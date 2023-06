Inauguran Mundial de Para Powerlifting Veracruz 2023; aquí los detalles

Veracruz, Ver.- Con la participación de 136 atletas paralímpicos de 18 países este miércoles se inauguró la World Para Powerlifting que se desarrollará en las instalaciones del World Trade Center.

De acuerdo con la presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, Liliana Suárez Carreón este evento es el primero que se realiza en México y se abre con miras a París 2024.

En esta ocasión participan 136 atletas de países como Canadá, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos de América, Georgia, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, entre otros.

Destacó que México participa con todo el equipo que son un total de 75 deportistas, “estamos hablando de atletas elit, hoy México participa con todo el equipo”, destacó.

Deportes

México tiene grandes exponentes del para powerlifting

Hizo referencia que dentro de esta rama se tiene a medallistas como Amalia Pérez, Chuy García, Paty Bárcenas y el veracruzano David Montiel.

La funcionaria federal, aclaró que en el tema de becas no existe ningún problema ya que todos los que presentan su documentación dentro de las reglas de operación pueden recibir el beneficio.

Precisó que se entregan 165 becas a igual número de personas, en este caso del deporte paralímpico.

“Hay reglas de operación que marca la CONADE y buscamos que puntualmente los que cumplan sean acreedores de su beca, toda vez que se cumpla con la regla de operación y no hemos tenido mayor problema con eso, no me han reportado en deporte paralímpico que tengan problema con el tema”, argumentó.

El evento se desarrollará este 22, 23 y 24 de junio en las instalaciones del World Trade Center en el municipio de Boca del Río.

Durante la inauguración estuvieron presentes, el titular de la Secretaría de Turismo, Iván Martínez Olvera y en representación del gobernador, el titular de la SEV, Zenyazen Roberto Escobar García.