Maryam, niña xalapeña apasionada de los deportes

Maryam Abigail García Salazar es amante de los deportes. Desde los 8 años de edad le surgió el gusto por el Taekwondo, por la natación y por el futbol, actividades que comenzó a practicar siempre con el respaldo de su mamá Perla Ivonne.

Actualmente, Mariam Abigail, originaria de Xalapa, tiene 12 años y también practica Muay Thai y el denominado tocho bandera, una modalidad de futbol americano que se juega sin placajes.

Abi, como le dicen de cariño sus familiares y amistades más cercanas, estudia el primer grado de secundaria y como los deportes le fascinan tiene la meta de ser una gran maestra de educación física.

En ocasiones, señala, le dan ganas de enfocarse en la educación preescolar, pues su mamá es educadora, sin embargo, lo de ella son los deportes. De más pequeña, relata, a los 8 años le llamaba la atención el Taekwondo y por ello pidió a su mamá que la inscribiera en una escuela de artes marciales, donde aprendió técnicas básicas.

Posteriormente, se dedicó a la natación y al ballet folklórico, pero debido a lo complicado de los horarios y las tareas de la escuela, tuvo que dejar un poco esas actividades y practicarlas de forma eventual.

En el 2020 comenzó a practicar Muay Thai en un dojo de la unidad habitacional El Sumidero y tuvo la oportunidad de participar en un torneo; aunque no ganó, dice que adquirió más experiencia y que de ahí le surgió un mayor gusto por esa disciplina.

Además, su primo Daniel Alexis Guzmán, quien da clases de Muay Thai a menores de edad, la invitó a formar parte de su equipo durante el año pasado; con gusto aceptó y a la fecha no ha dejado de practicarlo.

Incluso, debido a que su primo también practica futbol americano le pidió que le enseñará a jugarlo; "en ocasiones van otras primas para practicar y jugar en un campo cercano a la colonia Revolución. Las prácticas no contemplan golpes, pues se trata del tocho bandera", señala.

Posteriormente, al dominar el juego, ingresó a un equipo de niñas, llamado Fénix y luego a otro, el Amazonas, que se encuentra a cargo del entrenador Edwin Garrido.

Debido a su destreza, señala, recibió una invitación para sumarse a un equipo en la Ciudad de México; "obviamente tuve que rechazarla, pues mi familia está acá (en Xalapa), además de que de grande quiero ser maestra de educación física".

Abi practica actualmente Muay Thai, futbol americano y un poco de Taekwondo, sin omitir que le gusta mucho la música y el baile. Otro deporte que le atrae es el ciclismo, pero por ahora no tiene la intención de tomarlo como disciplina y solo sale a dar un paseos de vez en cuando con su bici cerca de su casa.

Durante el tiempo que le ha dedicado al deporte ha sufrido una que otra lesión; "en taekwondo y Muay Thai, seguido andaba con dedos y manos moradas e hinchadas por protegerme de las patadas y algo similar a lo que me pasa con el futbol americano al recibir el balón durante un pase largo, pero nada de eso me desilusiona, pues me gusta mucho lo que hago".

También dice que su mamá se preocupaba al principio por los entrenamientos, pues se trata de deportes de contacto; "la vez que competí en Muay Thai sí estaba muy preocupada, pues di y recibí patadas, rodillazos y puñetazos, pero ya luego se le pasó y no ha dejado de apoyarme wn todo lo que hago", puntualizó.