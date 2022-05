¿Te gusta el senderismo? Quetzales Banderilla invita a sus caminatas

Si eres de las personas que gusta de practicar deporte a través de caminatas en lugares alejados respirando aire puro y rodeado de naturaleza, el “Grupo Senderista Quetzales Banderilla” es una gran opción para realizar esta práctica deportiva que es apta para todas las edades.

Francisco Sangabriel Cruz, coordinador general de Quetzales Banderilla en compañía de su esposa Jezabel Alonso, Jessica Sánchez, María Luisa, Rufina García, Mary Mendoza y Benito Rivera visitaron Diario de Xalapa para invitar a personas a que se unan a ellos y para compartir su experiencia en el deporte que efectúan a través del senderismo.

En la visita, Sangabriel Cruz detalla que el grupo está por cumplir 3 años el 10 de julio y planean realizar una caminata en zona de Banderilla por lo que buscan coordinarse con el Comude para que ambas partes se beneficien.

“Nuestro grupo cumplirá 3 años y tenemos en mente una caminata para promover el municipio, ya que en nuestro festejo podrían asistir más de 80 personas que conocerán lugares, además igualmente trataremos que el Ayuntamiento coloque puestos de venta de los habitantes en el lugar donde haremos el convivio para que los visitantes compren sus productos”, expresa.

Por otra parte destaca que se encuentra con invitación abierta a realizar la actividad física con ellos a través del senderismo que ha muchas personas le ha beneficiado en la salud.

“No pedimos ninguna cuota, aquí no se pide nada, sólo convivir con la naturaleza realizando actividad física a través del caminar, así que pueden entrar cuando gusten y se la pasarán muy padre porque conocerán lugares con paisajes muy bonitos”, comenta.

Detalla que durante los recorridos en algunos lugares donde hay personas de escasos recursos han entregado juguetes recaudados con otros grupos que forman parte de “Amigos del Sendero”, “porque también ayudamos cuando podemos. En los grupos aunque es practicar un deporte no es competencia es disfrutar la actividad”, expresó.

Por su parte, Jezabel Alonso Aburto, quien es licenciada en enfermería, destaca la importancia de contar con alguien que tenga conocimientos de primeros auxilios.

“Es importante contar con un botiquín, porque no sabemos en que momento podemos lastimarnos. Hay veces que son grupos de 50 a 80 personas y no falta alguien que se caiga y tenga alguna fractura, por lo tanto es bueno contar con el conocimiento para saber manejar este tipo de situaciones”, indica.

Además agrega que el grupo de “Amigos del Sendero” hace algún tiempo realizó un curso de primeros auxilios en el que ella tomó parte con personal de Protección Civil y en el que tocaron puntos muy importantes de enfermería.

“En realidad todos los grupos cuentan con alguien que sabe de primeros auxilios, porque eso es muy importante, así que esperamos se animen más personas a practicarlo”, dijo.

Quetzales Banderilla a visitado el Pico de Orizaba, Cofre de Perote, La Malinche y Sierra Negra, así como Xalapa, Xico, Coatepec, Jilotepec, Ayahualulco, entre otros.

Bonita experiencia, dicen caminantes

Jessica Sánchez de 21 años, tiene en el grupo año y medio y en ese tiempo ha experimentado momentos únicos entre la naturaleza.

“He salido algunas ocasiones y las viví al máximo. Me gusta disfrutar la naturaleza y conocer gente con la que puedo contar cuando voy caminando. Al entrar al grupo conocí una hermandad, además que me mantengo saludable”, dijo la joven.

Por su parte, la xalapeña María Luisa, quien vive en la localidad de Piedra de Agua comenta que uno de los objetivos al entrar al grupo fue encontrarse con así misma porque “soy amante de la tierra, aire, fuego y agua y para mí ir al senderismo es bañarme de todo lo que la naturaleza nos da”, destacó.

Mientras, Rufina García Ramírez detalla que tiene dos años en la práctica y que disfruta mucho la convivencia y “rodearme de la naturaleza”, platica y agrega: “Mis hijos están muy contentos porque les doy el ejemplo al realizar este actividad que me hace muy bien y feliz por eso recomiendo a más personas a que lo practiquen”, indicó.

La señora Mari Mendoza ha formado parte del grupo cerca de 3 años y para ella cada caminata es distinta, aunque ya tuvo una fractura de mano por una caída y la prohibición de sus hijos para continuar “no dejaré de hacerlo, porque me gusta la actividad”, indicó.

Don Benito Rivera agradece poder hacer senderismo que le ha dado salud física y mental, además de conocer lugares que no sabía que existían.

“Lo disfruto al máximo, porque es otra forma de convivir con mis compañeros, además te haces más consciente en todos los aspectos. Me siento muy bien porque al caminar hago deporte y me fortalezco mental espiritualmente, pocos son los que se animan pero los que lo hacen les gusta mucho como a mí”, platicó.

Respetar

Jezabel Alonso solicita y recomienda a personas que suben a un cerro o montaña, bajar la basura que pudieran crear, porque eso daña la naturaleza.

“Que tengan la conciencia de cuidarla que de ahí viene la vida y salud de todos y sino cuidamos y tiramos basura ya no tendremos este tipo de lugares. Pido recojan la basura porque la naturaleza no puede recogerla”, concluyó Jezabel.

Si desean formar parte del club pueden escribir a Senderismo Quetzales Banderilla o comunicarse al celular 2281325841.