El dominó es una fábrica de amigos: Rafael Olmos

Xalapa, Ver.- Con la idea de recuperar la convivencia entre las familias y tratar de alejar un poco a los niños de los celulares y las tablets, fue presentada la primera edición del Torneo de Dominó “Casa Bonilla”, el cual se disputará el viernes 21 y sábado 22 en la que llaman la “esquina más famosa” de Coatepec.

Recuerdo que jugaba dominó con hermanos con mis papás, creo que es una manera de seguir socializando y se ha perdido por el uso de los celulares, lo quise retomar porque es un juego que me gusta, tiene muchos beneficios y anteriormente sólo lo veíamos como un pasatiempo de cantina platicó Vicente Bonilla Jácome

Durante la presentación estuvieron presentes los organizadores Vicente Bonilla Jácome, Erick Alcántara Ceballos y Rafael Olmos.

El torneo inicia el viernes 21 en punto de las 17:00 horas, de acuerdo a los organizadores, la intención es que ese mismo día queden definidas las semifinales para que el sábado 22 se disputen los encuentros que definirán a los finalistas y saber quién será el campeón de esta primera edición.

Cabe señalar que el cupo es de 48 participantes, aunque en caso de llegar más se podrían adecuar las mesas; el costo de inscripción es de 100 puntos, que equivalen a 100 pesos en el restaurante; la bolsa acumulada es de 1,200 puntos que pone la casa y al campeón le corresponden 4,800 puntos que junto a la bolsa acumulada se hace un total de 6 mil puntos, los cuales podría canjear en Casa Bonilla.

“Es bonito darnos un tiempo para convivir con los amigos, que no estemos en la mesa con el celular sino tener otra cosa de que platicar (...) Para los niños tiene muchísimos beneficios y queremos fomentar en ellos la sociabilidad porque se ponen a jugar sus tabletas y los videojuegos, por lo que ya tampoco conviven, es tratar de que vayamos tomando esta tradición”, dijo Bonilla Jácome.

Además de la competencia, la intención de los organizadores es fomentar la práctica de este juego en los niños, por ejemplo, antes algo en común eran los juegos de mesa, tanto niños, como jóvenes y adultos podían jugarlos “a lo mejor antes era muy fácil que un adulto hiciera lo que hace el niño y viceversa, pero ahorita un adulto mayor difícilmente se va a poner a jugar en un celular o una Tablet, en cambio un niño si se puede poner a jugar dominó con su abuelito”, agregó.

Video: Alfredo Guillaumin | Diario de Xalapa.mp4

Para Rafael Olmos, la convivencia que se genera con el dominó ayuda crear “un momento de distracción, olvidar los problemas que enfrentamos como mexicanos, pero es la convivencia la amistad y la unión que nos reúne a cuatro personas en una mesa de dominó, estoy plenamente seguro que va a ser un éxito”.

Para el jugador, el dominó es un juego para inteligentes no sólo es poner fichas, es un arte, una técnica, hay quienes se sacrifican por sus compañeros, porque es una fábrica de amigos, el juego es de dos, de equipo.

Este torneo se basa en hacer duplas, los equipos se van a sortear de acuerdo a los participantes que se den cita ese día.

“Es un juego de matemáticas, en un momento dado hay jugadores que ya sabemos que ficha tiene mi compañero, cuál no debo de dar para que no me ganen, es un juego de inteligencia y para los que estamos en la tercera edad nos mantiene lúcidos, es muy bonito; es una cuestión matemática, hay quienes hacen el cierre y no contaron las fichas que quedan, son situaciones que incluso en matemáticas a los niños les sirve mucho”.