Nada detiene a José Andrés: quiere ser portero profesional

Cuando José Andrés Rodríguez Ortega inició la práctica del futbol a los 5 años de edad, deseó jugar un día en Primera División Profesional, anhelo que continúa buscando con base a trabajo, esfuerzo y mucho sacrificio.

Actualmente está en la Ciudad de México en las Fuerzas Básicas de Cruz Azul, peleando día a día por conseguir su sueño: ser profesional y portero titular de la Máquina Celeste. Andy tiene 13 años de edad y el próximo 18 del presente mes cumplirá 14. Se encuentra en la capital del país formando parte de la categoría Sub-13 de los celestes.

Con su equipo comparte la portería con José Miguel Corona, hijo de Jesús Corona, sin embargo esto no lo intimida y como todo un profesional encara, pues sabe que tiene las mismas oportunidades de trascender y lograr ser el mejor; lo está consiguiendo.

El camino que decidió tomar no ha sido fácil para el xalapeño de 1.74 metros de altura, pues se encuentra solo en la capital del país, pero él sabe que así podrá conseguir lo que se propuso.

¿En qué equipos ha jugado el xalapeño?

Los conocimientos que le abrieron las puertas a las Fuerzas Básicas, primero de Pumas y ahora de Cruz Azul, son gracias a la técnica que aprendió por 7 años en la escuela Soy Portero Xalapa que dirige el exarquero profesional, Pablo Montiel, por lo que cuenta con las herramientas correctas para triunfar.

José Andrés cursa actualmente la secundaria

El camino en el que ahora se encuentra no ha sido fácil y mucho menos corto; son 9 años picando piedra en los equipos; primero lo hizo en la escuela del Pachuca, luego tuvo oportunidad de viajar a la Universidad del Futbol de los Tuzos para conocer más a fondo el futbol estudiado. En ese momento era defensa, pero un año después eligió la portería, posición que lo ha llevado a la gloria.

Una etapa la cursó con Osos Carrillo del profesor Gerardo Arcos en la Escuela Carlos A. Carrillo, plantel semillero en varios deportes. Luego defendió los colores del Planet Kids, equipo representativo del Futbol Planet.

¿Cuándo fue su primera oportunidad deportiva?

Al estar con Planet Kids, toma parte con apoyo de sus padres, Omar Rodríguez y María Eugenia Ortega Cortina, de su primera visoria que realizaron en la cancha Pajaritos; la hizo Pumas de la UNAM, en donde demostró sus cualidades siendo convocado a la escuela Filial Pumas Xalapa.

Con los “felinos universitarios”, que lo becaron, ganó todo: Liga Premier, Súper Copa y Liga del Valle (dos veces bicampeón).

Una vez más, regresó el mismo visor y nuevamente le ve cualidades superiores, por lo que otra vez lo elige, pero ahora para asistir a la Cantera de la Ciudad de México.

Desafortunadamente en la capital no logra quedarse por detalles que no estuvieron en sus manos, ni de su propia familia, por lo que regresa a Xalapa a continuar trabajando con la frente en alto y aunque el golpe fue duro, a José Andrés no lo tumbó, pues continuó entrenando fuertemente porque sabía que llegaría otra oportunidad; así fue.

¿Cómo lo halló Adrián Sánchez?

El exarquero de las Águilas del América, Adrián Chávez en una clínica que realizó Soy Portero Xalapa lo detecta y le hace la invitación al jovencito para ser parte de unas visorias, pero ahora en Cruz Azul.

Fue en mayo del año pasado que tuvo que viajar a la capital con el consentimiento de sus padres, quienes en todo momento lo han impulsado al deporte.

Es en junio que luego de estar bajo riguroso entrenamiento de visorias, los entrenadores celestes lo toman en cuenta para la campaña 2022 de Fuerzas Básicas con la categoría Sub-13; lo consiguió. Ahora oficialmente es parte de Cruz Azul.

“Ahora que ya quedó tiene que mantenerse. Actualmente mi hijo compite en la portería con el hijo de Corona, pero eso no lo intimida, porque hemos hablado mucho con él. Le decimos que así como su compañero tiene habilidad, así la tiene él”, comentó Omar Rodríguez, padre del portero xalapeño.

“En primer lugar, lo extrañamos mucho. Mi esposa y su hermana Joana Michel Rodríguez Ortega, que es la mayor, lo extrañan. Cuando se fue me dijo mi familia que no le lloremos, para que vea que estamos contentos y eso le ayudó mucho”, recordó.

Aunque reconoce que el proceso fue complicado, pues no sabían si quedaría, “y lo logró. Nuestro hijo es cumplido, porque igualmente cumple en la escuela. Está inscrito en una aquí de Xalapa particular y le dan oportunidad de estar en línea. Es el Colegio Américas, estudia la secundaria en segundo año y va bien en la escuela”.

Por último el orgulloso padre, le deseó toda la suerte del mundo a su hijo al que le reconoce el valor que tiene, "porque dejó la zona de confort. Mi hijo puede regresar cuando quiera a casa, aquí siempre lo esperaremos, pero él quiere seguir su sueño y alcanzarlo y nosotros ahí estaremos apoyándolo siempre. Hijo, muchas felicidades y a seguir entrenando fuerte, porque solo así te ganarás el puesto que deseas”, concluyó.