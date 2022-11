ExTiburones Rojos ganan con goleada el duelo en beneficio de personas con discapacidad

Xalapa, Ver.-El equipo de exjugadores de los Tiburones Rojos del Veracruz llegaron a Banderilla con la idea de ganar, gustar y divertir a la noble afición que se diera cita en la Unidad Deportiva “El Gallito” y así fue.

Con marcador de 6-0 los escualos impusieron condiciones frente al equipo que comandó el entusiasta Guadalupe García Mares, que incluyó en la lateral al alcalde banderillense David Sangabriel Bonilla, quien se mostró muy activo, pues su banda era utilizada constantemente por el rival.

¿A quién se apoyará con lo recaudado del partido de los exTiburoens Rojos?

Sin duda fue un espectáculo que cumplió con las expectativas dentro y fuera del campo, porque el objetivo principal se cumplió que era recaudar fondos para proporcionar la cantidad reunida al DIF que se encargará de comprar aparatos funcionales que servirán para ayudar a personas con discapacidad.

En definitiva el resultado fue lo de menos, cuando se alcanzó la meta que se propusieron los organizadores en conjunto con el Ayuntamiento de Banderilla, que fue el canal para lograr realizar este juego que disfrutaron más de 200 asistentes que llegaron de varios lugares.

Los exescualos no se guardaron nada y disputaron el balón fuertemente, aunque no como lo hicieron en su momento como profesionales, pero sí con alta intensidad, sin embargo los jugadores banderilleses, que por cierto salieron enfundados en los colores del Puebla, no rehuyeron y tambíen mostraron su colmillo.

Los primeros dos goles fueron al minuto 9 por conducto de Elías Ledezma tras una serie de rebotes y al 12’ con golazo de tiro libre de Daniel Román.

Al concluir la primera parte de juego, el público tuvo la oportunidad de tomarse fotos con los exjugadores escualos, uno de ellos con el portero Jorge Bernal, quien pese a estar retirado mantiene al 100% su estado físico.

Además se aprovechó para dar reconocimientos a deportistas y personajes que han puesto en alto a Banderilla. Los galardonados fueron: Eduardo Bouchez, Víctor Molina, Ariel Ortiz, Oscar Hernández, Francisco Rodríguez, Lorenzo Hernández, Mario Larrea, Armando Barradas, Valentín Arcos, Urbano Hernández, Oscar Moctezuma, Gerardo Solís, Andrés Hernández, Erick Navarrete y José María Torres.

En la segunda parte, Banderilla dio muestras de querer empatar el marcador, con ataques del “Kalú” García/ Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

En la segunda parte, Banderilla dio muestras de querer empatar el marcador, con ataques del “Kalú” García, que junto a sus hermanos Elier y el "Mosco" trataron de sorprender el arco de Jorge Bernal, sin embargo no fue suficiente para hacer daño.

El también exprofesional, Erick Caballero y Carlos Illescas intentaron marcar la diferencia, pero no les alcanzó.

Veracruz amplió el marcador con Ángel Rodríguez, José Alberto Pérez (2) y Lenin Becerra, quien cerró la cuenta en 6-0.

Moisés Castilla se lució al llevar a buen puerto con su silbato el encuentro; él se hizo acompañar de Fernando Gutiérrez e Ignacio Omar Arroyo, mientras que Agustín Araujo fue el cuarto oficial.

Sin duda este tipo de eventos encajan correctamente en estos momentos, ya que influyen en cosas positivas, como el altruismo, proyección al turismo, así como la convivencia entre personas de varias parte de la región sanamente.