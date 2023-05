Taekwondo lo ayudó a superar el bullying y lo convirtió en maestro; conoce a José

Veracruz, Ver.- Aprender taekwondo le dio la seguridad y confianza que necesitaba para salir del bullying que sufría a los 12 años por sus compañeros que se burlaban por su baja estatura, ahora a sus 55 es un maestro de esta técnica del arte marcial.

¿Cómo inició en el mundo del taekwondo?

José Eduardo Muñoz Jiménez relata que sus inicios en el taekwondo se dieron luego de que era un joven bulleado por sus compañeros, algunos más grandes y no tenía forma de defenderse.

Su padre lo animó a tomar algunas clases de boxeo, karate o alguna técnica con la que pudiera más que golpear, recuperar la confianza para hacerse respetar.

“Yo empecé a los 12 años, precisamente porque era un niño bulleado, no sabía cómo defenderme y había chicos que eran más grandes, más altos, tenían 15 o 16, me hacían burla, me hacían como querían, mi papá me dijo que me fuera a aprender karate, box, lo que fuera, llegué a una escuela de taekwondo, tomé la primer clase, me gustó y me quedé”, expresa.

¿Cómo fueron los inicios de su escuela?

Cinco años después, a sus 17 obtuvo la cinta negra y más tarde de una manera accidental habilitó su propia escuela, empezando con sus hijos como alumnos en el patio de su casa.

“Hubo una ocasión en que había mucho norte, se fue la luz porque se cayó un poste, ellos estaban muy inquietos y se me ocurrió hacer una actividad, con cojines, hacer ejercicios y algunos movimientos de arte marcial, quería cansarlos y que olvidaran lo de la luz y la pasamos muy bien, pero al día siguiente me dicen, papá hay que jugar como ayer, así empezamos, habilité el patio de mi casa y empezaron los primeros alumnos”, explica.

Cuando el patio empezó a ser un espacio pequeño para los 20 alumnos interesados en aprender, rentó un local donde de manera oficial inauguró su escuela.

En el ámbito profesional, también se fue especializando en el arte marcial y se integró a la Federación de Taekwondo.

“Mis inicios fueron de manera empírica, les enseñé de acuerdo a como me enseñaron, pero ya al formar parte de una asociación o federación, vas profesionalizando tu trabajo con cursos, métodos, nuevas cargas de trabajo para enseñarle a menores, a jóvenes y a adultos, se deben sentar bien las bases para que el deportista vaya teniendo esa continuidad y esa motivación”, indica.

Actualmente se dedica a dar clases de taekwondo a cerca de 100 alumnos de distintas edades, sin embargo, en estos momentos enfoca sus energías en el entrenamiento de tres deportistas en particular que están en pase al mundial en este deporte que se realizará en Mazatlán en las categorías sub 12, sub 15 y en la sub 18.

Con tres sedes para impartir clases de taekwondo, una en la congregación de Tejería, otra en Vargas y una más en Santa Fe con el objetivo de acercar este deporte a todos.

¿Cuáles son los beneficios del taekwondo?

Invita a todos los padres a acercar a sus hijos al taekwondo porque es una técnica que les da confianza y seguridad para evitar situaciones de acoso o bullying escolar.

“Invitamos a los padres de familia que acerquen a sus hijos al deporte, que no lo vean como que hay que pagar una mensualidad, que hay que pagar por los torneos, que cambien la mentalidad a que están pagando por disciplina, salud, seguridad, que están formando hijos exitosos”, afirma.