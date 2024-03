¡Con miras en los Paralímpicos de París! Estela Salas, lista para el Grand Prix de Xalapa

Estela Salas Marín, originaria del municipio de Úrsulo Galván, pero con un corazón de xalapeña, regresa a la actividad competitiva con deseos de éxito, luego de pasar una etapa complicada desde Tokio 2020, por lo que ahora su corazón, espíritu y mente la direccionan al camino de la victoria que ya conoce como la palma de su mano.

La cinco veces paralímpica participará en el Grand Prix de la ciudad de Xalapa y buscará puntos de ranking para los Juegos Paralímpicos de París 2024.

"Luego de todo lo que me pasó, que fue dos veces tener el Covid 19 y una lesión por quemadura, regreso con más ímpetu para volver a los entrenamientos con mucha fuerza y muchísimas ganas de triunfar", platicó para Diario de Xalapa.

Desde el puerto de Veracruz comentó que estuvo contagiada en dos ocasiones del Covid 19 y que tuvo un accidente de quemadura de segundo grado, además, recientemente la dieron de alta, es por eso que ya se encuentra en entrenamiento para tomar parte del Grand Prix 2024 que iniciará el 1 de abril y culminará el día 7 en el Estadio Xalapeño.

"Ahora ya estamos de regreso y vamos a entregar todo el corazón como siempre, dar lo mejor y poner el nombre de Veracruz y México en alto".

Estela Salas participará con la jabalina y el disco y las marcas que logre serán las primeras de su temporada con las que buscará puntos de ranking que sumará con el Mundial de Kobe, Japón, con el objetivo de colocarse en la selección mexicana que participe en los próximos Juegos Paralímpicos de París 2024.

"En estos dos eventos qué serán en Xalapa y en Kobe, Japón, vamos a dar todo lo que tenemos como siempre, hacerlo con mucha pasión para lograr los puntos de ranking y poder asistir a mis sextos Juegos Paralímpicos. Actualmente estoy entrenando en el gimnasio de Educación Física y los lanzamientos los estamos realizando en Reino Mágico del puerto de Veracruz. Son 7 meses aproximadamente los que llevo trabajando con mi entrenador Daniel Salazar Pérez".

El Grand Prix 2024 que iniciará el 1 de abril y culminará el día 7 en el Estadio Xalapeño | Foto: Cortesía | Facebook: Xalapa 2024 World Para Athletics Grand Prix

Mucho aprendizaje y reflexión

La etapa que pasó a Estela le dio mucho aprendizaje y reflexión por lo que indica que el deporte es muy importante. "Lo más importante es hacer deporte. Creo que el día que uno como deportista deja de hacerlo se vienen muchas cosas a la cabeza. Por lo tanto hay que realizarlo, porque se liberan tantas cosas a través de él, que es lo más sano y lo más saludable que puede existir. Practicar deporte me ha ayudado muchísimo a reflexionar y a decir que todavía puedo. No importa la edad todavía tengo esa fuerza que Dios me permite y hasta donde Dios me permita llegar, llegaré".

Agradeció una vez más a Dios por continuar en el deporte y por la salud para seguir avanzando, pues mencionó que tiene un solo pulmón, por lo que tiene que cuidarse mucho, sin embargo, dijo que trabajará con más calma, pero siempre enfocada en sus objetivos.

"En la mira tengo a los Juegos Paralímpicos, pero uno pone y Dios dispone y que sea lo que Dios quiera. Ya tuve muchos sabores de paralímpicos, mundiales, panamericanos, sé lo que sabe una medalla, sé lo que es un quinto lugar, un cuarto y bueno vamos a darlo mejor y como siempre lo hemos hecho".

El escenario inaugural del Xalapa 2024 Grand Prix tendrán en su repertorio a grandes voces | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa | Ilustrativa: @xalapa2024WorldParaAthleticsGrandPrix @lucialuciernaga.gutierrezrebolloso @lagarfieldmusic

Un poco de su historia

Ella inició a participar en 1999 que fue su primer Panamericano en la Ciudad de México. En el 2000 hizo una pausa y regresó en el 2002 a participar en el Panamericano de Argentina. Siguió los juegos paralímpicos de Atenas Grecia 2004. Esta competencia es una de las 5 a las que ha asistido.

En su repertorio hay aproximadamente 500 medallas de eventos nacionales, mientras que aproximadamente 35 de Juegos Parapanamericanos, donde tiene un récord mundial. Ha participado en mundiales de Atenas, Grecia, Nueva Zelanda, Brasil, entre otros más. Su última participación fue en los Juegos Paralímpicos de Tokio y siempre se ha mantenido en el top ten mundial.

Por último, dijo que hay Estela Salas para rato, pues señala que tiene aún esa garra y deseos, además mucho corazón para seguir adelante. “Tengo la motivación y los deseos de continuar y quiero demostrarlo en el próximo Grand Prix de Xalapa. También quiero dar las gracias a Veracruz y Xalapa que ha sido mi casa, en donde he convivido con mucha gente que me ha apoyado y que está detrás de mí, aunque no se ve, ahí está, les doy las gracias. El mensaje es, que cuando se quiere se puede y si todo se hace con el corazón de querer transformar al mundo lo tenemos que hacer. como dije con el corazón, y lo vuelvo a repetir hay Estela Salas para rato y que sea lo que Dios quiera".

La paradeportista inició a los 12 años a practicar el deporte; a los 15 tuvo su primer nacional, ha participado en varios nacionales. Esa emoción que sintió a los 15 años, es la misma emoción que tiene ahora a sus 55 años, por lo que seguramente dará el 110% de esfuerzo en los eventos que están en su plan de trabajo.