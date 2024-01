Química de profesión, pero apasionada por el boxeo; la historia de Flor

Veracruz, Ver.- De profesión química clínica, Flor del Carmen Arenas Valerio es la secretaria del Comité de Boxeo de Veracruz y del Comité Estatal que ayuda a impulsar la carrera de pugilistas en conjunto con profesores de esta disciplina.

En entrevista para Diario de Xalapa expresa que aunque la han llegado a llamar profesora por su participación dentro de esta disciplina, la realidad es que su profesión es otra pero llegó al mundo del box por su esposo, que es uno de los entrenadores del boxeo en la ciudad de Veracruz.

Inicios en el boxeo

Relata que desde el 2008 que egresó de la universidad desempeña su profesión en un laboratorio de la ciudad donde inició como química y actualmente es la encargada.

Sin embargo a la par de su profesión, llegó al Comité Municipal de Boxeo por invitación del secretario de la Organización Nacional de Entrenadores y Boxeadores Amateur (ONEBA) David Ayala Torralba con quien los une una excelente relación y el compromiso de impulsar este deporte en el estado.

Recuerda que llegó como tesorera del Comité, sin embargo su trabajo y desempeño la impulsó para escalar como secretaria dentro de esta organización.

“Yo nunca he practicado box, ni doy clases, los compañeros me dicen profesora pero yo soy químico, llegue a esto por mi esposo que tiene una escuela de boxeo desde hace 17 años, en una ocasión pasó David Ayala, nos invitó a formar el comité municipal dentro de la federación y desde ese momento me fui involucrando y desde ahí me enamoré del deporte, se volvió mi pasión, me gusta apoyar a los chicos, buscar siempre su participación”, expresa.

Su papel en el boxeo

Dentro del gimnasio donde colabora con su esposo llamado “Ojo de Tigre”, ya tienen algunos campeones estatales y un cinturón de torneo internacional, incluso sus dos hijos también practican boxeo, uno de ellos representará a Veracruz en la etapa estatal en los 46 a 48 kilos.

Es así que Flor ha venido desempeñando con éxito los roles de madre, ama de casa, profesionista y presidenta del Comité Municipal de Boxeo donde tiene el firme compromiso de trabajar con todos los entrenadores y deportistas de esta rama.

“Las mujeres tenemos muchas capacidades, podemos ser mamás, profesionistas y estar dentro del box, el boxeo lo hacemos todos, entrenadores, las mamás de los chicos, lo que me motiva a seguir en esto es forjar las carreras de los chicos, me entran muchos nervios cuando los veo pelear porque conozco a muchos de distintos gimnasios y ahora mis hijos también están en el box, nacieron dentro de ese deporte y me pone más nerviosa pero si les gusta, hay que apoyarlos”, agrega.

Actualmente Flor se encuentra con mucho trabajo dentro de la etapa de preselectivos para la conformación de los 31 deportistas que se presentarán en los eventos Conade a realizarse posiblemente en febrero.

“Nos encontramos buscando a los mejores talentos para sacar la selección que va representar a Veracruz en el nacional, la fecha que nos dieron fue febrero para que se hagan las competencias estatales Conade, Leonor Vázquez Lemus que es la encargada está haciendo los preselectivos por zonas”, dice.

Destaca que la semana pasada fue de mucho trabajo por la selección de los deportistas de la zona centro, en donde de los 12 que se presentaron quedaron 10, lo cual asegura que es el resultado del trabajo que se viene realizando dentro del boxeo en esta región.

“Estamos muy comprometidos con el deporte, haciendo equipo por el presidente del Comité Municipal de Boxeo Helio Triana, con David Ayala que es el secretario de ONEBA y la coordinadora Leonor Vázquez”, añade.

La jornada de pesquisas continuará en las zonas de Banderilla, Tuxpan y los Tuxtlas.