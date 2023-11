Sin tradición ni identidad, equipo Veracruz fracasará: afición Tiburones Rojos

Veracruz, Ver.- El nuevo equipo de futbol “Veracruz” tendrá que darle identidad a la afición porque de lo contrario estaría destinado al fracaso aun con estadio nuevo consideran seguidores del extinto Club Tiburones Rojos.

Luego de que el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, informó que el nombre para el nuevo equipo de futbol será “Veracruz”, los aficionados lamentan que el club Tiburones Rojos de Veracruz se haya extinguido por cuestiones locales cuando había una historia detrás que acompañó a decenas de generaciones.

Raúl Hernández dirigente de la Barra 47 consideró que si el nuevo equipo tiene un gran reto pues todos los aficionados esperaban con ansias el regreso del club como Tiburones Rojos.

Consideró que si el nuevo equipo no trae la identidad y la tradición, estaría destinado al fracaso.

“No sé qué tan prohibido este usar el nombre de Tiburones Rojos, yo creo que mediante acuerdos todo se puede y yo apoyaré al equipo Veracruz pero que tenga los mismos colores, que nos de identidad porque si no habrá estadio vacío, no va a funcionar si no es un equipo que traiga identidad y la tradición de los veracruzanos”, expresó.

Dicen que en los primeros partidos podría haber lleno pero después del morbo el estadio quedaría vacío | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Hugo Martín Hernández Ponce, otro de los aficionados aseguró que con la eliminación del nombre anterior, muchos fanáticos del Futbol no estarían recibiendo con gran ánimo al equipo, lo verían como algo extraño porque el Club Tiburones Rojos de Veracruz engloba historias de familias, de generaciones de padres e hijos que asistían a cada partido para vivir esa emoción que genera el futbol.

“La gente de Veracruz no está muy de acuerdo que venga otro equipo y que tenga ese nombre, hay una identidad en lo que son los Tiburones Rojos, no está siendo bien recibido que tenga otro nombre el equipo, la idea era que siguiera siendo Tiburones Rojos”, expresó.

Los seguidores aseguran que como no hay futbol en la zona, en los primeros partidos podría haber lleno pero después del morbo el estadio quedaría vacío.

“Todos esperábamos el regreso del futbol con los Tiburones Rojos, por el morbo yo creo que los primeros partidos podrían registrar buena entrada pero ya una vez que pase, se me hace que ya no irán, yo no sé si vaya a ir, tanto tiempo sin futbol ya me hice aficionado del beis a mis 65 años y que de más joven llevaba a mis hijos al estadio”, manifestó Luis Renato Pérez, otro de los aficionados.

Cabe hacer mención que el equipo Tiburones Rojos de Veracruz fue fundado el 9 de abril de 1943 cuando se constituyó legalmente como Club Deportivo cuando participó en la primera división de México que anteriormente era llamada Liga Mayor.

En el torneo clausura 2019 el equipo se colocó como el peor de toda la historia de la liga luego de que con su derrota ante el Atlético de San Luis cumplió un año sin ganar un partido de los 32 jugados. En diciembre de ese año tras varios problemas con los jugadores se dio a conocer su desafiliación y su desaparición del futbol mexicano.