Fidel Kuri comparece ante la FGE; está señalado por violencia de género y amenazas contra directivos de la FMF

Boca del Río, Ver.- El empresario Fidel Kuri Grajales compareció en la Fiscalía General del Estado (FGE) con sede en Boca del Río, donde enfrenta una carpeta de investigación señalado de cargos de violencia de género, amenazas y más en agravio de directivos de la Federación Mexicana de Futbol.

Kuri Grajales se mostró tranquilo a su arribo a las instalaciones de la representación social y tras casi dos horas y media de comparecencia abandonó el lugar acompañado de su abogada María de Jesús Camacho Sánchez. De entrada Fidel Kuri aseguró que seguirá defendiéndose de las acusaciones que existen en su contra, mismas que considera son falsas. “Estoy muy tranquilo defendiéndome nada más a las acusaciones o a lo que quieran hacer los de la federación. Hay que darle tiempo a las cosas y siempre he dicho que la mentira tiene patas cortas, entonces las cosas tienen que seguir a flote”, expuso tras declarar como imputado en la denuncia penal presentada en esta misma fiscalía.

Kuri Grajales dijo que todos los casos se deben ir resolviendo poco a poco y conforme a lo que dispongan las autoridades, las cuales cree harán su trabajo sin ningún distingo o preferencia. “Que las autoridades hagan lo que tengan que hacer. Hay que confiar en ellas, qué otra tenemos, hay que confiar”, insistió.

Sobre esta demanda que habla de su responsabilidad en diversas intimidaciones, agresiones y ofensas en agravio de la abogada María Ester Peniche Adame, directora de regulación y asuntos deportivos de la Federación Mexicana de Futbol, rechazó las mismas y solicitó que la autoridad sea la que deslinde responsabilidades. Fidel Kuri dijo también desconocer el origen de esta nueva denuncia y sobre todo tampoco si tiene o no que ver con las demandas que él ha interpuesto en contra de la federación.

Hay que ver, hay que esperar yo creo, para qué digo algo que está a la luz pública, que se ve por sí solo ¿no?, las cosas como están y ustedes deberían de tomar su criterio y yo creo que si investigan realmente van a sacar mucho para sus medios de comunicación

Sobre las acusaciones de filtrar información reservada a asesores jurídicos e imputados, de la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/F-IV/332/2020, donde los directivos de la Federación son imputados, Fidel Kuri dijo que él no ha filtrado nada ni dado nombres. “Yo no he filtrado nada, realmente yo me enteré de la demanda de la licenciada Peniche porque la publicó en un periódico local en primera plana, no sé si yo sea quien la difunda o sea ella”.

Sobre la réplica de la cuenta oficial de los Tiburones Rojos en Twitter donde apareció una tarjeta informativa donde hablaba de imputados de algunos miembros de la federación, Kuri insiste en que nada tiene que ver y que dicha información no señala nombres. “Pues léanlo bien a ver si hay algún nombre, investiguen bien y lean, y eso les va a dar la pauta y aquí bueno hay que seguir el trámite y ya la licenciada es la que está viendo realmente el asunto; por lo que la licenciada Peniche está denunciando, pues es la licenciada la que lo está viendo directamente”, precisó.

Abogada cuestiona trabajo de la FGE

La abogada de Fidel Kuri Grajales, María de Jesús Camacho Sánchez, dejó en entredicho el trabajo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz en dar preferencia a la directora de regulación y asuntos deportivos de la Federación Mexicana de Futbol, Ana Esther Peniche Adame, en la denuncia que presentó en contra de su cliente por supuesto cargo de violencia de género.

Entrevistada tras la larga comparecencia del empresario orizabeño, la abogada Camacho Sánchez consideró que no existen elementos que lleven a demostrar que Fidel Kuri sea responsable de dichos señalamientos.

Cuando hablamos del problema de denuncias de género estamos hablando aquí de una situación verdaderamente improcedente, no hay nada en contra de la señora en su carácter de mujer, aquí estamos hablando de una persona que cometió un fraude, que falsificó documentos que se traduce en falsedad de declaraciones judiciales y declaraciones emitidas ante autoridad

Dijo que esta denuncia se trata de un distractor de la demanda que realmente tiene por los daños causados a Tiburones Rojos, por el fraude ocasionado al equipo y a su cliente.

Lo que está haciendo es venir y presentar una denuncia que pretende distraer y hacerse víctima, como víctima de género no existe tal victimización, lo que sí queremos es que quede muy claro que no se vale, como se dice en el argot popular, que los patos le disparen a las escopetas; estamos hablando de una delincuente, de una defraudadora, de una persona que con otros dos denunciados cometieron un fraude en agravio de Tiburones de Veracruz

Dijo que el asunto está muy claro y la Federación Mexicana de Futbol tiene que reparar el daño causado, debe reconocerlo y principalmente restituir el perjuicio ocasionado