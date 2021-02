Es veracruzana la primera árbitra del mundo, en frontón

Veracruz, Ver.- La primer árbitro mujer de frontón en el mundo es mexicana y además veracruzana. Se trata de Elizabeth Hidalgo Lascuráin, de 31 años de edad, quien antes de ser árbitro inicio en el mundo del frontón, también llamado pelota vasca, como jugadora.

Es egresada de la Universidad Veracruzana como licenciada en Educación Física, Deporte y Recreación de la generación 2012-2015, pero también tiene su título como odontóloga.

Aunque la rama de la Educación Física ha sido una carrera desempeñada más por hombres, Elizabeth se arriesgó a ser una de las primeras estudiantes de esta área.

“El deporte en general siempre ha sido visto más como una actividad de varones, pero definitivamente hay deportes más representados por ellos como el frontón que es lo que yo juego, en mis inicios en Veracruz siempre me tope con, tú no puedes jugar. Yo jugué 10 años futbol y de ahí nace mi amor por la educación física y siempre mis profesores, entrenadores eran hombres, los jugadores varones yo era la única metida ahí y más grande ya es cuando empiezo a incursionar en el frontón, en esa época no había ninguna mujer, pero yo quería aprender, yo quería jugar y en el estado nadie jamás había salido a representar al estado a nivel olimpiada nacional a competir en la rama femenil”, dijo.

Su carrera como deportistas en la rama de frontón fue corta debido a que en Veracruz no había más mujeres que entrenaran y no tenía pareja para participar, en la actualidad ya hay escuelas para esta categoría y algunas mujeres interesadas; a nivel nacional hay cerca de 20 mujeres con nivel competitivo en este deporte.

No obstante gracias al apoyo de los profesores, pudo ser de las primeras competidoras y durante sus estudios como universitaria se preparó para entrenador y árbitro del frontón, siendo la única mujer en todos los cursos.

La oportunidad se presentó en el año 2014 durante el XVII Campeonato Mundial de Pelota Vasca, el cual se realiza cada cuatro años y en esa ocasión fue Toluca, Estado de México la sede en donde fue invitada como árbitro auxiliar ya que contaba con todos los entrenamientos y capacitación para desarrollar la actividad.

“Mientras estaba estudiando en la UV y que ya era yo árbitro se me presentó el mundial en Toluca afortunadamente fue en México y ahí tuve mi primera oportunidad siendo la única”, señaló.

En ese mismo año se desarrollaron en Veracruz los Juegos Centroamericanos y del Caribe en donde tuvo la oportunidad de ser gerente de competencias de frontón y de boliche y apenas cursaba el 5 semestre en la universidad.

Su desempeño llamó la atención por lo que en enero del 2015 fue invitada por la Federación Internacional de Pelota Vasca a formar parte del comité internacional de árbitros.

“Se formó la comisión de árbitros y por primera vez incluyeron a una mujer que era yo y era la única, ellos a pesar de que pudieron no haberme invitado el desempeño en las competencias y en la parte de gestión me invitaron, fue un cambio de directiva y entraron con una nueva visión de dar impulso a la mujer, otras mujeres entraron dentro de la junta directiva, pero en la parte de entrenadores y otras áreas, pero yo era la única arbitro”, destacó.

Ya no es la única mujer árbitro en la federación internacional pues cuatro años después de que ella fuera la pionera una española también tuvo la oportunidad de ser parte del comité y ahora son dos y en todo el mundo hay cerca de 8 árbitros mujeres certificadas.

“En el 2018 ya no soy la única aparece otra compañera árbitro, ya somos dos, ella es de España y participamos juntas, en un juego de hombres y que haya una mujer en medio pitando es algo a lo que ellos no están acostumbrados, llevar el mando para muchos no fue fácil pero conforme me fueron viendo y a mi compañera la gente empieza a agarrar la onda, no es culpa de nadie, es la educación que venimos arrastrando milenariamente y sabemos que si amamos lo que hacemos tenemos que sacrificarnos y aprovechar las oportunidades”, agregó.

Actualmente Elizabeth estudia una maestría en la academia Olímpica Internacional que está directamente relacionada con el Comité Olímpico Internacional donde se forjan todos los catedráticos y los profesionistas que llegan a trabajar en dicho comité.

Los estudios que abarcan temas de estudios olímpicos; educación, gestión y organización de eventos olímpicos se desarrollarían en Grecia, sin embargo, por la pandemia se llevan a cabo en línea.

El trabajo no ha sido fácil pues Elizabeth también es mamá de un niño de tres años el cual por el trabajo ha tenido que dejar al cuidado de su familia, sin embargo, desde la Federación Internacional su objetivo es que el frontón regrese como deporte olímpico y que deje de ser un deporte de exhibición para las futuras olimpiadas.