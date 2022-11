Gracias a Mariela Ferrer, el parapowerlifting veracruzano se posiciona a nivel nacional

El parapowerlifting veracruzano actualmente está posicionado a nivel nacional como deporte de alto nivel, gracias a los conocimientos que imparte la entrenadora Mariela Ferrer Sánchez.

La especialista, hace 36 años llegó a Xalapa proveniente de Playa Vicente, municipio de la región del Papaloapan y lo hizo acompañada de su familia.

Al estar en la capital, a los 16 años de edad inició a practicar el voleibol, un deporte que le apasionaba, sin embargo, por un problema de salud, lo dejó.

Hizo una pausa momentánea, porque sería sometida a una cirugía, pero antes debían realizarle estudios y mientras eso ocurría su papá le pido que practicara algún deporte; ella buscó uno diferente al voli y la halterofilia.

¿Cómo fueron los inicios de la entrenadora Mariela Ferrer?

A los 18 años se inició en el gimnasio Allende bajo conocimientos de Luis Tapia, destacado competidor y entrenador; el practicar con pesas le gustó mucho, por lo que decidió aprender más.

A partir de 1988 se adentra hasta donde pudo e intentó competir por tres años consecutivos, pero no consiguió lo que deseaba, pues encontró muchos obstáculos por ser mujer.

“En esa época, no querían a las mujeres para competir, fue muy complicado, incluso los directivos a nivel nacional no querían a las mujeres, porque decían que era un deporte para varones”, recordó la entrenadora.

Como competidora inició en el 88 y culminó en el 91 y en ese momento figuraban pocas, entre ellas América Baena y Karla Aldán, quienes eran parte de las 30 mujeres que competían a nivel nacional, “ahora son bastantes pesistas”, dijo.

Mariela Ferrer Sánchez recomienda que los gimnasios estén adaptados para que personas con discapacidad puedan asistir a entrenar | Foto: Cortesía | Mariela Ferrer

Por cuestiones ajenas al deporte hizo una pausa, tuvo familia y luego regresó una vez más, pero ahora como administrativa con apoyo de Luis Tapia, encargado de formar competidores nacionales, incluso el mismo como atleta era un destacado.

Ya como parte de la directiva y con sus hijos practicando el deporte, unió fuerzas con Tapia para formar un gran equipo que recibió apoyo de autoridades en el puerto de Veracruz.

Dice la entrenadora que decidió entrar en las gestiones, porque era testigo de la falta de apoyo de las autoridades; esto ocurrió en 2007-2008.

“Las autoridades no mostraban interés en nosotros, hasta que comenzaron a ver los logros de Ana Gabriela López Ferrer, quien ahora es una olímpica. Es así como comienzan a vernos, por los resultados”, explicó.

Sin embargo, aunque estaba fuerte el grupo, hubo problemas con la Asociación y propia federación. Ante la situación, Mariela tiene acercamiento con el parapowerlifting y para contar con los conocimientos, se marcha a la Ciudad de México al Comité Paralímpico, en donde es recibida por Enrique Alvarado, especialista en deporte adaptado.

Ella sabía los conocimientos de la halterofilia, pero ahora desea tener los del parapowerlifting y la mejor opción era especializarse en la capital del país; lo hizo por tres años.

En su regreso a Xalapa conjuga lo aprendido y lo que ya sabía, sin embargo, fue complicado por tratarse de un deporte que va dirigido a personas con capacidad diferente.

“Es complicado, porque no es lo mismo encontrar deportistas convencionales que los de deporte adaptado, pero nos ha ido bien. Voy a cumplir 6 años y en ese tiempo he formado a cuatro atletas fuertes: Victor, David, Niza y Dani. Igualmente he apoyado a muchachos que están en otras disciplinas, pero que les sirve el Para-Powerlifting”, dijo.

“Mi enseñanza es gracias al entrenador Enrique Alvarado, pero obviamente, tengo mi propio sistema y método, la base la traigo del profesor que me recibió en la Ciudad México, pero tengo mi propio plan de enseñanza”.

Lo que ahora busca es formar un grupo fuerte de jóvenes en el parapowerlifting y tiene la confianza que así será. A fin de año, se presentará con David Montiel, Daniel Hernández y Niza Marian Hernández, en Guadalajara en donde tomarán parte del Open Internacional.

La también presidenta de la Liga Municipal de Halterofilia, Mariela Ferrer y Luis Tapia han sido fundamentales para que ambos deportes sean los fuertes de Veracruz a nivel nacional, porque en eventos importantes son los que más medallas entregan.

¿Cuál es su recomendación hacia los gimnasios?

Recomienda la entrenadora que los gimnasios estén adaptados para que personas con discapacidad puedan asistir a entrenar, además también pide a la autoridad más infraestructura “para que ellos se puedan movilizar con más libertad en la ciudad, hace falta eso, también que los gimnasios estén adaptados para ellos que hace falta”, externó.

“Nosotros hacemos la invitación para los que gusten conocer este deporte. A quien guste visitarnos, obviamente hacemos pruebas pertinentes para ver que la discapacidad que tengan no les impida practicar el parapowerlifting. Hay condiciones que se tienen que checar, pero está abierto a todos los que quieran ir a ver y si les gusta, adelante”.

El Centro municipal de Halterofilia Xalapa “Fuoad Hakim Santiesteban” está localizado en avenida Fresno, colonia Acueducto, entrando por la 28 de Agosto en San Bruno.