El deporte es la “vacuna” para alejar a menores de violencia: Bertoldo Reyes

En Xalapa se ha apostado al deporte y recreación "como una vacuna" para alejar a los niños y jóvenes de las drogas y la violencia. El ayuntamiento cuenta con 95 espacios deportivos que administra, la mayoría, de acuerdo con el director de Cultura Física y Deporte del Ayuntamiento de Xalapa, Bertoldo Reyes Campuzano requiere de inversión y mantenimiento.

Reconoció que durante los dos años de pandemia por Covid-19, se paralizaron las actividades en esos espacios por lo que hubo un deterioro considerando requieren de un trabajo de limpieza mínimo cada mes.

¿Qué es el programa Semilleros?

Uno de los proyectos de la dirección han sido los "Semilleros" un programa dirigido a niños de entre 6 y 14 años para enseñar algunas disciplinas como futbol, basquetbol, voleibol y taekwondo en los espacios ubicados en colonias como Santa Rosa, El Coyol, Valle de Cristal, El Olmo y en la Aldea Meced. Actualmente son más de 500 menores los que están practicando estos deportes.

"Esto con el objetivo de que practiquen el deporte, aprendan la disciplina lo mejor posible. Las actividades deportivas son una especie de vacuna, a veces funciona, para que los menores no se desvíen en actividades no sanas. Cuatro instructores trabajan con niños de basquetbol y futbol".

Explicó que lo que más se practica en la ciudad es el futbol y en menor medida el basquetbol pese a la promoción que se ha hecho.

Refirió que el mantenimiento y limpieza de los espacios deportivos se da de acuerdo a las posibilidades del recurso humano con el que cuentan e incluso, dio a conocer que habilitó a dos empleados de base para esos trabajos, a quienes reconoció por su dedicación, empeño y deseo de hacer las cosas.

“Con dos estoy trabajando, estamos recogiendo la hojarasca y dejando los carriles para los que trotan tengan la pista en buenas condiciones y los que practiquen el atletismo vayan a hacer sus ejercicios a la hora que le acomode mejor”.

De los gimnasios que más atención requieren está el de Halterofilia en la colonia Luz del Barrio que requiere trabajo de pintura, en instalaciones eléctricas, sanitarios y el de La Lagunilla donde ya se trabaja con recursos federales para ser rehabilitado.

“En ese último está el campo de futbol, el gimnasio, las instalaciones nuevas, dos canchas de básquet que se hicieron, están por entregarlo, yo creo que, en mes y medio, dos meses, terminan esas actividades”.

Refirió que el que tiene mantenimiento constante es el Gimnasio del Fovissste porque es el más ocupado por ser el más bonito y el que tiene mayor demanda.

“Además están las canchas de basquetbol y de futbol de usos múltiples en los que hay que empezar nuevamente con trabajos de pintura. Lo estamos haciendo, de acuerdo a las posibilidades con imagen urbana, el alcalde ha dado instrucciones de que nos apoye para pintar guarniciones en la zona de los espacios deportivos”.

Agregó que dentro de las proyecciones que tienen para este año está realizar el Segundo Torneo Metropolitano de Beisbol una vez que concluya el Torneo Nacional del 9 al 16 de abril.

¿Hay actividades para adultos mayores?

Antes, se realizará un torneo libre con el objetivo de darles actividades a las personas adultas y otro cuadrangular; es decir de seis partidos de ida y vuelta, para personas adultas mayores, de 60 años y más.

“Las personas de 60 y más que están jugando beisbol se van a hacer torneos, vamos a tratar de traer equipos del interior del estado como Poza Rica, Córdoba, hacer unos cuadrangulares para motivar a la gente adulta a que siga practicando el deporte”.

Sobre el programa de Zumba, recordó que ha tenido muy buena aceptación entre la población xalapeña por lo que es una muy buena iniciativa con la que se busca mejorar las condiciones de salud.

“Se está llevando a cabo en coordinación con el regidor Daniel Fernández Carrión, son nueve instructores que trabajan en varios puntos, ellos trabajan el mismo día en dos puntos aproximadamente, están distribuidos y estamos hablando de 20 espacios donde se practica zumba y cada grupo tiene un mínimo de 30 o 40 personas, es un programa que está dando resultados y atractivo para personas de la tercera erad inclusive”.

Además de esto se está trabajando con un grupo de esgrima en el Velódromo y este año se echarán a andar actividades de ajedrez que es considerado ya una disciplina deportiva.

“Vamos a trabajar este año con ajedrez y a meternos más en el futbol porque el año pasado la verdad no se hizo mucho, únicamente con las actividades interiores del municipio, pero este año viene el torneo interligas en una primera sede de futbol que será el Cafetal que es el primer torneo que hace esta administración a nivel de interligas, lo vamos a empezar en un solo centro que no tiene losa, sino arena y esos espacios los vamos a aprovechar para practicar el futbol fundamentalmente y de competencia, no tan profesional, pero sí recreativo donde los niños corran menos riesgo de lastimarse”.

¿Cuál es el presupuesto que ejerce Cultura Física y Deporte?

Sobre el presupuesto con el que van a trabajar este año, dijo que aún no se define el monto, aunque reconoció que nunca alcanza ni es suficiente, lo que no significa que no harán un mejor trabajo que el año anterior.

El año pasado, recibieron cerca de un millón 300 mil pesos y dijo esperar que para este 2023 sea mayor a eso.

“Nosotros lo usamos para pagarle a los instructores de zumba, algunos de instructores de la dirección y aparte los estímulos a deportistas. El año pasado se les dieron estímulos a 20 personas, cinco entrenados y 15 deportistas y es una cantidad considerable de la que tiene que disponer la dirección para hacerle la entrega a esos deportistas destacados”.

Explicó que este apoyo se entrega cada año, por lo que en esta administración no será la excepción dado que es una forma de apoyar a los deportistas que tienen buenos resultados y que son de alto rendimiento. Son 10 mil pesos los que se entregan a los deportistas y 5 mil a los entrenadores.