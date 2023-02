¿Eres fan de la lucha libre? Te presentamos a la Diosa de la Luna: Selene [Galería]

La lucha libre femenil xalapeña sigue avanzando, pues muchas jovencitas tomaron la decisión de incursionar en la disciplina, sin embargo pocas logran brillar con luz propia como lo hace Selene, Diosa de la Luna, en la Mitología Griega.

Selene, hija de As del Espacio ha conseguido lo que pocas han hecho, sobresalir no solo en la tierra que la vio nacer, sino en otros estados y una de las pruebas es el combate que sostuvo en la Ciudad de México con Lady Apache, leyenda de la lucha libre femenil.

En esa misma contienda, la experimentada luchadora nacional, le reconoció a la xalapeña su estilo y además le compartió tips que ahora utiliza para seguir construyendo su propia historia con letras doradas.

El inicio de Selene fue a los 17 años, pero debió dejarla porque su padre deseaba que terminara sus estudios, meta que cumplió; ahora es licenciada en Historia, carrera que cursó en la Máxima Casa de Estadios de Veracruz, la UV.

Al concluir retomó el deporte, pero durante el proceso de su carrera comenzó a practicar lucha olímpica, disciplina base para lograr dar el paso a la profesional, cuenta Selene.

“Inicié a los 17, pero por motivos de la escuela, tuve que dejarla, porque mi papá quería que primero terminara mi carrera y luego me enfocara en la lucha libre. Mientras estudiaba practiqué lucha olímpica porque es muy importante ya que te da las herramientas para practicar la lucha libre. Es la base que me pusieron antes de subirme al ring”, comentó.

Selene, contra viento y marea logró subir al cuadrilátero

Aunque recordó que la idea a su papá no le gustaba, por lo que tuvo que pedirle ayuda a su tío Slayer, “mientras mi papá me entrenaba con lucha olímpica, mi tío me enseñaba lucha libre. Hubo una molestia de parte de mi papá, por eso debía entrenar a escondidas (risas)”, platicó.

Y agregó: “Mi papá quería que estuviera más preparada y deseaba que me enfocara en la olímpica, pero desde un principio siempre quise la lucha libre profesional, entonces sentía que estaba un poco preparada y fue que hablé con mi tío. Entrenando a escondidas fue como medio año, hasta que se dio cuenta mi padre”.

Además algo que la motivaba es por ser una gladiadora de tercera generación, pues es nieta del Doctor Boris, hija de As del Espacio y sobrina de Slayer y Rey Pantera, “entonces es un deporte familiar”, dijo.

Luego de entrenamientos fuertes y precisos ya con su padre As del Espacio, a los 21 años decide entrar de lleno en la lucha libre, haciendo su debut el 9 de marzo de 2019 en la Coliseo San Bruno, en donde ya consiguió el Primer Campeonato Femenil”.

En marzo, Selene cumplirá cuatro años como luchadora profesional y en el tiempo que lleva, ha logrado pisar importantes escenarios de Xalapa, como la Coliseo San Bruno, Recio Style, Arena Reencuentro y Arena Xalapa. Igualmente en Tony Arena, Fraternidad 2000 del puerto de Veracruz, Recinto de Banderilla, entre otras.

Tambien a brillado en Puebla, Ciudad de México y Querétaro, ésta última ciudad con creces, pues adquirió experiencia con sus entrenadores, Rey Cometa y Espíritu Negro. En la capital del país fue programada en carteles importantes de la Arena Revolución y Arena Tepito.





De la experiencia que adquirió fuera del estado dijo: “Obtuve mucha experiencia, porque hay mucha competencia. La Ciudad de México está llena de luchadoras que tienen su propio estilo y estaba acostumbrada a luchar con las mismas, entonces eso me ayudó mucho y me animó a seguir entrenando para tener mi propio estilo”, expresó.

Aunque su camino en la lucha se vio pausado en el 2022 por motivos personales, está de regreso en este 2023 para continuar con su trayectoria y recobrar su nivel, ese nivel que la colocaron como una destacada enmascarada nacional.

De su paso por Querétaro comentá que tiene como meta regresar a esa ciudad “porque siento que hay más impulso para mí. Esto sería un plan a corto plazo. En Querétaro dejé un proyecto muy importante que tenían para mí, entonces mi plan es regresar para retomarlo”, explicó.

Otras de sus metas es incursionar en el Consejo Mundial de Lucha libre, pues desea representar a la femenil xalapeña, “claro y si me dan permiso representar a Querétaro”, expuso.

Aunque es una luchadora reconocida por propios y extraños, se mantiene con los pies en la tierra y acepta que le falta obtener más experiencia y conocimientos “me falta mucho, puedo decir que demasiado y más ahora que estoy en mi regreso, es como volver a empezar, entonces, debo prepararme más para ser lo que yo quiero ser”.

Por último, agradece todo lo que sabe. “Todo lo que sé, se lo aprendí a mi familia y la humildad la aprendí de ellos. A mi papá, a mis tíos que para mí son mis ídolos, ellos siempre me mostraron que aunque sepas demasiado, debes mostrarte humilde y nunca sentirte mejor alguien más, por eso le agradezco a mi papá As del Espacio y a mi tíos Rey Pantera y Slayer”, concluyó.