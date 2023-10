Aarón Urbina sobreviviente y futbolista de corazón

En la ciudad de Alvarado se desarrolló un encuentro amistoso y muy emotivo entre el equipo originario de la ciudad de Xalapa, Deportivo Roger y Maratón, recientemente campeón de su torneo; en dicho cotejo jugó con los xalapeños el adulto mayor de 67 años de edad, Aarón Urbina, quien sobrevivió a un derrame cerebral.

En este duelo el ganador fue el equipo de Roger con marcador de 3-1 y las anotaciones llegaron por conducto de Rafael Cuervo, Carlos Cárdenas y Aarón Urbina, mientras que por Maratón lo hizo José Martínez.

Deportes Pentathlón: más que un deporte, una forma de vida

El encuentro fue desarrollado en la cancha principal del municipio de Alvarado, en donde las personas que se presentaron a presenciar este duelo apoyaron a sus equipos favoritos y demostraron que este deporte también crea lazos de amistad, pues todo se llevó con mucho respeto pese a que el juego por momentos se desarrolló con jugadas fuertes, sin embargo, la cordialidad sobrepasó todos los límites.

El equipo Roger que tiene varios años en el futbol de Xalapa y Coatepec se presentó con Rosendo Cárdenas, Lorenzo Castillo, Juan Valerio, Ramiro Pliego, Carlos Cárdenas, Rodolfo Aguilar, Alfonso Salas, Luis Enrique, César Domínguez, Rafael Cuervo, Gerardo Ortiz, Efrén Castillo, Richard Manuel Sánchez, José Reyes, Aarón Urbina, Alberto Wong, Daniel Méndez y Miguel Altamirano, quién fue el director deportivo.

Te puede interesar: Crisanto Grajales sigue sumando puntos para los Juegos Olímpicos de París 2024

Al concluir este emotivo momento se trasladaron a un domicilio particular para compartir el pan y la sal e intercambiar anécdotas y además entablar una charla para poner fecha en que el equipo de Maratón visite la ciudad de Xalapa para realizar el duelo de revancha.

El jugador Aarón Urbina, quien tiene 67 años de edad y continúa jugando como cuando tenía 15 años, se dijo agradecido con la vida y con Dios, pues le permitió nuevamente regresar a las canchas luego de sufrir una parálisis cerebral de la que decían los propios doctores que lo atendieron que de sobrevivir tendría secuelas, sin embargo, su vida la lleva normal, aunque tiene que seguir algunas prescripciones médicas.

"Este tipo de encuentros y rodeados de amigos me da mucha felicidad, porque la vida y Dios me dio la oportunidad de continuar jugando el futbol. Cuando desperté los doctores me recomendaron que debía olvidarme de este deporte, pero con el paso del tiempo comencé a practicarlo nuevamente y aquí estoy, claro siempre cuidándome por las recomendaciones que me dan los doctores, pero aquí estoy", dijo el deportista originario de Mahuixtlán, quien tiene dos hijos y dos nietas y además está felizmente casado con la señora Guadalupe Acosta.