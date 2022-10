Nelly Miranda, con la adrenalina al 100 por competir en París 2024

La representante veracruzana Nelly Edith Miranda Herrera negó qué su retiro este próximo, y afirmó qué se encuentra mucho más motivada para lograr su calificación a los próximos Juegos Paralímpicos de París 2024.

Esta confirmación de querer lograr más fue luego de su espectacular actuación en la Serie Mundial de Para Natación 2022 que tuvo como sede Tijuana, Baja California, en donde la veracruzana logró la medalla de oro y bronce, siendo esto un envión para querer alcanzar más de sus metas.

A través de una conferencia virtual que ofreció la Para Nadadora que representa al Estado de Veracruz, dijo que no se ve retirada, ya que en ella continúa esa adrenalina de seguir compitiendo, porque afirma está al 100%.

“No me veo retirada. Sigue en mi esa adrenalina por competir. Estoy al 100%, cuando llegue el momento quiero hacerlo con la cabeza en alto, pese a los resultados que se den. Mi objetivo es seguir dando ese 100% en cada entrenamiento y competencia”, indicó la deportista.

Asimismo reitero que cada momento que vive la hace más fuerte por lo que destaca que cuando llegue el día de retirarse la recuerden como alguien a la que no pueden derrotar.

“No pueden vencer a alguien que nunca se ha rendido”, dijo Nely sobre la frase que desea que la recuerden, “cada vez que pasa algo, me fortalezco más. Me gustaría cuando llegue el momento del retiro, que me recuerden como una persona que no pueden derrotar”, puntualizó.

Los metales que le dieron más motivación y deseos de continuar en el mismo camino de la competencia fueron un oro en 50 metros pecho con 1:03.87 minutos, así como bronce en los 50 metros dorso S4 con 58.14 segundos.

Además un punto extra que le dieron más deseos de querer lograr más objetivos, fue que en la competencia de Tijuana, mejoró su tiempo en los 50 libres con 41.97 segundos, aunque no hubo finales al no contar con el número requerido de atletas en esta prueba.

Otro momento importante que la veracruzana la motiva fue lo hecho en el Campeonato Mundial de Para Natación que fue en Madeira, Portugal 2022, donde Nely logró la medalla de plata en el relevo mixto 4x50 metros y el bronce en los 150 combinado SM4 con 1:01.60 minutos.

Igualmente el empuje que ahora tiene fue el bronce que logró en la etapa de la serie en Italia dentro de la competencia que se realizó el pasado marzo del presente año, siendo la llave a otro evento.

De su equipo de entrenamiento, la veracruzana reconoció el gran trabajo que ha hecho con el entrenador José Peláez, porque los resultados han sido positivos en cada competencia y que han cumplido con los objetivos trazados.

“Somos una familia, todos estamos enfocados en los entrenamientos, somos un gran equipo”, dijo orgullosamente la nadadora.

Destacó que encuentra su motivación para dar lo mejor de ella misma, en su hijo, su mamá, Daniela Tello y las personas que siempre están con ella respaldando para que logré cumplir su próximo objetivo que son cumplir el proceso de Juegos Para Panamericanos de Santiago 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Aunque Nely tiene una agenda deportiva con duro entrenamiento hará un espacio para reunirse con alumnos de la Licenciatura en Administración en el Instituto Tecnológico de Veracruz para impartirles una charla en la que tocará puntos importantes en la habría palabras de motivación, así como de algunas experiencias vividas como deportista.

La veracruzana es una referente de la Para Natación mexicana y confía que el 2023, será diferente, esto para cumplir con sus objetivos. “Todavía hay Nely para rato, estoy trabajando la técnica, no tenemos descanso como tal porque aunque no estaremos en la alberca, hay que hacer trabajo de gimnasio”, concluyó.