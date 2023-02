¡Partidazo en la USBI! Atlante Xalapa y Caballeros de Córdoba en duelo

Este sábado Atlante Xalapa tratará de dar un paso más en la Liga TDP cuando reciba en la Unidad Deportiva Universitaria (USBI) a las 15 horas al peligroso conjunto de Caballeros de Córdoba, dentro de la jornada 16.

Será este viernes que Rogelio Martínez elija a los 11 titulares que buscarán una victoria más que los acerque a una posible liguilla de los equipos filiales que no tiene derecho al ascenso.

Xalapa llega a este compromiso con una apretada victoria con marcador de 1-0 sobre Académicos de la Universidad del Golfo de México, gracias a la anotación del tlaxcalteca, Carlos Molina, quien hizo su debut magistralmente, en duelo desarrollado en el municipio de Orizaba.

Mientras tanto, los Caballeros de Córdoba se presentarán con una contundente victoria sobre Reales de Puebla al que venció con marcador de 3-0, por lo que se colocaron en segundo lugar de la clasificación del Grupo 3 con 32 puntos. En ese sector Delfines UGM se mantiene como el mandón.

¿Cuántos puntos tiene actualmente Atlante Xalapa?

Los Potros actualmente tienen 19 unidades y se colocan en el peldaño 9 y este sábado saldrán en busca del triunfo para continuar pensando en el siguiente nivel del campeonato de la TDP.

De acuerdo con información de Canchero Xalapa, el equipo “Pegaso”, tiene 1,36 y se encuentra en la casilla 20, muy cerca de Deportivo Donju que está en el decimosexto lugar con 1,61.

Se espera que el equipo local salga una vez más con su cancerbero Esaú Lozada y con el ataque encabezado por “Yoyo” Cortés, Ernesto González y Carlos Molina, quienes han mostrado compromiso con el equipo y disposición en querer ganar en conjunto.

¿Cuáles son los próximos juegos de la jornada?

En la jornada 16 de la TDP, en el Grupo 3 los encuentros programados para el sábado son: Guerreros de Puebla vs Universidad del Golfo de México; reales de Puebla vs Lobos de Puebla; Liga de Futbol de Tehuacán vs Unión Deportiva Magdalena Contreras y Córdoba FC vs Delfines UGM; en domingo Conejos de Tuxtepec vs Licántropos.