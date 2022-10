¿Conoces a la xalapeña que participa en Exatlón? recuento de logros

La atleta xalapeña Mayran Lizbeth Cruz Hernández vive una nueva experiencia en su carrera como deportista, pues se encuentra participando en el conocido reality show, Exatlón México, que se transmite por importante televisora nacional. Esta oportunidad se le presenta luego de avanzar en filtros de elección que obligatoriamente realiza la organización, esto para lograr colocar a los mejores deportistas.

May, como la llaman sus amigos, hasta el momento es la única xalapeña que ha logrado estar en la competencia que suele reunir a destacados atletas mexicanos, algunos con logros internacionales; también se encuentran dos veracruzanos; de Papantla y Tierra Blanca.

¿Cómo logró Mayran Lizbeth Cruz entrar al Exatlón?

Las credenciales que la abren las puerta al evento que se realiza en República Dominicana, es su brillante participación con el equipo élite de atletismo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como el grupo representante de la Ciudad de México.

En ambos team ha mostrado alto nivel en el tartán; con Ciudad de México está colocada entre las mejores diez del país en Primera Fuerza con los 400 metros planos con vallas.

Mientras que con UANL logró instalarse en cuarto lugar en su primera Universiada Nacional; es ganadora de la medalla de oro en relevo mixto y cuarto lugar en 4x4. Actualmente estudia la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la UANL.

Esta experiencia que vive es de felicidad y orgullo para sus padres, Lizbeth Hernández e Irán Cruz, quienes se ponen nerviosos al ver por televisión competir a su hija mayor.

“Es algo muy emocionante para nosotros ver a nuestra hija en este evento. La verdad nos sorprendió cuando logró avanzar en los filtros de selección, pero sabemos que fue porque tiene un gran talento como deportista”, comentó Irán Cruz, papá de la atleta.

Con felicidad compartió que su hija tiene cuatro días en esta nueva temporada y acepta que la ve nerviosa, pero confía que la próxima semana se vea mucho mejor.

“Los circuitos no son mi preocupación, lo que a ella se le está dificultando son los tiros, pero esperamos que la próxima semana mejore y sé que así será porque la conozco”, platicó.

En cuanto al apoyo en redes sociales lo ve muy bueno, pero igual ve que hay personas que no la respaldan, “pero sabíamos que así es esto, eso ella lo sabe. Sé que mientras tenga descanso seguramente estará entrenando para tener mejores resultados para su equipo”, mencionó.

Y agregó: “Estamos muy contentos, es una experiencia única para ella, porque sabemos que muchas personas quisieran estar ahí. Dios tiene un camino trazado para mi hija. A Mayran se le han cerrado muchas puertas en el atletismo, ha sido muy complicado su camino y ahora se le abrió esta oportunidad y la aprovechó”.

Reconoce que como padre pensó muy seriamente en darle permiso, pero al hablar con ella, su esposa y una amiga de su hija lo convencieron, al decirle que ésta oportunidad es única, “pues entonces aquí estamos apoyándola como siempre lo hemos hecho y como siempre lo haremos. Con esto no hay otro camino más que el apoyo hacia ella”, dijo.

Lizbeth Hernández, mamá de la xalapeña no ocultó su felicidad y dijo: “Estamos muy contentos, como lo dice mi esposo, a mi hija se le han cerrado muchas puertas, además de que ha sufrido discriminación por su estatura. La verdad ha sido un trabajo duro estar en el camino del deporte, pero ahí vamos y ahora se le abrió esta puerta y dijimos, va”, platicó la señora.

Dijo que no importa el tiempo que logre estar en la competencia, porque lo que desean es que viva el momento y lo disfrute: “Sabemos que esta competencia la hará muy fuerte. Además mi hija es una guerrera que no se deja vencer fácilmente, por eso le digo que la amo y que su familia la apoyará siempre, eso no hay duda”.

“En el deporte ella ha enfrentado muchas cosas complicadas, pero aquí seguimos y así será hasta donde podamos. La amo, como a mi otra hija y todos confiamos en su poder, porque como lo dije es una guerrera, yo la conozco y sé que todo el esfuerzo que ha hecho en el deporte las recompensas van a salir a flote”, expresó.

Mayran Cruz Hernández cuando representaba a Veracruz tomó parte de eventos locales, estatales, regionales y nacionales con lugares destacados. El destino hizo que junto a su familia se mudara a la capital del país, en donde igualmente siguió con el atletismo y lo hacía en el Centro Nacional de Alto Rendimiento y ahora lo haría por la capital. Con el tiempo fue invitada por la Universidad Autónoma de Nuevo León para ser parte del equipo de atletismo. Actualmente estudia la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la UANL.