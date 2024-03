¡Fuertes! Veracruzanas sobresalen en halterofilia; se preparan para regional en Tlaxcala

Un grupo de xalapeños levantadores de pesas se encuentra realizando un fuerte entrenamiento en el gimnasio municipal del barrio de San Bruno, pues pronto tomarán parte del regional que se desarrollará en Tlaxcala.

El trabajo que se encuentran desarrollando es bajo la dirección de Luis Tapia Arizmendi. Los 11 deportistas lograron avanzar en la etapa estatal, en la que lograron 39 medallas, entre platas, oros y un solo bronce y ahora están desarrollando un trabajo importante para alcanzar la etapa final.

Luis Tapia, entrenador pionero de la halterofilia en Veracruz, dijo para Diario de Xalapa que participaron con varios deportistas y que lograron avanzar 11, de los que él junto a la maestra María Elena Ferrer entrenan.

Destacó que en esta competencia participaron los municipios de Tlalixcoyan, Boca del Río, Veracruz puerto, Coatepec, Banderilla, Naolinco, Minatitlán, Xalapa entre otros más.

Puntualizó, que la mayoría del contingente es de mujeres, pues tradicionalmente siempre ha sido así, pues Xalapa se ha caracterizado por tener a más competidoras de esta rama, pues ahora solo dos hombres lograron avanzar que se trata de Alan Javier y Óscar Daniel.

"Nos estamos preparando con lo que podemos, porque realmente ya no hay material, prácticamente no tenemos y estamos trabajando con pura pedacería; ahorita estamos viendo la manera de que nos apoyen. El maestro Mario Macid nos está brindando la ayuda por eso le agradecemos".

Sostuvo que todo el contingente con el que se presentarán es muy fuerte y que hay muchas posibilidades de avanzar con las mujeres, entre ellas se encuentra Amairani, Yaretzi, así como Xiomara y Lizbeth, deportistas que han demostrado fortaleza en anteriores competencias, por lo tanto hay mucha posibilidad de que representen a Veracruz a nivel nacional.

Los 11 deportistas lograron avanzar en la etapa estatal, en la que lograron 39 medallas, entre platas, oros y un solo bronce | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

"Para llegar a este evento de etapa trabajamos muy duro, igualmente como todos los municipios, pues buscan aportar al medallero y bueno Xalapa, podría yo decir que nos fue bien, pues salimos con 11 muchachas para esta etapa regional".

Aunque aceptó que él esperaba que calificaran más, reconoció que las 11 personas que se calificaron lo consideraron como positivo.

"Las chicas con las que vamos son muy fuertes y algunas son nuevas, por eso como te digo, siempre hemos tratado de llevar lo mejor, tenemos tanto hombres como mujeres y pues realmente el grupo está fuerte. Amairani, Yaretzi y Xiomara, quien por cierto no logró avanzar pero sí está en etapa de Universidad Nacional, son de las chicas muy fuertes".

Como entrenador dijo, “que queda decirles que hay que echarle muchas ganas para salir adelante, no tenemos el material, porque realmente carecemos, yo creo que todos los municipios y más que nada hay que seguir entrenando y que nada nos detenga así llueva o truene hay que entrenar y buscar colocarse en el medallero para el Estado de Veracruz, ya no tanto para Xalapa, sino para la entidad, por eso les digo que no desistan de sus sueños porque son sueños que creemos pueden cumplirse".

Amairani, Yaretzi, así como Xiomara y Lizbeth, deportistas que han demostrado fortaleza en anteriores competencias | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Planificación para el próximo año

También adelantó que ya se encuentran trabajando con un programa para el próximo año para lograr captar el mejor talento posible y que ahora en este 2024 lo utilizarán de fogueo para el nuevo sistema que ya están empleando junto a la entrenadora Mariela Ferrer Sánchez, ganadora como mejor entrenadora de deporte adaptado.

"Estamos haciendo por ahí una planificación con la maestra, un plan para trabajar bien con las chicas y con los chavos para que en el 2025 nos vaya bien, porque tenemos planeado llevar un buen equipo muy fuerte y fortalecido y con miras a medallas para Veracruz en el 2025".

La mayoría del contingente es de mujeres, pues tradicionalmente siempre ha sido así, pues Xalapa se ha caracterizado por tener a más competidoras de esta rama | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Por lo tanto, puntualizó que este 2024 lo utilizará como parte del fogueo, pues se encuentran ahora trabajando diferente, porque ahora implementan lo psicológico y ya están realizando labores con chicos ya más grandes.

"Ya estamos trabajando para el 2025 con hombres y mujeres con lo que tengamos, niños, niñas de hecho se va a meter un semillero de ocho niñas que ya se preparan, estamos preparando entrenadores y con la experiencia que tengo de casi 40 años en la halterofilia, estamos alistándolos para empezar a meter el semillero".

Recordó que la halterofilia o levantamiento de pesas es el deporte que más medallas le ha dado a Veracruz, más que todos los deportes por lo que pidió ayuda a las autoridades para que miren no solo a Xalapa sino a todos los municipios con los que tienen halterofilia.

"Como sabes, este deporte da muchas medallas por eso pido un auxilio que nos volteen a ver no solo a Xalapa sino a todos los municipios que tenemos halterofilia, ya que no tenemos material, el que tenemos es obsoleto, tenemos pedacería, no podemos entrenar, pero pues ahí no la llevamos. Pero como digo, ya no podemos seguir así, ya no hay material, he tenido que conseguirlo prestado y hasta rentado para lograr el sueño de los chicos y uno como entrenador también, porque también uno sueña en lograr cosas como el poder ganar", concluyó.