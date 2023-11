¡“El Charrito” sueña con el campeonato! Veracruzano salta al box profesional

Veracruz, Ver.- Con el sueño de llegar al campeonato mundial, Fernando de Jesús Pérez Zapata “El Charrito” se presentará a su quinta pelea de box profesional con la que busca aumentar su récord y colocarse entre los mejores de su categoría.

¿Cómo inició su interés por el boxeo?

Desde los 10 años se vio inspirado por el boxeo; no sabía exactamente de qué trataba el deporte, ni mucho menos había visto una pelea por televisión pero tenía claro que sería su pasión.

“Realmente llegué aquí por un vecino, cuando vivía con mis abuelos veía a un vecino que salía con vendas y una botella de agua y me daba mucha curiosidad, un día le pregunté y me trajo al gimnasio, después tuve mi clase muestra y me gustó muchísimo. Le platiqué a mis papás y a mis abuelos y me dijeron adelante, en todo momento me han apoyado", expresa.

Aclara que su familia ha sido el pilar para su carrera, más su hermana pequeña, pues en cada pelea amateur lo han acompañado para celebrar los triunfos y ese ha sido el motor para continuar.

El arduo trabajo que ha mostrado en estos 11 años, ya rindió su fruto y el año pasado dio el salto del nivel amateur al profesional.

“El 31 de marzo del 2022 ya tuve mi primera pelea profesional, fue contra Karim Mora. Él ya traía dos combates profesionales y yo iba en ceros pero le gané por decisión unánime”, destaca.

Tras esa primera presentación profesional comenta que hizo a un lado sus estudios de manera temporal para dedicarse de lleno al boxeo en busca de su sueño.

“Me quedé en cuarto semestre de la universidad, estaba estudiando Comercio Exterior cuando di el salto del terreno amateur al profesional y entonces quise pausar el estudio, si pienso retomarlo más adelante pero ahora estoy dedicado al cien al box, quiero dedicarle todo el profesionalismo”, expone.

Por ahora se encuentra en preparación para presentarse a su quinta pelea profesional

Reconoce que la vida de un deportista es efímera, por lo que no descarta retomar sus estudios más adelante, aunque podría ser una carrera diferente y más dirigida a la cuestión deportista.

El joven de 21 años comenta que otros sacrificios que ha hecho es alejarse de la fiesta y de los amigos, ya que los entrenamientos le consumen gran parte del día, pero expresa que se siente motivado y con ganas de querer salir adelante en este deporte.

“Sí, el deporte tiene sus sacrificios, como joven quieres salir, divertirte, mis amigos me hablan para salir, la novia pero uno tiene que hacer ciertos sacrificios para poder llegar a ser lo que uno aspira, quiero llegar lejos y sé que lo voy a lograr pero debo trabajar mucho”, señala.

Por ahora se encuentra en preparación para presentarse a su quinta pelea profesional que podría ser a finales de este año, ya que su aspiración es llegar al campeonato mundial tal como lo han hecho los veracruzanos Tomas “El gusano Rojas, Cruz “El cucho” Carbajal y Giovanni Straffon, originario de Ciudad Isla, a quienes admira.

“Más que todo quisiera cambiar la calidad de vida en la que estoy, quiero llegar al campeonato mundial, estar en el ranking de los mejores, pelear contra los mejores y ganarles, estar en la élite del boxeo, para después compartir con mis seres queridos los frutos de este deporte”, afirma.

Fernando es parte del equipo de deportistas de la Escuela Zaragoza que dirige David Ayala, presidente estatal de la Unión Mexicana de Boxeo de Excelencia y representante del Consejo Mundial del Boxeo Amateur.