mariola García?

La deportista inició en la gimnasia a los 5 años de edad y lo hizo con la gimnasia artística y con el trampolín, modalidad que le ayudó a desarrollarse en otros elementos, además de hacerlo por diversión.

Al tener diez años de edad se enfocó en el trampolín aun haciendo gimnasia rítmica y fue por un reto que le hizo uno de sus amigos, quien le dijo no podría hacer algunos elementos, sin embargo les dejó en claro que haría eso y muchas más cosas.

Fue a los 13 años cuando decidió solamente hacer trampolín y dejó de lado la gimnasia rítmica y desde entonces ha alcanzado importantes logros para México que a pesar de vivir en Canadá siempre está atenta en sus competencias de representación nacional.