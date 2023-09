Jaime halló en el taekwondo su inspiración en la vida

Veracruz, Ver.- Tras ser víctima de bullying escolar, Jaime Málaga Zúñiga llegó al taekwondo sin saber que años después se convertiría no solo en seleccionado nacional sino en tutor de campeones y medallistas internacionales.

En entrevista para Diario de Xalapa, Jaime relata que en sus inicios en la primaria llegó a ser víctima de bullying por parte de sus compañeros por lo que su padre, desesperado por dar una solución lo metió a clases de taekwondo, deporte que para nada le agradaba.

¿Cómo llegó Jaime al taekwondo?

“El deporte no me gustó, la verdad es que me mandaron a la edad de los 7 años porque me hacían bullying en la escuela, yo no sabía defenderme y mi papá en el tema de desesperación porque ya no sabía qué hacer para que yo pudiera defender, me mandó a una escuela y fue que inicie en el deporte”, explica.

Con el tiempo y la práctica resultó ser muy bueno y empezó a participar en algunas competencias, obteniendo los primeros lugares. “Cuando me di cuenta ya era campeón nacional. Jamás me he peleado porque sí, solo por defensa personal pero el deporte me ayudó a controlar mi temperamento”.

Recuerda que sus primeros tutores en este deporte fueron Francisco Franco López y Sang Kwon Park, campeón mundial militar y entrenador de la Selección Nacional de México quienes fueron sus guías marciales y deportivos.

Dentro de su trayectoria como deportista del 2001 al 2004 fue seleccionado nacional con medalla de bronce en el campeonato de Madrid, España; obtuvo medalla de plata en Valencia en Los Ángeles Open; en las competencias de Canadá de obtuvo medalla de plata; se colocó como quinto lugar en el Campeonato Panamericano en Ecuador y tercer lugar en el campeonato de Holanda.

A los 29 años, Jaime decidió retirarse de las competencias y establecerse como profesor de este deporte para formar nuevos cuadros dentro de la rama.

“Ya tenía 29 años y tenía que pensar en mi futuro, en la estabilidad económica y la otra era realmente la falta de apoyo a los deportistas. Realmente la vida de un deportista es muy sacrificada”, menciona.

Actualmente es profesor de Taekwondo y en este tiempo ha formado muchos deportistas que se han consolidado como campeones y medallistas internacionales dentro de los campeonatos nacionales y escolares, mundiales escolares, todos avalados por la Comisión Nacional del Deporte y de la Federación Mundial de Deporte Escolar.

¿A cuántos deportistas ha formado?

“He formado cerca de 21 campeones nacionales, seleccionados nacionales, chicos que han sobresalido a nivel internacional como el caso de Bruno Navarrete que fue seleccionado nacional y medallista internacional o María José Ramírez seleccionada nacional y otros chicos”, destaca.

Con base a su experiencia, el entrenador afirma que la idea de este deporte es alimentar y elevar el autoestima de los practicantes de taekwondo para que adquieran seguridad.

“Por ejemplo el hecho de romper una tabla, de participar o ganar un campeonato y ver que no les pasa nada, eso eleva mucho el autoestima y en un momento dado deben seguir ciertos pasos”, señala.

Para quienes como él sufren acoso escolar o bullying, el atleta recomienda que lo primero que deben hacer es avisar a sus papás o avisar a la maestra cuando un niño los está molestando, “si el niño lo sigue molestando los papás deben hacer algo ahí para que haya correctivo, el bullying faceta mucho la autoestima”, refiere.

Málaga Zúñiga dice que los padres juegan un papel importante dentro de la vida deportiva de los jóvenes ya que ante la falta de apoyos son los principales patrocinadores para que sus hijos puedan participar ya que esto contribuye en la formación y disciplina de los practicantes.