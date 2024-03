Gimnastas veracruzanas brillan en la Copa Yucatán 2024, ¿quiénes son?

Un grupo de gimnastas veracruzanas participó en la Copa Yucatán 2024 y realiza una destacada participación, pues obtiene importantes resultados y puntos de ranqueo con miras a los Juegos Nacionales de Conade 2024.

Esta competencia reunió a 13 estados del país y Veracruz, que fue representado por el Club de Oro, se colocó entre los mejores de la competencia que se desarrolló en el Poliforum Zamná de la ciudad de Mérida.

¿Quiénes son las gimnastas veracruzanas?

María José Escalante y Brittany Sainz obtienen una gran puntuación por el desempeño que desarrollaron durante sus rutinas; logran varios oros.

Claudia Lizeth Torres Cruz, directora general de los Clubes de Oro de la entidad veracruzana, brindó detalles de lo que realizaron las gimnastas en el evento nacional.

“En la Clase III A, Karime Hernández obtuvo medalla de cuarto lugar en aro. De la Clase II A, María José Escalante fue campeona de la categoría con tres medallas, una de oro, una de plata y una de bronce”, compartió.

Además, señalo que en la Clase II A, María Fernanda Girón obtuvo sexto lugar en pelota y octavo sitio en All Araund, mientras que en la Clase IB, Brittany Sainz ganó tres medallas, oro, plata y bronce.

María Fernanda Girón obtuvo sexto lugar en pelota y octavo sitio en All Araund, mientras que Brittany Sainz ganó tres medallas, oro, plata y bronce

Asimismo, la gimnasta Rubí Reyes se instaló en el octavo lugar en All Around. En Clase II B, Aslhey Espejel obtuvo medalla de séptimo lugar en All Around.

Destacó que el equipo de Club de Oro Veracruz tuvo una destacada actuación en la Copa Yucatán 2024 que tuvo como sede el Poliforum Zamná, en donde la categoría 11-12 años tuvo participación con las gimnastas Sofía Mai Ruiz, Karime Hernández, mientras en la categoría 13-15 años, Dana Keira Jacome, Isabella Sánchez y Victoria Hernández.

Los entrenadores que acompañaron al equipo fueron Grethell Martínez, Graciela Cruz y Claudia Lizeth Torres. Como juez, Karla Andrea González

Compartió que en la categoría 11-12 años estuvo Mailen Mojica, Fiorella López, Sofía Mai Ruiz, Kenia Gallegos, Ariana Gutiérrez y Romina Torres y en la categoría 13-15 años, María José Escalante, Victoria Sánchez, Bárbara García, Mía Hernández, María Fernanda Girón y Alejandra Ramírez.

Obtuvieron importantes resultados y puntos de ranqueo con miras a los Juegos Nacionales de Conade 2024

Los entrenadores que acompañaron al equipo fueron Grethell Martínez, Graciela Cruz y Claudia Lizeth Torres. Como juez, Karla Andrea González.