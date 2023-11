¡Imparable! Diana Navarro, campeona nacional de box 2022; su historia

Orizaba, -Ver. - En el box, Diana Laura Navarro Vargas encontró un deporte que la ha llevado a buenos caminos, colocándola actualmente como una boxeadora amateur con grandes aspiraciones a formar parte de lo profesional, sabiendo que para ello el entrenamiento y la disciplina que la han forjado desde niña son dos piezas claves para sus sueños.

Actualmente, existen deportes que son enfocadas en mujeres, donde han destacado poco a poco por su agilidad, entereza, compromiso y disciplina, "es complicado el proceso del boxeo porque aparte de lidiar con el entrenamiento, alimentación, el box es disciplinado y celoso".

En su caso, desde niña pudo ver que en el box podía sacar "todos sus demonios", librándose de la fuerza mental y sus problemas de ansiedad y los medicamentos que ella ingería, conoció este deporte y vio en él una disciplina que la ha llevado a grandes victorias, entre ellas haber superado poco a poco la ansiedad, encerrándola en unos guantes de boxeo que liberan su estrés en cada golpe dado.

Cuestionada sobre el apoyo de sus padres, Diana Navarro señala que no ha sido fácil, pues a un principio su mamá estaba en desacuerdo y con el temor de que la fueran a lastimar, "todos pasamos por miedo en el ring y es mentira quién diga que no, eso te motiva para dar una buena pelea a mí de las cosas que más me cuestan es el hablar, el boxear es menos complicado".

A sus 28 años, Diana divide su tiempo en su familia, entrenamientos, vigilancia alimentaria y su buena alimentación, comenta que lamentablemente se ha perdido de convivencias con su familia, puesto que su día empieza entrenando, posterior a ello se va a trabajar y al culminar sigue su entrenamiento, los únicos días que descansa es domingo.

Divide su tiempo en su familia, entrenamientos, vigilancia alimentaria y su buena alimentación | Foto: Guadalupe Castillo | El Diario de Xalapa

Gracias a su coach de alimentación, Nico, ha podido disminuir su peso logrando el ideal para el boxeo que son 67 kilogramos y aunque le falta un kilo para el idóneo, su disciplina es constante, aunque caro.

La declarante comenta que el boxeo es complicado, toda vez que el plan alimenticio es diario, entrenar, pagar gimnasio y moverse a eventos nacionales y estatales donde los deportistas en su mayoría costean sus viajes, siendo Orizaba el único ayuntamiento que le ha apoyado económicamente.

"No me he acercado para un patrocinio como tal, siempre es bueno intentar, los no que he traído me bloquean, mucha gente no apoya el deporte".

En números, Diana explica que a la semana en dieta a la semana llega a gastar mil 400 pesos, siendo que en su trabajo, el sueldo no es un 100 por ciento, pero su mamá y familia la han apoyado, pues en 5 años quiere llegar a un nivel de box profesional y poder tener un cinturón además de las medallas, como la más reciente el Campeonato Nacional donde fue campeona en el 2022.

Diana deja un mensaje a todas las nuevas generaciones de boxeadores, inclinándose un poco por el lado femenino y es que sean constantes en el deporte que les llegue a la mente, "uno se pierde en los vicios y las malas decisiones, siempre lo he dicho con dios todo y él es mi fortaleza, todo se puede y todo cambió es bueno".