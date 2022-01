Jabir Jamed ya forma parte de los Leones de la Anáhuac

El xalapeño Jabir Jamed Dorantes, subcampeón mundial en la Universiada, organizada por la Federación Internacional de Deportes Escolar, formará parte de la selección de la Universidad Anáhuac, por incluirlo en su matrícula de estudiantes de preparatoria.

Esto, gracias al destacado desempeño que tuvo el experto en Poomsae (Formas), en el mundial desarrollado en Serbia en septiembre del año pasado, por lo que ahora es parte del selecto grupo de artemarcialistas del plantel educativo leonés.

El joven atleta platica que la invitación llega luego de regresar del mundial y que fue gran sorpresa que le abriera las puertas la universidad para que continúe con su desarrolló en el TKD.

“Fue una gran sorpresa, esto fue poco de regresar del mundial de Serbia en septiembre. La universidad me contacto en el mes de octubre y dijeron que les interesaba tenerme en su matrícula de estudiantes y también el añadirme en su selección de TKD, además me ofreció un beca deportiva, por lo que esto es una gran oportunidad y estoy muy agradecido”, menciona en entrevista para Diario de Xalapa.

Acepta que será nueva experiencia y reto, porque desde los 12 años de edad estudió en el colegio Simón Bolivar, “sin embargo considero que las herramientas con la que cuento, va a ser una experiencia muy padre y que no voy a tener ningún problema”, señala el joven.

Ahora en su nueva casa, donde cumplirá el proceso de preparatoria y con invitación a estudiar carrera universitaria becado, Jamed Dorantes dice que este año hay proyectos, “porque el ingreso a la Universidad, me abre puertas de Conde y Conadei, competencias con ranking a eventos mundiales”, detalla.

Jamed Jabir, hijo de Laura Dorantes y Jabir Jamed Jiménez | Foto: Cortesía | Entrevistado

Y agrega: “Actualmente estoy en espera de fecha de evaluación del campeonato mundial del Normandía, Francia, así como muchos proyectos a nivel educativo con esta incorporación y todo lo que se vaya presentando a lo largo del camino”, dice.

Jamed Jabir, hijo de Laura Dorantes y Jabir Jamed Jiménez comenta que oficialmente llegó el 10 de enero y le dieron cálido recibimiento, además dice estar agradecido con varias personas.

“Desde mi llegada me he sentido muy bien, es un ambiente muy padre, por eso agradezco la oportunidad y confianza que me dan, por eso digo que no voy a defraudar ni académica ni deportivamente y que la gente esté pendiente, porque se vienen cosas muy grandes. También doy gracias a mis maestros y a la Universidad por incluirme en su comunidad. Muy agradecido estoy con mi maestro Alberto Hernández, porque a final de cuentas esto es un trabajo en equipo. Es un triángulo, mis maestros, mis padres y yo. Igualmente con el coach Santiago Escutia que es parte de la universidad”.

Inició a practicar la disciplina de pequeño con su gran entrenador, Alberto Hernández Cortés, Cinta Negra 4º. Dan y director de la Academia Marcial de México | Foto: Cortesía | Entrevistado

Jabir Jamed Dorantes inició a practicar la disciplina de pequeño con su gran entrenador, Alberto Hernández Cortés, Cinta Negra 4º. Dan y director de la Academia Marcial de México.

Se ha presentado en competencias de Poomsae en eventos nacionales realizados por la federación escolar en Monterrey, Puebla, San Luis Potosí, el puerto de Veracruz, Cancún, Acapulco, Chiapas, entre otros.

Cursará la preparatoria completa en la institución con planes de continuar maestría con beca, por lo que podría incursionar académicamente la carrera de Derecho, sin embargo, no quita su mirada de la Heroica Escuela Naval Militar, donde buscará estudiar la carrera de Hidrografía Naval.

El artemarcialista ya trabaja con la selección bajo instrucciones del entrenador, Santiago Escutia Martínez, referee internacional primera clase de la WT y 8vo. DAN.