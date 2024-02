La halterofilia me ha hecho una mujer más fuerte: Yaretzi Parra narra su experiencia

Recientemente se realizó el Estatal de Levantamiento de Pesas en el que participaron varias xalapeñas. Una de ellas fue Yaretzi Parra Salazar, quien es una importante pieza para Veracruz en esta disciplina.

La joven de 19 años de edad se encuentra pasando una de las mejores etapas de su carrera, pues con 8 años de experiencia ahora está consolidada como una potencia nacional y en el próximo regional lo quiere demostrar.

Esta disciplina para la deportista significa mucho en su vida, pues le ha dado grandes satisfacciones, pero sobre todo mucha salud.

"Este deporte significa para mí mi vida, que si un día no lo practico me pongo de malas y el venir me da mucha alegría. Además este deporte, que me ha dado cosas muy positivas, me ha enseñado muchas cosas y me ha hecho muy fuerte física y mentalmente".

Los alcances que ahora tiene la motivan a continuar por el mismo camino. Además desea que más mujeres practiquen el deporte y que no hagan caso a las opiniones de aquellas personas que no conocen la disciplina.

"Las suposiciones aquí no existen. Aquellas personas que hablan de este deporte es porque no lo conocen. Es por eso que me encantaría platicar con esas niñas y ayudarlas para que entren y practiquen la disciplina, que es muy bonita".

Los sueños de Yaretzi Parra Salazar

Como todo deportista, tiene sueños por alcanzar. Uno de ellos es participar en unos Juegos Olímpicos. "Espero poder llegar a unos; yo creo que es uno de mis mayores sueños, pero es cuestión de realidad, hay que ser realistas, porque hay mucha gente que le invierte mucho y están superfuertes y creo que en cualquier categoría, sin embargo, yo me motivo para alcanzar ese sueño”.

Para la deportista llegar a la posición en la que está no ha sido fácil, pues acepta que ha sacrificado muchas cosas, algo que sabe todos los atletas tienen que realizar; “como el no desvelarse, pero sobre todo comer sanamente para mantener el peso que se necesita, además hacer caso al entrenador”, dijo.

La joven de 19 años de edad se encuentra pasando una de las mejores etapas de su carrera | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Respecto a su sueño olímpico, destaca que se encuentra trabajando muy fuerte, aunque puntualiza que es un camino muy difícil y que por momentos ve complicado, sin embargo, tiene mucha fe y deseos de triunfar y alcanzarlo.

Actualmente está en la categoría de los 59 kg, anteriormente estaba en los 64, y ahora trabaja con su nueva base. Aceptó que le falta mucho por aprender, pero se considera una excelente deportista, pues siempre trabaja con esmero y mucha dedicación.

La rutina de Yaretzi Parra Salazar

Yaretzi Parra entrena a partir de las 10 de la mañana con su entrenador Luis Tapia Arizmendi en el gimnasio municipal que se localiza en el barrio de San Bruno. El trabajo que realiza es aproximadamente de 3 horas y al concluir se retira a su domicilio, toma un ligero descanso y posteriormente ayuda a su mamá a atender una tienda de abarrotes; los sábados se dedica a estudiar.

La última participación que tuvo fue en la Arena Veracruz, donde logró la primera posición; ahora se enfoca en el Regional-Nacional, que es el siguiente paso para asistir a los Juegos Nacionales de Conade.

Los alcances que ahora tiene la motivan a continuar por el mismo camino | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

"Para eso estoy entrenando muy fuerte. La verdad se realiza un difícil trabajo que es día a día, es algo cansado, pero muy satisfactorio. La próxima semana comenzaré a realizar doble sesión de 2 a 3 horas".

Por último, agradeció a su mamá María Miriam Salazar, quien siempre le ha brindado el apoyo para que ella pueda participar en estos eventos. Igualmente le da las gracias a su pequeña hermana y a su entrenador Luis Tapia Arizmendi, pionero de la halterofilia en Veracruz.

"Muchas gracias a mi madre, a mi hermana, a mi entrenador y a todas aquellas personas que me han apoyado para que yo logre ser parte de este deporte, un deporte que me ha dado mucha alegría, mucha satisfacción, muchos logros personales, un deporte en el que un día quiero representar a México en unos Juegos Olímpicos y para eso ya estoy entrenando muy fuerte", concluyó.