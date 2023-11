¡Con 16 años! Oliver Aguilar participará en International de Costa Rica

Boca del Río, Ver.- A sus 16 años Oliver Aguilar Gasperin se encuentra entre los primeros 1000 mejores del mundo de la categoría junior de tenis y el cuarto mejor a nivel nacional.

En entrevista para Diario de Xalapa, el veracruzano destaca que este lunes se presentará en el International Tennis Federation que se celebrará en Costa Rica y aunque no es la primera participación que tiene, busca mejorar sus posiciones.

Relata que sus inicios en este deporte se dieron desde los seis años, cuando acompañaba a su papá a los entrenamientos en un club privado de la zona de Boca del Río.

Era muy pequeño para decidir si se quería dedicar a este deporte, pero la motivación de su padre fue clave para que a los 9 años empezará su trayectoria de manera profesional.

“Mi papá practicaba tenis, jugo semiprofesional y es un deporte que le gusta mucho, me metió y a mí también me gustó, empecé cuando tenía como seis años pero a partir de los nueve ya fue en una etapa más profesional”, expresa.

La motivación de su padre fue clave para que a los 9 años empezará su trayectoria de manera profesional | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

A los 10 años se presentó por primera vez en una competencia y demostró que tenía todo el talento para destacar dentro de esta disciplina y ahora es el cuarto mejor del país en la categoría de los 16 junior.

“Los torneos los empecé a jugar desde los 10 años y de lo que he logrado, por Veracruz gane la medalla de oro en las Olimpiadas Nacionales de este año, un master, el oro en doble mixtos y en el ITF no he ganado ningún torneo, pero si me siento satisfecho de todo lo que he logrado”, expresa.

La meta es llegar al nivel profesional y colocarse entre los 200 mejores del mundo.

“Estoy en los mil 50 del mundo júnior, sí me gustaría cerrar el año de 800 a 700 y me quedan aún dos años para entrar al top 200, me gustaría mucho, creo que debo seguirme preparando”, afirma.

La meta es llegar al nivel profesional y colocarse entre los 200 mejores del mundo | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Oliver es alumno del segundo grado de preparatoria pero toma clases en línea debido a que los entrenamientos y las competencias le impiden asistir a la escuela con regularidad, sin embargo asegura que si tiene deseos de estudiar una carrera y concretar sus metas profesionales.

“La escuela me apoya mucho, tomó clases en línea y en mis ratos libres hago las tareas y me pongo al corriente con las actividades, porque entreno todo el día, me gustaría irme a Estados Unidos con una beca para llegar al profesional y seguir estudiando, aun no me decido qué pero por supuesto llegar al Colegio de Estados Unidos”, señala.

Reconoce que por el deporte a su corta edad también ha tenido que hacer sacrificios como dejar de ver a sus amigos y no asistir a fiestas, sobre todo en esta época navideña porque su tiempo lo invierte en prepararse para los torneos.

“Mis amigos de aquí no puedo verlos mucho porque luego estoy entrenando en otro país, en torneos, no me da tiempo ni de tener novia y ahorita en diciembre viene la pretemporada para iniciar con todo el siguiente año, otros de fiesta y yo entrenando duro”, puntualiza.