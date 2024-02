¡Corre por sus venas! Él es “Drakula”, descendiente de un linaje de triunfos

Orizaba, Ver. - El bando rudo de la lucha libre profesional en Orizaba sumó a sus filas desde hace 3 años a "Drakula", contendiente que busca destacar, él es descendiente de un linaje luchístico que ahora quiere sus propios triunfos.

Con 28 años "Drakula" vivió con su familia momentos donde la lucha libre era parte diaria de su día a día, pues en sus venas corre la dinastía Maravilla Moreno, pues con ellos empezó sus pininos en este ámbito deportivo siendo la cuarta generación de luchadores, pues esto fue iniciado por "Maravilla Orizabeña", seguido por sus hijos "Ray Richard", "Black Maravilla", luego vino su abuelo y de ahí él junto con su hermano "Viral".

De la vista nace el amor y Drakula adoptó la voluntad de entrenar por lo que tuvo una preparación de 2 años, antes de empezar como profesional, su entrenador "Black Maravilla" junto con "Maravilla Orizabeña" y "Ray Richard" le dieron las bases del deporte aprendiendo vuelos y llaves así como otras técnicas que se ven en la lucha libre profesional.

"Muchos que han manchado el nombre de la lucha libre piensan que es una coreografía, las prácticas son para saber como volar, caer y no sea contraproducente, pues el daño deportivamente hablando es hacia tu rival".

Drakula, señala que su nombre lleva la letra k en lugar de la c, por el significado de "killer" que significa asesino, y optó por dejarlo como una forma representativa del grupo musical antes mencionado.

Recuerda que su debut fue en la colonia Puerta del Sol en un evento organizado por el Ayuntamiento de Orizaba, donde usó su primera caracterización e incluso con una canción característica de Los Caracoles, "fue una buena aceptación del público, aceptaron a Drakula y cuando hago el cambio drástico tomó otro sentido".

Ahora, tiene la oportunidad de enfrentar a luchadores de otros estados, saliendo de su zona de confort, por lo que ha viajado a la Ciudad de México a lado de la promotora Big Max. Su último enfrentamiento fue contra Caballero de Plata, siendo él su rival, puesto que perdió su cabellera, "fue una experiencia enfrentarlo, salir y ser el actual orizabeño que ha tenido un enfrentamiento de cabelleras que no es de la zona".

Lo anterior dar realce a su carrera profesional deportiva, puesto que busca continuar y tocar puertas en este deporte.

Lamentablemente, no cuenta con un apoyo estable que puede ampliar sus horizontes. El dejar tiempo con la familia, amigos y consigo mismo.

"Drakula" cuenta con el apoyo de una empresa metalúrgica de la zona industrial de Ixtaczoquitlán a la cual agradece la oportunidad y apoyo, "son una empresa que me ha dado la oportunidad, apoyan el deporte y prueba de ello soy yo, tengo una participación en Try out, donde ellos me dan el monto económico, yo soy Drakula, pero también tengo un trabajo y familia".

Drakula, un maquillaje en tonalidad rojo, negro y plata

La labor que realiza para poder cubrir su rostro con un "antifaz" pintado a mano en tonos rojo, negro y plateado, es una actividad que él realiza antes de cada pelea por lo que previo a su encuentro su preparación lleva aproximadamente 3 horas.

"El maquillaje es un homenaje a un cantante, el personaje empieza a surgir con la base de Los Caracoles por el cual yo hago esta representación, cambio el personaje y ahora lo hago más rudo y ya no con aquella gracia que representaba un rudo chusco, ahora voy más rudo y sin importar el rival".

Aparte de la concentración y entrenamientos, recalca que llegar dos horas antes al lugar donde van a pelear conlleva que además de él pintarse la cara, se debe de colocar los equipos de protección, untar aceites para que los golpes sean menos dolorosos.

"Debes de calentar tu cuerpo para no tener lecciones, el tiempo de preparación de un evento son de 2 horas antes de presentarnos al público", dijo.

Cuestionando sobre su familia, manifiesta, es parte fundamental, pues detrás de sus éxitos, están sus familias y la empresa que le apoya, sus profesores y amigos, "la gente ve al personaje luchando, pero detrás de él o ella, hay muchas personas".

Refiere que en cuanto a la caracterización de los luchadores es decisión propia, pues ellos venden imagen, por lo que su vestuario llega a usar capas y unas espadas que ponen más énfasis a su ámbito rudo en cada pelea.

¿Qué viene para Drakula?

Respecto al Try Out o una exhibición de habilidades, no pudo dar muchos detalles, pues hace unas semanas acudió a hacer audición a la Ciudad de México, su enfoque ahora es ser más visto y reconocido en el deporte, enfrentar a otros luchadores yendo más arriba.

Su próxima pelea es el 17 de marzo en el Auditorio de Nogales, donde tiene un combate de tercias donde subirá al ring a lado de "Black Alebrije", "Rey Cobra" y él, contra "Huracán Ramírez Jr.", "Ray Richard" y "Alebrije AAA".

Deja un mensaje a los jóvenes que buscan enfocarse en el deporte de la lucha libre, haciendo hincapié en que se preparen, que aprovechen de quien les enseña, "hagan caso a las críticas y tomarlas lo más positivo, ir sin miedo e intentar, enfrentar miedos, malas vistas, comentarios despectivos dentro del gremio y seguir con tus metas y sueños, trabajen duro".

Presentaciones más importantes

Con un peso de 85 kilogramos y midiendo un metro con 67 centímetros ha sido ganador del Torneo de Parejas versión ULLO 2021, junto a Musical II.

Dentro de sus presentaciones más importantes destacan:

Evento AAA Héroes Inmortales XIV en el Coliseo de la Concordia con Pshycho Producciones en agosto del 2022

Noche de Apocalipsis en mayo del 2023

Festejo del Día del niño el 17 de abril en el 2022 en el Coliseo de la Concordia

También Padrísimo 2.0 Vick maks car de crash, Padrísimo 3.0 Vick maks en el coliseo Ecatepec, Espectacular 2.0 Vick maks de igual forma en el coliseo Ecatepec, así como Triller 2.0 Vick maks.

El quinto aniversario de ULLO en auditorio Gutiérrez Zamora de Orizaba, ha asistido a eventos a beneficio como Batalla de Reyes, el 13 enero 2022 en el auditorio Gutiérrez Zamora, el Festival del día del niño por parte del DIF Orizaba en Casa Vegas el año pasado, así como en el Auditorio de la Tamayo en el estado de Puebla 2023.

Nota publicada originalmente en El Sol de Orizaba