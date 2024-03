Veracruzanos brillarán en el Trail Running Grand Prix Championships 2024

Deportistas representantes de Xalapa y la región se encuentran entrenando fuertemente para representar a Veracruz en el Trail Running Grand Prix Championships que será el 30 y 31 de marzo en el Bosque Esmeralda que está al pie del volcán Iztaccíhuatl, en Amecameca, Estado de México.

Los atletas son:

Arleth Roxana (Banderilla)

Ana Laura Lara Chantres (Xalapa)

Marco Antonio Campillo Pérez (La Orduña, Coatepec)

Alejandro Navarro Tapia (Coatepec)

Arnulfo Hernández Martínez (Mahuixtlán)

Rosy Badillo (Xalapa)

José de Jesús Sánchez Ronzón (Pacho Viejo, Coatepec)

Santiago Colorado Herrera (Tuzamapan)

Jesús Isair Muñoz Hernández, (Mahuxtlán)

Rolando Tepetla Romero (colonia Úrsulo Galván, municipio de Xico)

Dulce María González Molina (Pacho Viejo, Coatepec)





José de Jesús Zamora Luna, representante del equipo FIX, platicó para Diario de Xalapa que la competencia será el 30 y 31 de marzo en el Estado de México, donde los deportistas buscarán boletos para eventos importantes.

Comentó que los atletas que van a participar en la distancia de 7 km, los mejores clasifican a la Copa Internacional de Carrera de Montaña U18, que es para nacidos en 2007 y 2008, evento qué será en España en en junio y calificarán los primeros tres lugares de la categoría femenil y varonil.

Mientras tanto, detalló que en la distancia de los 14 km, que es abierto a todas las edades, es clasificatorio para el Campeonato Nacac (Norte centroamérica y el Caribe) de carrera de montaña qué será en Cerro Gordo, Tepatitlán, Jalisco el 4 de agosto de 2024.

En esta competencia calificarán los mejores cuatro lugares en la rama femenil y varonil, quienes serán premiados con primeros lugares absolutos con medallas y trofeos.

Señaló que en la distancia de los 21 km también será clasificatoria para el Campeonato Norte Centroamérica y el Caribe qué será también en Cerro Gordo, Tepatitlán, en agosto de 2024 y tienen oportunidad de asistir cuatro hombres y cuatro mujeres.

En esta competencia calificarán los mejores cuatro lugares en la rama femenil y varonil | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

"En el equipo hay dos chicos que son Santiago e Isair; ellos buscarán el pase al mundial en España; también buscan clasificarse para el Campeonato Campillo, Arnulfo, Jesús y Roxana".

Igualmente destacó que para el Campeonato Nacional Master van a competir varios en diferentes categorías.

"Son alrededor de 12 deportistas, entre ellos van cuatro mujeres y la edad promedio es de los 18 años hasta los 60 años, como por ejemplo don Roy que tiene 57 años y también la deportista Rosy que tiene una edad para competir en estos eventos y sin duda son excelentes atletas pues han preparado muy fuerte".

Explicó que para llegar a tope han realizado entrenamiento de montaña con mucha distancia y trabajo de altura, pues destaca que en el lugar en el que estarán corriendo está a 2 mil 700 metros sobre el nivel del mar.

"Es un factor importante para desempeñarse es un calor o frío seco que también son condiciones a las que no están acostumbrados, pero han estado entrenando esa parte. Aquí en Fix Funcional Training en el gimnasio, hemos pulido esos detalles con el apoyo del nutriólogo Gio Lima y pues prácticamente hemos llevado esta preparación para que representen muy bien a Veracruz".

Igualmente destacó que para el Campeonato Nacional Master van a competir varios en diferentes categorías | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Hablan los deportistas

La deportista Arlette Roxana de 21 años de edad, originaria de de Banderilla participará en la distancia de los 14 km. "Me siento bastante bien, he entrenado fuerte con chequeos aquí en Fix y vamos haciendo mezclas. Ya he participado en eventos en la región y me ha ido muy bien, pues he logrado varios podiums y espero que en el Estado de México conseguir uno".

Ana Laura Lara Chantres, de 43 años, participará en la distancia de los 14 km; ella dijo que se encuentra en perfectas condiciones para representar a Veracruz y lo hará junto a su hijo, quien también es parte del equipo.

El experimentado Marco Antonio Campillo Pérez, de 27 años de edad incursionará en la distancia de los 21 km; dijo sentirse excelente. El atleta antes de participar tomará parte de la Carrera Internacional del Golfo, en donde buscará bajar su tiempo y colocarse en los primeros lugares para luego concentrarse de lleno en el evento de trail.

Alejandro Navarro Tapia, de 43 años de edad y originario de Coatepec, se dijo listo para participar en la distancia de los 14 km, dentro de la categoría máster, además señaló que tiene la preparación y confía en que realizará un buen papel.

Mientras tanto, Arnulfo Hernández Martínez, originario de Mahuixtlán, quien tiene 32 años, buscará colocarse entre los mejores en la distancia de los 21 km, que es selectivo para presentarse en el nacional en Tepatitlán, Jalisco, dentro de la categoría libre.

La atleta Rosy Badillo, representante de Xalapa, está contenta y feliz, pues tomará parte en la distancia de los 14 km, por lo que señala que ha entrenado fuerte, además ha participado en eventos de ultra distancias de más de 60 km, por lo que tiene la confianza en realizar un buen desempeño.

Explican que para llegar a tope han realizado entrenamiento de montaña con mucha distancia y trabajo de altura | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

José de Jesús Sánchez Ronzón de 19 años de edad y originario de Pacho Viejo, tomará parte en los 14 km dentro de la categoría libre.

Santiago Colorado Herrera de 16 años de edad, quien representa a Tuzamapan lo hará en la distancia de los 7 km categoría Sub 18 y espera brindar una gran actuación, pues ha entrenado fuerte.

Jesús Isair Muñoz Hernández, de 16 años de edad, es originario de Mahuixtlán y también competirá en la categoría Sub 18. El representante de la colonia Úrsulo Galván, del municipio de Xico, Rolando Tepetla Romero de 57 años de edad, dijo que irá a participar en la categoría veteranos y lo hará comprometido, pues señaló que se preparó física y mentalmente muy bien.

Por último Dulce María González Molina, de Pacho Viejo de 38 años de edad, competirá en la distancia de los 14 km y dijo estar preparada, pues ha desarrollado una rutina de entrenamiento fuerte en combinación con la alimentación y apoyos con pláticas funcionales.