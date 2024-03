Para el deporte no hay edad: Karen Celis es una corredora activa a sus 43 años

“Para hacer deporte no hay edad, siempre es posible tener la posibilidad de cambiar hábitos y mejorar el estado de salud”, explica Karen Celis Zamudio, quien resalta que desde que decidió a salir a caminar y después correr le ha cambiado la forma de vida.

Jovial y animada tras un entrenamiento de cuatro horas, Karen explica que fue apenas hace ocho años que comenzó en la actividad deportiva.

Actualmente entrena con el equipo Jacer, que la anima a seguir preparándose para participar en maratones profesionales y motivarse a romper sus marcas personales.

El deporte, en especial, correr le permite gozar de muchas satisfacciones. Pero lo mejor es que mejoró su salud física y mental, porque convive con otros deportistas, mujeres y hombres.

Recuerda que fue en el año 2016 que de la nada surgió la idea de salir a caminar, porque estaba preocupada por su salud. Empezó caminando. Ni siquiera conocía la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) de la Universidad Veracruzana, sitio al que acude ahora a entrenarse.

Fue entonces que conoció al entrenador Javier Cervantes y desde ese momento se entrenó profesionalmente. Comenzó con carreras de 5 kilómetros, pasó a 10, medio maratón y ahora ya ha corrido en seis ocasiones un maratón de 42 kilómetros. Entre ellos, ha corrido los de las ciudades de México, Monterrey, Torreón y Veracruz.

Una profesional

Karen Celis expresa que a sus 43 años se siente realizada tras haberse convertido en una deportista.

Entrena con el equipo Jacer, que la motiva a seguir preparándose para participar en maratones profesionales y romper sus marcas personales | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

“Me ha dado muchas satisfacciones a nivel emocional, porque las mujeres siempre tenemos problemas y esto me da vitalidad y felicidad. Me da más vida para seguir con las responsabilidades de ama de casa y madre, porque aunque estudié una licenciatura el destino a no ejercer. Esto me ayuda en el día a día porque me da motivaciones y alegrías. Ando activa siempre”, dice.

Ser una corredora implica disciplina. Se levanta a las 5 de la mañana para prepararse para estar a las 6 de la mañana en el entrenamiento. Cuando participan en un maratón entrena todos los días, al menos cuatro meses antes, hace distancias largas de 5 kilómetros como mínimo.

También hacen ejercicios de fuerza, técnica, trote y todo lo que les indique su entrenador.

Karen Celis expresa que a sus 43 años se siente realizada tras haberse convertido en una deportista | Foto ilustrativa: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Alimentación sana

Respecto a la alimentación que lleva, expone que es saludable. Cuando debe correr un maratón se incluyen bastantes carbohidratos: frutas, verduras como papas.

Hay quienes piensan, comenta, que los carbohidratos son hamburguesas o pizzas, pero no, eso es comida chatarra. Aquí se busca consumir pastas, ensaladas y proteínas como carne de pollo, huevos y aguacates, entre otros.

Ser una corredora implica disciplina. Se levanta a las 5 de la mañana para prepararse para estar a las 6 de la mañana en el entrenamiento | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Karen comenta que en su equipo Jacer, se entrenan un gran número de mujeres, 80 por ciento, son mujeres, porque muchas buscan mejorar su salud y vida en general.

Exhortó a todas las mujeres, sin importar su edad, a realizar deporte, porque cambia la perspectiva. “Les recomiendo que lo hagan porque hacer deporte nos da una segunda vida. Nos da oportunidades de convivencia, pero principalmente, nos da la oportunidad de llegar a una vida adulta sana. No se debe buscar el cuerpo perfecto, ni ganar el maratón, hay conocer nuestros límites, pero finalmente te da una mejor vida”.

Tras años de entrenamiento, comenta que su mejor tiempo en un maratón es 4 horas con 30 minutos, cuando el ganador lo hace en poco más de dos horas, “pero son profesionales y yo busco mejorar mis tiempos, como un reto profesional, pero además en busca de una mejor vida y salud”, concluyó.

Durante la entrevista, Karen estuvo acompañada por sus compañeras de equipo Clemencia García Talavera y Oralia Huesca Torres. Además de su entrenador Javier Cervantes, quienes en todo momento la motivaron a ser parte de este grupo de deportistas xalapeños.