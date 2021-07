Niños y mujeres están en la lucha...libre; conócelos

Xalapa, Ver.-La luchadora xalapeña Reyna Haro, de 15 años de edad, ya tiene en su currículum 10 combates sobre el cuadrilátero con excelentes resultados. El club de lucha libre El Costalazo es lugar donde se forjó con el invaluable apoyo de Diamante Rojo, El Hijo del Diamante Rojo y La Parkita Negra, pero sobre todo el de su mamá, Griselda Hernández Velasco y hermana Daniela Hernández.



La joven atleta cuenta con 2 años y medio de aprendizaje que ha logrado con trabajo de entrenamiento que realiza diariamente bajo la supervisión de sus entrenadores. Reyna Haro no sólo se entrega por completo a la lucha libre, también a sus estudios y lo hace porque desea ser profesional.



Algo que no le gusta a la joven es caer en la rutina, por eso buscó un deporte enfocado a la lucha libre, porque “la misma rutina me aburre, por eso busque esto”, dijo. Su camino inicio a la edad de 13 años, cuando estudiaba la primera en la “José Azueta”. Mientras cursaba la secundaria en el 105 más aprendía del arte del pancracio y ahora que se encuentra en la preparatoria del CBTIS cuenta con más experiencia.

Deportes Cumple objetivos primera función de la Arena Virtual



Platicó en entrevista que el camino es largo, porque sabe que tiene que seguir experimentado muchas cosas para conocer más a fondo este deporte, sin embargo “me considero buena, a pesar del poco tiempo que tengo”.



Para ampliar su conocimiento realiza dos entrenamientos al día; el primero es de 15 a 16:30 horas con Diamante Rojo y más tarde de 18:30 a 21 horas con El Hijo del Diamante Rojo y la Parkita Negra.



Sus entrenadores no sólo la nutren de conocimientos en cuanto a los movimientos que debe realizar sobre el ring, también la fortalecen mentalmente. “Mis entrenadores me dicen que voy bien, que no me rinda nunca y que siempre habrá tropiezos, pero que siga adelante porque de los errores voy aprender y salir adelante”, señaló.



Dijo que su hermana entrena en el mismo lugar, pero aún se encuentra indecisa, pero de llegar a tomar de lleno la lucha, la apoyará. “Platico mucho con ella, no la presiono para que entre de lleno a la lucha. Con el tiempo seguro se decidirá, pero mientras, igualmente la apoyo en todo momento como ella a mí”, platicó.

Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Mi debut lo esperaba, pero fue con paciencia, porque sabía que debía contar con mayor experiencia. Había subido a exposiciones pequeñas, pero sabía que me faltaba más para debutar bien, hasta que lo logré

Mujeres también luchan

El camino de Reyna Haro ha sido de altas y bajas, pero su constancia y disciplina le ha servido para salir adelante, incluso para poder debutar oficialmente. “Recuerdo que mi primera lucha fue un 30 de abril del Día del Niño. Se realizó afuera del Gimnasio. Para ser la primera vez me fue muy bien, sin nervios ni nada”, expresóAhora en su mente ronda un proyecto más de vida que es incursionar en Triple AAA, aunque sabe que no será fácil, buscará demostrar sobre el ring que tiene las bases para alcanzar ese reto.“Mi sueño es llegar a Triple AAA y para conseguirlo hago mis entrenamientos constantemente. Ahorita pienso entrar al gimnasio para tener más fuerza y mejor cuerpo. Ya trabajo en mi condición y nunca falto a los entrenamientos. Siento que en cada lucha que dé debo echarle muchas ganas y demostrar lo que sé. Tengo que hacer las cosas bien para que otras personas me vean y se den cuenta de lo que soy capaz”, afirmó.

La lucha libre xalapeña por muchos años fue un deporte practicado y dominado por el hombre, pero en la actualidad la mujer se ha sumado a la disciplina con esfuerzo y ha logrado gran popularidad entre el público. Sin miedo al qué dirán y muchos menos a los golpes, desde pequeñas, muchas mujeres comienzan a surcar el camino de los costalazos, lances, llaveo y técnica.



Desde pequeñas muchas han tomado la decisión de comenzar a realizar esta actividad, que para algunas personas practicarla podría ser peligrosa, sin embargo las cifras aumentan y cada día se pueden ver carteles de lucha que las incluyen.



Griselda Hernández Velasco, nativa de la Ciudad de México, tiene 40 años de vivir en la capital veracruzana, por lo que se considera xalapeña. Ella tiene dos hijas de 15 y 14 años de edad, quienes al crecer el amor por el deporte las hizo elegir el arte del contacto y fue cuando ambas jovencitas decidieron practicar lucha libre, por lo tanto su vida cambió.





“Ellas al entrar a la lucha libre cambiaron mi vida. Mi rutina es otra, porque les dedico más tiempo. En la mañana voy con ellas al entrenamiento y en la noche acompaño a la mayor. Tengo que estar con ellas para cuidarlas. Mi horario de trabado es variado. Tengo horarios de mañana, tarde y noche. Si trabajo en la mañana, la tarde se las dedico y si trabajo de noche, todo el día estoy con ellas”, platicó en entrevista desde el gimnasio El Costalazo.



Cuenta que la mayor es estudiante de preparatoria del CBTIS y se llama Karen de 15 años de edad, mientras que Daniela de 13, es alumna de la Secundaria 105. Recordó que su hija mayor fue quien le pidió que la inscribiera en un gimnasio para practicar un deporte que no sólo fuera de levantar pesas, cuando tenía 13 años de edad y lo hizo en uno de la colonia Unidad y Progreso, pero al realizarlo jamás pensó que Karen le tomaría amor a la lucha libre que ahí se practicaba.



“El saber que le gustó este deporte a mi hija me puso muy contenta, porque le gustan las luchas, sin embargo me dio un poco de temor por los golpes y caídas. Eso me ponía muy tensa, pero se me ha ido pasando, porque los luchadores que la rodean la apoyan y protegen muy bien y eso me deja tranquila”, añadió.



Luego de 2 años y medio, Karen ya cuenta con experiencia den varios combates en la región representando al Club de Lucha Libre El Costalazo, a pesar de eso su mamá siempre está a su lado y nunca la deja sola en los lugares donde se presenta.



"Mi hija Karen ahora lucha enmascarada como Reyna Haro. Ella cuenta con experiencia de varios eventos que incluyen Coacoatzintla. Próximamente estará en Teocelo y aunque tiene un camino recorrido siempre voy con ella".



Platicó que ver lo conseguido por su hija, la tiene muy feliz, porque fue su meta desde el inicio. “Me pone muy contenta ver lo que ha logrado. Me da mucha felicidad y emoción cuando salta de la cuerda y sus caídas. Ha avanzado y siempre es felicitada por los luchadores que la rodean. Sus entrenadores Diamante Rojo, El Hijo de Diamante Rojo y La Parkita Negra están orgullosos por el esfuerzo que pone en el entrenamiento y al luchar”.

Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Y agregó: “El camino será largo, pero veo decidida a mi hija y sé que lo va a lograr, porque me ha demostrado que cuando se propone algo no quita el dedo del renglón y lucha hasta conseguirlo”, indicó.





Caballero Negro promueve la lucha entre las nuevas generaciones

Con la finalidad de recobrar los valores que se han perdido dentro de la lucha libre, el entrenador y gladiador, Narciso Martínez, mejor conocido como Caballero Negro, imparte cualidades de lucha en la escuela “El Soberano” de la Arena Xalapa.



En su visita a Diario de Xalapa, el deportista que está por cumplir 50 años dentro de este deporte, platicó que este proyecto nació hace 6 meses gracias al respaldo de Silvia Martínez, hija del legendario Soberano.



Indicó que cuenta con 34 alumnos que se han sumado al proyecto que tiene como objetivo regresarle esa mística a la lucha libre xalapeña, porque dice se ha perdido. “La finalidad es retomar nuevamente los valores que se han perdido dentro de la Lucha Libre, como es el respeto hacia uno mismo. Comenzamos con la vestimenta, el entrenamiento y terminamos con el respeto hacia el público, porque el luchador lo único que tiene que hacer es ponerse a luchar. Ante todo debe mostrar, disciplina, respeto y valores”, platicó el instructor.

Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Platicó que este proyecto es para recuperar los valores, pero sobre todo el respeto entre luchador y público, además que no ve compromiso de parte del gladiador, siendo uno de los motivos que la lucha libre en Xalapa ha decaído.Y agregó: “Otras de las grandes situaciones es que al luchador de hoy en día no le gusta entrenar, no le gusta practicar y si alguien no practica o no se disciplina, tiende a no dar un buen espectáculo y ahora con el sistema de la pandemia pues todo se juntó”.En cuanto a las clases, dijo que todos lo que deseen formar parte de la lucha libre que los pueden visitar. “Nuestras clases tiene tres horarios. Los niños y mujeres entrenan de 15 a 16:30 horas; de 16:30 a 18 horas, entrenan los intermedios y posteriormente de 18 a 20 horas los avanzados”, señaló.

Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

A todos los que deseen conocer este deporte, los invitamos con horario de 15 a 21 horas. Nosotros estamos con la mejor disposición de instruirlos en lo que es este deporte, no se arrepentirán

Su historia

Recomendó ampliamente al público en general practicar este deporte, porque dijo que verán cambios físicos y en condición, además que perderán peso y al activarse deportivamente su confianza se fortalecerá.



El nombre de Caballero Negro, nació hace 48 años en la Arena Xalapa y el hombre indicado para portal elegante vestimenta, creada por el legendario Hiraclys Fenerly, uno de los máximos de la lucha libre veracruzana, es Narciso Martínez.



Su trayecto arrancó a los 14 años de edad, cuando llegó al coloso de la calle Sayago a sus primeras clases de lucha y fue bajo las instrucciones de Delfino Pérez Vélez, conocido en 1970 como La Pantera Asesina.



Luego de pasar de nivel su entrenador fue otro legendario, Cucho Monroy y luego pasó a manos de Hiraclys Fenerly, quien le enseño la técnica, pero sobre todo los valores y respeto que hasta el momento Caballero Negro mantiene vigente.



Anterior a ser Caballero Negro, era conocido como Hermes, Dios Mensajero, pero Hiraclys Fenerly fue el encargado de crear el nombre de Caballero Negro y ahora tras casi 50 años el retiro parece estar cerca.



El recorrido del elegante gladiador incluye el Pabellón Azteca, Arena Toluca, Arena Afición de Pachuca, Cancha San Pedro en Puebla, Auditorio Benito Juárez de Veracruz, Arena Poza Rica, cuadriláteros de Tlaxcala, Arena Reencuentro y Arena Xalapa.



En esos cuadrilátero a enfrentado al Carvernario Galindo, Perro Aguayo, Carmelo Reyes Cien Caras, Emilio Charles, Coloso Coloseti, argentino campeón en peso semicompleto, a los Misioneros de la Muerte, Diabólicos, entre otros.



El Caballero Negro en noviembre cumplirá 50 años de luchador y con 66 años de vida estaría diciendo adiós en 2022, porque señala que desea ser recordado como alguien que se entregaba al deporte sin ayuda de nada sobre el ring, porque “deseo que me recuerden como un luchador fuerte y que dio una buena lucha final”, concluyó.