¡Más fuerte que nunca! Guerrera Oriental regresa a los cuadriláteros; va por campeonato

La luchadora xalapeña Guerrera Oriental luego de mantenerse un año fuera de los cuadriláteros por una lesión, se encuentra una vez más en acción y lo hace con mucho profesionalismo, pero sobre todo con nuevas enseñanzas, pues la etapa que superó le fortaleció su mente alma y corazón.

La hija del legendario gladiador Baby Moreno, platicó con Diario de Xalapa y expresó lo que vivió y qué fue lo que aprendió al pasar esa situación que por momentos la hizo pensar en el retiro y dejar la máscara a un lado.

"La lesión me dejó mucho aprendizaje, ahora soy más paciente y menos atrabancada, además me dio estabilidad emocional y tener ahora ya el control de mi mente, pues antes no lo hacía ya que me afectó en mi vida deportiva y en lo personal, porque no pude trabajar y realizar mis actividades".

Aceptó que la etapa que pasó la desesperó y la hizo pensar en dejar su carrera deportiva, pues le dijeron que debía reposar 15 días, sin embargo, fue un año, tiempo que por su mente pasaron muchísimas cosas, sin embargo, el apoyo emocional e incondicional de su padre la motivó.

"Platicando con mi papá me comentaba de algunas lesiones graves que tuvo, por ejemplo de quedar paralítico y después de 3 a 5 años volver a luchar; también el escuchar anécdotas de varios compañeros que se han fracturado y han tenido varias operaciones me hizo pensar mejor las cosas y una vez más me programaron y subí a luchar y no me pasó nada, eso para mí fue el plus que hizo que volviera a regresar".

La deportista hizo su presentación en Coatepec, donde participó en cuatro funciones que fueron dentro del Mes de la Lucha Libre con Ursus Promotora.

"Después de mi regreso ya tengo aproximadamente 10 luchas y ahora las veo con más respeto ante todo, pero también con más seguridad, porque ya no es lo mismo mi carrera, pues ahora tengo estabilidad, seguridad, pero mucho más respeto a la lucha libre, aunque aceptó que no he quedado al 100, pero ya estoy luchando".

La luchadora xalapeña Guerrera Oriental se mantuvo un año fuera de los cuadriláteros por una lesión | Foto: Cortesía / Guerrera Oriental

Dijo que desea motivar aquellas personas que sufren caídas y les cuesta mucho levantarse por lo que les recomienda no perder esa chispa y la energía de salir adelante, "y no perder la esperanza jamás, si se tiene las ganas y el deseo de volver a caminar o pararse para salir a correr háganlo".

Comentó Guerrera Oriental que también de tenerle un respeto a la lucha libre, ahora ama más ese deporte, pues aunque no tenía la fecha de regreso cuando lo hizo disfrutó el momento al máximo y dio las gracias a Dios.

Una vez más agradeció infinitamente a su papá Baby Moreno, así como a muchos de sus compañeros del deporte que estuvieron con ella, pero sobre todo su padre, "sin duda gracias a él es porque estoy aquí de regreso, mi papá es mi máxima familia y como mi familia estuvo ahí apoyándome en el peor de los casos y en esta ocasión como siempre estuvo de mi lado, es un apoyo fundamental en la carrera de Guerrera Oriental".

Este año la deportista tratará de alcanzar el máximo nivel para poder competir por un campeonato o una copa, además lo hará más pausadamente para ir recuperando el nivel, pues desea no lesionarse para una vez más convivir con sus compañeros y compañeras con los que meses atrás tuvo buenos encuentros.

La deportista hizo su presentación en Coatepec, donde participó en cuatro funciones que fueron dentro del Mes de la Lucha Libre con Ursus Promotora | Foto ilustrativa: Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro.com

"Claro que hay Guerrera para rato, veremos si hay proyectos nuevos o algunas colaboraciones, vamos a ver qué se puede hacer pero por el momento puedo decir que otra vez Guerrera empieza fuerte", comentó la enmascarada.

La luchadora tiene experiencia importante, pues ha compartido escenario con gladiadoras de la Ciudad de México como Lady Shany, Sexy Star, Lady Maravilla y la Hiedra, además ha compartido esquina con las gladiadoras más importantes de la ciudad de Xalapa y lo hizo a través de la Promotora de Clase Mundial.

Por último señaló que las situaciones que se vinieron para ella luchó contra viento y marea para salir adelante y fue gracias al respaldo de muchas personas.

"Independientemente de las situaciones que se vinieron para Guerrera salió o está tratando de salir adelante y les mando un saludo cordial a toda la gente que piensa o cree que ya se acabó por un instante ese momento de felicidad, pero al contrario es agarrarse de ahí echarle ganas e impúlsate y esfuérzate porque vienen cosas mejores", concluyó.