Disciplina y esfuerzo, la vida de Zoila Hernández

"Zoila Hernández Solano, originaria de Luz Bella, municipio de Yecuatla, ha logrado importantes momentos en su vida personal y deportiva, que ahora es conocida como una guerrera incansable que busca siempre llegar al éxito.

Numerosas personas la apoyan y acompañan para continuar dando pasos que dejen huella y lo ha conseguido, pues lo que hace siempre es con el corazón, por lo tanto sus páginas se van escribiendo con letras de oro.

En su libro de vida hay importantes historias, envueltas de risas, alegría, nostalgia, tristeza y lágrimas, sin embargo todas son importantes de alguna forma, porque la han hecho una mujer fuerte y decidida a lograr lo que se propone.

¿Qué objetivos ha logrado Zoila Hernández?

En una de las gloriosas páginas, están plasmados dos retos de vida que se propuso en honor a su señora madre; el primero fue en 2021, cuando realizó un recorrido de 64 kilómetros entre Xalapa y Leona Vicario; el trayecto inició en la Atenas y concluyó en el Campo Santo donde descansa su mamá, la señora Juanita; el tiempo que hizo fue de 6 horas, 4 minutos y 50 segundos con un ritmo promedio de 5:41 minutos por km.

Para el 2022 nuevamente realizó la hazaña que era cubrir otra vez 64 kilómetros; ahora le puso nombre: Ultra Reto Juanita 64 KM, Ruta (Xalapa/Leona Vicario). Hizo tiempo de 6 horas y 14 minutos y el camino que tomó fue la carretera Misantla-Xalapa.

Estos compromisos son algunos de tantos que ha hecho y que se sumarán a otros más que tiene en mente para el próximo año que es competir en el Fisicoconstructivismo, por lo que ya está preparándose, porque ella jamás deja nada a la mitad.

Su historia comenzó así. Zoi como la nombran sus mejores amigos, es nacida en la localidad de Luz Bella, perteneciente al municipio de Yecuatla. En ese lugar estudió la primera, mientras que la secundaria la hizo en la comunidad de Leona Vicario. El destino la hizo viajar a Xalapa con su familia en donde estudió la preparatoria y finalmente la Universidad.

Durante el proceso universitario hizo el Tang Soo Do, Arte Marcial Tradicional Coreano. Con esta disciplina logró llegar a la 5 cinta. Realizó seminarios en la Ciudad de México y Puebla. Tuvo la oportunidad de entablar una plática con Chuck Norris, experiencia que continúa vigente en su mente. Esta disciplina le dio la herramienta de defensa y ataque que ahora podría utilizar en cualquier situación.

Al concluir la universidad inició a trabajar, sin embargo el destino le puso una prueba de vida difícil; su mamá falleció de cáncer terminal, por lo que tuvo que reestructurar su camino, pues ella se quedó a cargo de sus hermanas, entre ellas una de 8 años de edad (actualmente tiene 18 años).

Por un momento se alejó del deporte por obvias razones, pero al paso del tiempo reinició su camino cuando laboraba en una conocida agencia de autos. Una competencia que la hizo regresar por completo fue una de Obstáculos en Veracruz en la Laguna de Mandinga, en donde muchas cosas llegaron a su mente por el recorrido que hizo.

Fue en 2016 que entró al Gym, pues deseaba competir en la Categoría de Wellness y para realizar cardio inició a correr y fue que se dio cuenta que lo suyo eran las ultras largas distancias, porque hacía recorridos largos con mucha alegría.

“Sentía que podía correr por muchas horas, lo disfrutaba, eran platicas conmigo misma por horas y disfrutaba mucho eso, así estuve hasta cerca del 2018”, platicó para Diario de Xalapa.

Entre 2018 y 2019 pasó tuvo una etapa complicada que le quitó el deseo del deporte, pero en su interior algo la impulsó a salir adelante y durante la pandemia inició a correr sola hasta lograr correr más de 400 km en un mes, pues por semana cumplía hasta los 100 kilómetros.

“Me ponía metas de correr durante 7 días medio maratón, hasta participar en carreras locales en donde obtuve pódium de segundos lugares, primeros y terceros. En las que tomé parte son: Trail Rusia, Maratón de las Atenas, Medio Maratón en Veracruz y algunas de 5 y 10 km en Xalapa y Coatepec”, comentó.

El nutriólogo Jorge Luna Leal, ha sido muy importante en su vida deportiva, algo que Zoila agradece infinitamente, porque acepta que el trabajo que hace el experto es muy respetable y profesionista, por eso está eternamente agradecida.

“Para lograr grandes cosas no solo es entrenar, se necesita contar con un buen plan de entrenamiento, una excelente alimentación y suplementación y hoy en día en Veracruz es triste darse cuenta que pocas son las personas y empresas que apoyan al atleta mucho menos el gobierno”, dijo.

Y agregó: “Desgraciadamente así es la realidad. Para finalizar con esto me siento hoy feliz por lograr lo que he hecho, no he estado enfocada al 100 en un solo deporte, pues hoy en día también practico un poco de Yoga, así que estoy muy feliz de saber que tengo en mi vida personas que creen en mí y me apoyan como lo son mi pareja a la cual quiero con toda mi alma, a mis patrocinadores, y mi nutriólogo Jorge Luna Leal que de verdad han creído en mí, muchas gracias”

“Y si se preguntan cuál es mi motivación de todo lo que hago señores, esto no es motivación, esto es disciplina 100% y mucha pasión en lo que se hace, así que a darle a entrenar duro”, concluyó.