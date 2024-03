¡Sin apoyo! Campeona de MMA busca recursos para competir, la historia de Janet Velasco

Córdoba, Ver.- La joven cordobesa, Janet Velasco Flores, luchadora de Artes Marciales Mixtas (MMA) se suma a la lista de deportistas cordobeses que recurren a los ciudadanos para recaudar fondos y poder asegurar su participación en eventos de talla estatal y nacional a fin de poder desarrollarse en materia deportiva.

A través de sus redes sociales, la joven campeona nacional de MMA 2023 Mexican Open, Campeona KOTM 2024 y tercer lugar de Wako Kick Boxing 2022, señala que esta ocasión está reuniendo recursos para poder participar en diversos torneos.

¿Cuáles son los torneos a los que busca ir la atleta?

Pues además se vienen dos importantes torneos: El Nacional que será en Monterrey y el Kick Boxing Mexican Open que será en Cancún del 30 de mayo al 2 de junio de este año, resultando que dichos torneos son importantes para su carrera deportiva, por lo que también está buscando patrocinadores.

“Yo busco dos cosas: una que el deporte de las artes marciales sea conocido en Córdoba, porque lamentablemente por que no se sabe qué es no lo apoyan y no hay deportistas que lo practican, entonces quisiera que se difundiera más esta disciplina y la otra es que busco apoyo para poder ir a diferentes torneos”, comenta.

La deportista, de 21 año de edad, comenta que es lamentable que a pesar de Córdoba es semillero de atletas destacados, la mayoría tiene que andar recurriendo a la ciudadanía para poder obtener recursos para participar en diversos torneos que ponen en alto el nombre de la ciudad.

“Siento mucha tristeza porque hay políticos que te dicen que si te ayudarán y que promoverán el deporte, pero solo te lo dicen para que votes por ellos, pero no he visto un apoyo como tal, que por lo menos lo promuevan entre la población, pero no lo hacen a pesar de que tienen los recursos y los medios para poder hacer mucho por el deporte”, dice.

Y precisa que lo ideal sería que las autoridades locales y estatales asignen un presupuesto para apoyar el deporte, pero de lleno no solo se trata de construir canchas o domos, sino que se debe impulsar a los deportistas que destacan en alguna disciplina en particular a fin de que puedan dedicarse a entrenar para mejorar y no tengan que preocuparse por obtener recursos económicos.

Sobre todo porque asegura que personalmente tiene muchos proyectos deportivos personales, como continuar promoviendo la practica de las artes marciales, pues considera que Córdoba es un semillero de talentos deportivos, solo falta impulsarlos.

Refiere que quienes gusten apoyarla pueden buscarla a través de su cuenta oficial de Facebook: Janet Velasco donde podrán ponerse en contacto con ella de manera directa.

Es de recordar que además de Janet, en Córdoba existen otros deportistas que se ven obligados a vender postres, hacer rifas o alguna otra actividad comercial para obtener recursos y costear sus viajes a torneos estatales, nacionales e internacionales.