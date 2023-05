¡Xalapeña va con todo al maratón de CDMX! Minerva sigue destacando en competencias

La atleta xalapeña Minerva Peredo se encuentra en preparación para tomar parte del Maratón de la Ciudad de México que se realizará el 23 de agosto del presente año; la deportista categoría veteranos buscará la clasificación del Maratón de Boston que será en 2024.

Para Diario de Xalapa explicó que la marca que requiere para ir al internacional es de 3 horas con 50 minutos, dentro de su categoría que es la veteranos, por lo tanto ya trabaja para lograr ese objetivo en la capital del país.

“La verdad me siento bien para llegar a esa competencia, porque ese es mi objetivo, estoy mentalizada, por eso trabajo fuerte con mi entrenador Javier Cervantes, además cuento con el mejor apoyo que es el de mi familia, de mi esposo, además de mis hijos, entonces tengo todo lo necesario para lograr mi plan trazado”, explicó la reconocida atleta xalapeña.

Sin embargo, deberá ir paso a paso, pues dice que en el Medio Maratón de la ciudad de Veracruz, que fue en enero, tuvo un desgarre en la planta del pie que afortunadamente ya va mejorando.

“Mi entrenador me dijo que, 12 semanas necesito nada más, porque mi cuerpo tiene la fuerza que se necesita para recuperarse, entonces, mi mente y cuerpo saben lo que es correr un maratón y no necesitamos más. De la lesión que te digo, ya estamos saliendo, ahora estoy mucho mejor, por lo que trabajo con el plan que tenemos para llegar hasta donde deseamos”.

Luego de competir en México, de donde espera regresar con el boleto del Maratón de Boston, dice que tomará un descanso para recuperarse y posteriormente se encaminará al internacional, en donde espera ser una de las representantes de Veracruz, pues al ser una competencia importante, habrá más mujeres de la Entidad.

Respecto a los gastos que realizará dicen son fuertes, sin embargo, sabe que es una inversión válida, pues siempre ha sido parte de eventos importantes, desde que tenía 10 años de edad que fue al iniciarse en el atletismo.

“La verdad todo esto implica un gasto, iniciando con la Ciudad de México ya un gasto y además lo que invertiremos con mi familia para ir al Maratón de Boston; la verda hasta ahora no he pensado en cuando voy a invertir, pero si serán como unos 50 mil pesos, y creo que me estoy quedando corta”.

Posteriormente se encaminará al internacional, en donde espera ser una de las representantes de Veracruz | Foto ilustrativa: César Gómez | Cuartoscuro

“Sin embargo, valdrá la pena, por lo tanto ahora estoy trabajando en un proyecto al que entré, precisamente para eso, para que mi esposo no solo él cubra los gastos, por eso también estoy colaborando, porque deseo que mis hijos me vean en un evento internacional, pues deseo llevarlos”, comentó.

¿Cómo fueron los inicios de Minerva Peredo en el atletismo?

Peredo Sánchez inició el atletismo al contar con 10 años, cuando se encontraba estudiando en la primaria “Obrero Campesina”; su primera participación fue en pruebas de 100, 150, 300 y 500 metros planos, esta última fue la que ganó por primera vez en competencia realizada en el Estadio Xalapeño.

Pasos importantes comenzó a dar a su corta edad y lo dejó de manifiesto al presentarse en los estatales, donde igualmente se colocó entre la mejores; luego llegó un prenacional logrando avanzar al nacional en donde consiguió un quinto lugar.

Al tener 14 años y con más experiencia que adquirió en los infantiles, puso a prueba su fuerza en los juveniles en un nacional celebrado en la capital veracruzana logrando un tercer lugar.

Pasos importantes comenzó a dar a su corta edad y lo dejó de manifiesto al presentarse en los estatales | Foto: Cortesía | Minerva Peredo

Cuando tenía 16 años cumplidos, con la selección de Veracruz fue al nacional en San Magdalena Mixhuca; ahí en la distancia de 3 mil metros se quedó con la medalla de bronce que fue celebrada por todo Xalapa y su propia familia que siempre le dio el apoyo necesario.

Su trayectoria fue exitosa y lo mostró a los 20 años que fue una de las mejores etapas de su trayectoria, pues contaba con experiencia y logros importantes que sumó al conseguir estar en su primera Universidad Nacional siendo la quinta mejor del país.

Luego llegaron triunfos en la Copa Xallapan, Router de Coatza, Tigre Deportes, dos importantes carreras de Poza Rica entre otras muchas más; aunque luego llegó una lesión por sobreesfuerzo en el tendón de Aquiles, jamás se dio por vencida y actualmente sigue destacando en carreras atléticas locales, estatales, nacionales y próximamente internacionales.