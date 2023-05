Entrenador xalapeño fue seleccionado para Copa Panamericana de voleibol

“Soñaba con ser convocado a una selección nacional y ahora que ya se dio, hay que seguir soñando, sí me gustaría dar un buen resultado a nivel Norceca (Norteamérica, Centroamérica y El Caribe), y más adelante dar un buen resultado a nivel mundial, esa sería mi expectativa ahorita”, fueron las palabras del entrenador estatal y nacional, Ignacio Sánchez Palmeros, quien es formador por naturaleza de voleibolistas veracruzanas.

El xalapeño ya se encuentra en el norte de país, pues fue convocado por la Selección Nacional Mexicana U21 de Voleibol que participará en la Copa Panamericana U21 Femenil que se realizará del 21 al 29 de mayo en Nogales, Sonora, en donde se presentarán más de 18 selecciones de Norteamérica, Centroamérica y El Caribe.

¿Cómo recibió la noticia el entrenador Ignacio Sánchez?

Sánchez Palmeros, entrenador del multimedallista Club Xalapa Vip y de la Selección Nacional Mexicana U17, expresó que su llamado al equipo nacional le dio mucha gusto, porque significa entrar de lleno a la competencia internacional con selecciones nacionales mayores.

“Aunque la U21 la consideran menor, es una categoría ya mayor, porque llegan jugadoras que están becadas en Estados Unidos, por lo tanto me da un buen escaparate por el aprendizaje, entonces el interactuar con esa calidad de jugadoras, y entrenadores que ya tienen muchos años en selecciones nacionales, pues a mí me dará las armas para trabajar no solo en la formación sino también aprender muchas cosas sobre los selectivos para dar resultados de calidad”, indicó para Diario de Xalapa.

Explicó que esto es con miras a su participación con la categoría nacional U17, pues dice que la federación tiene el interés, "en que esté empapado de cómo son las competencias a nivel internacional. Para ellos es importante la clasificación de la categoría U17 al mundial ya que las demás categorías han clasificado, por lo tanto estar con la U21 me dará experiencia para aplicarla en la categoría en la que estoy el frente”.

Remarca que la federación tiene la importancia en eso “y me hacen el llamado el pasado jueves 4 del presente mes para ser parte del cuerpo técnico de la categoría U21 que tomará parte del Panamericano que será en Nogales, y no dudé y les dije que sí”, comentó.

Agradeció el apoyo de las autoridades a las que debe informar sobre su llamado, pues recibió respuesta positiva para ir en representación del voleibol veracruzano con la selección nacional.

El entrenador Palmeros reportará con el coach nacional, Luis León, al que estará apoyando y del que aprenderá; el realizó el viaje acompañado de las veracruzanas Joana Cilly y Jessy Gómez jugadoras seleccionadas y becadas por la Universidad de Las Américas.

¿Quiénes competirán en Copa Panamericana?

La competencia tendrá la participación de Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, México, Dominicana, Cuba, Islas Vírgenes y Guatemala con más de 18 equipos. El entrenador xalapeño desde que tomó las riendas del equipo de Xalapa Vip y de selecciones estatales, ha ganado medallas de oro, plata y bronce, en eventos como Juegos Nacionales de Conade, Conadeip, copas de la federación, Copa de la Amistad de Puerto Rico, festivales nacionales y Juegos Deportivos Escolares.

Por último envió un mensaje a las personas que día a día entrenan para conseguir sus objetivos. “Trabajen muy duro, en esto se sacrifican muchas cosas, a veces los resultados no se dan, pero en lugar de decir que no se puede, hay que seguir trabajando, hasta lograr lo que uno desea, con trabajo todo se puede cumplir”, concluyó.